ETV Bharat / technology

50MP ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗ Galaxy A17 5G; ଦାମ ଏତିକି - SAMSUNG GALAXY A17 5G LAUNCHED

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସାମସଙ୍ଗ ଏକ ନୂଆ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନୂତନ Galaxy A17 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G (Image Credits: Samsung India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 11:30 AM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ Galaxy A17 5G ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଏହାର A-ସିରିଜ୍ ଲାଇନଅପ୍ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସରେ ଏକ ସତେଜ ଡିଜାଇନ୍, ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ AI-ଚାଳିତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିବାବେଳେ ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟମ-ସ୍ତରର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଥିବାବେଳେ ଦାମ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର ଇନ୍-ହାଉସ୍ Exynos 1330 ଚିପସେଟ୍‌ରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ । ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏକ 50MP ପଛ କ୍ୟାମେରା, ଏକ 13MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା, ଏକ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଏକ 90Hz ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ବିଶେଷତା ସହିତ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Samsung Galaxy A17 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

କମ୍ପାନୀର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.7-ଇଞ୍ଚ ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ରହିଛି । ଉଭୟ ମଡେଲରେ ପତଳା ଏବଂ ଏକ କ୍ଲିନର ରେଖୀୟ କ୍ୟାମେରା ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଫୋନକୁ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ପନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ପରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଯଦି ଆମେ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ବିଷୟେ କହିବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସହିତ 50MP ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର୍, ଏକ 5MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ 2MP ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଲାଗି ଏକ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G (Image Credits: Samsung India)

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି Exynos 1330ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା 25W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ସାମସଙ୍ଗ ଦାବି କରେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଗେମିଂ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସେୟାରିଂର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଥା କହିଲେ ଏହା 4GB RAM ସହିତ 128GBରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ90Hz ଫୁଲ୍‌ ଏଚଡି+ ସୁପର୍‌ AMOLED
ପ୍ରୋସେସରଅକ୍ଟା-କୋର Exynos 1330
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 7
ଅପଡେଟ୍ସ6 ବର୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଓଏସ ଅପଡେଟ୍ସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP (ପ୍ରାଇମେରି) + 5MP (ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ) + 2MP (ମାକ୍ରୋ)
ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା13MP
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ5,000mAh, 25W
ସିକ୍ୟୁରିଟିସାଇଡ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍‌ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G (Image Credits: Samsung India)

Samsung Galaxy A17 5G: ଦାମ, କଲର ଅପସନ

ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି ଏ17 5ଜି ତିନୋଟି RAM/ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ । 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ବେସ୍ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା, 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 20,499 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 23,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା 3ଟି କଲର ଅପସନ ବ୍ଲାକ୍‌, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ଭାରତ ୱେବସାଇଟ୍, ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ Samsung India ଇ-ଷ୍ଟୋରରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିଭାଇସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ଉପରେ 1,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇପାରିବେ ।

ରାମ୍‌ଷ୍ଟୋରେଜଦାମ
6GB128GB₹ 18,999
8GB128GB₹ 20,499
8GB256GB₹ 23,499
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Realme 15T; ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କଣ ଖାସ୍‌

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ Galaxy A17 5G ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଏହାର A-ସିରିଜ୍ ଲାଇନଅପ୍ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସରେ ଏକ ସତେଜ ଡିଜାଇନ୍, ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ AI-ଚାଳିତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିବାବେଳେ ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟମ-ସ୍ତରର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଥିବାବେଳେ ଦାମ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି କମ୍ପାନୀର ଇନ୍-ହାଉସ୍ Exynos 1330 ଚିପସେଟ୍‌ରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ । ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏକ 50MP ପଛ କ୍ୟାମେରା, ଏକ 13MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା, ଏକ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଏକ 90Hz ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ବିଶେଷତା ସହିତ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Samsung Galaxy A17 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

କମ୍ପାନୀର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.7-ଇଞ୍ଚ ସୁପର AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସ୍ମୁଥ୍ ସ୍କ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଗେମିଂ ପାଇଁ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ରହିଛି । ଉଭୟ ମଡେଲରେ ପତଳା ଏବଂ ଏକ କ୍ଲିନର ରେଖୀୟ କ୍ୟାମେରା ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଫୋନକୁ ଉଚ୍ଚ-ସମ୍ପନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ପରି ଏକ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

ଯଦି ଆମେ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ବିଷୟେ କହିବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସହିତ 50MP ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର୍, ଏକ 5MP ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଏକ 2MP ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଲାଗି ଏକ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G (Image Credits: Samsung India)

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି Exynos 1330ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 5,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା 25W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ସାମସଙ୍ଗ ଦାବି କରେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଗେମିଂ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସେୟାରିଂର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଥା କହିଲେ ଏହା 4GB RAM ସହିତ 128GBରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ90Hz ଫୁଲ୍‌ ଏଚଡି+ ସୁପର୍‌ AMOLED
ପ୍ରୋସେସରଅକ୍ଟା-କୋର Exynos 1330
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ One UI 7
ଅପଡେଟ୍ସ6 ବର୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଓଏସ ଅପଡେଟ୍ସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ସ
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP (ପ୍ରାଇମେରି) + 5MP (ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ) + 2MP (ମାକ୍ରୋ)
ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା13MP
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ5,000mAh, 25W
ସିକ୍ୟୁରିଟିସାଇଡ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍‌ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G (Image Credits: Samsung India)

Samsung Galaxy A17 5G: ଦାମ, କଲର ଅପସନ

ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଗାଲାକ୍ସି ଏ17 5ଜି ତିନୋଟି RAM/ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ । 6GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ବେସ୍ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 18,999 ଟଙ୍କା, 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 20,499 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 23,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା 3ଟି କଲର ଅପସନ ବ୍ଲାକ୍‌, ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ଭାରତ ୱେବସାଇଟ୍, ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ Samsung India ଇ-ଷ୍ଟୋରରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିଭାଇସ୍ କ୍ରୟ କରିବା ଉପରେ 1,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇପାରିବେ ।

ରାମ୍‌ଷ୍ଟୋରେଜଦାମ
6GB128GB₹ 18,999
8GB128GB₹ 20,499
8GB256GB₹ 23,499
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Realme 15T; ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କଣ ଖାସ୍‌

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY A17 5G PRICESAMSUNGSAMSUNG GALAXYସାମସଙ୍ଗSAMSUNG GALAXY A17 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.