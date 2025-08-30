ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ Galaxy A17 5G ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଏହାର A-ସିରିଜ୍ ଲାଇନଅପ୍ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସରେ ଏକ ସତେଜ ଡିଜାଇନ୍, ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ AI-ଚାଳିତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିବାବେଳେ ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟମ-ସ୍ତରର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଥିବାବେଳେ ଦାମ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର ଇନ୍-ହାଉସ୍ Exynos 1330 ଚିପସେଟ୍ରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ । ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଏକ 50MP ପଛ କ୍ୟାମେରା, ଏକ 13MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା, ଏକ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଏକ 90Hz ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ବିଶେଷତା ସହିତ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Awesome way to AI is here!— Samsung India (@SamsungIndia) August 29, 2025
Meet the latest Samsung Galaxy A17 5G, packed with core AI features like Gemini Live and Circle to Search.
What you couldn’t earlier, Now you can with the new awesome! pic.twitter.com/ejVcM3xY3E
Samsung Galaxy A17 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
କମ୍ପାନୀର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.7-ଇଞ୍ଚ ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ରହିଛି । ଉଭୟ ମଡେଲରେ ପତଳା ଏବଂ ଏକ କ୍ଲିନର ରେଖୀୟ କ୍ୟାମେରା ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଫୋନକୁ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ପନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ପରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଯଦି ଆମେ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ବିଷୟେ କହିବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସହିତ 50MP ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର୍, ଏକ 5MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ 2MP ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଲାଗି ଏକ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି Exynos 1330ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା 25W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ସାମସଙ୍ଗ ଦାବି କରେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଗେମିଂ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସେୟାରିଂର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଥା କହିଲେ ଏହା 4GB RAM ସହିତ 128GBରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|90Hz ଫୁଲ୍ ଏଚଡି+ ସୁପର୍ AMOLED
|ପ୍ରୋସେସର
|ଅକ୍ଟା-କୋର Exynos 1330
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 7
|ଅପଡେଟ୍ସ
|6 ବର୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଓଏସ ଅପଡେଟ୍ସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP (ପ୍ରାଇମେରି) + 5MP (ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ) + 2MP (ମାକ୍ରୋ)
|ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା
|13MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
|5,000mAh, 25W
|ସିକ୍ୟୁରିଟି
|ସାଇଡ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର
Samsung Galaxy A17 5G: ଦାମ, କଲର ଅପସନ
ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି ଏ17 5ଜି ତିନୋଟି RAM/ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ । 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ବେସ୍ ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା, 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 20,499 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 23,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା 3ଟି କଲର ଅପସନ ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାରତ ୱେବସାଇଟ୍, ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ Samsung India ଇ-ଷ୍ଟୋରରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିଭାଇସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ଉପରେ 1,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇପାରିବେ ।
|ରାମ୍
|ଷ୍ଟୋରେଜ
|ଦାମ
|6GB
|128GB
|₹ 18,999
|8GB
|128GB
|₹ 20,499
|8GB
|256GB
|₹ 23,499
