ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର 3 ନୂଆ Galaxy ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦାମ ₹6,999ରୁ ଆରମ୍ଭ
ସାମସଙ୍ଗ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 3ଟି ଗାଲାକ୍ସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ଦାମ 6,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 4, 2025 at 5:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Galaxy A07, Galaxy F07 ଏବଂ Galaxy M07 4G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନୂତନ ସାମସଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଫିଚର ଏବଂ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସମାନ, କେବଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । Galaxy A07, Galaxy F07 ଏବଂ Galaxy M07 ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଖୁଚୁରା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ 6.7-ଇଞ୍ଚ HD LCD ସ୍କ୍ରିନ୍, MediaTek Helio G99 ଚିପସେଟ୍, 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
Samsung Galaxy A07, Galaxy F07, Galaxy M07: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ସାମସଙ୍ଗର ଏହି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଫିଚର ଏବଂ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସମାନ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ 90Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.7-ଇଞ୍ଚ HD+ (720 x 1600 ପିକ୍ସେଲ୍) PLS LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି । ଗାଲାକ୍ସି ଏ07, ଗାଲାକ୍ସି ଏଫ07 ଏବଂ ଗାଲାକ୍ସି ଏମ07 4Gକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ MediaTek Helio G99 ଚିପସେଟ୍, 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏକ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିସ୍ତାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
ଆକାର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ମାପ 167.4 x 77.4 x 7.6 ମିମି ଏବଂ ମାପ 184 ଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରବେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଗୁଡ଼ିକ IP54-ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହ ଆସିଛି । ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15-ଆଧାରିତ One UI 7ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 6 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।
3ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Galaxy A07, Galaxy F07 ଏବଂ Galaxy M07 4Gରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ f1/8 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ f/2.4 ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସାମିଲ । ସେହିପରି ସାମ୍ନା ଭାଗରେ, ସେଲଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 4G LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, Wi-Fi Direct, GPS, ଏକ 3.5 ମିମି ହେଡଫୋନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ସାମିଲ । ଫୋନଗୁଡ଼ିକ 25W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରେ ।
ଦାମ କେତେ ?
ଭାରତରେ ସାମସଙ୍ଗ Galaxy A07 4Gର ମୂଲ୍ୟ 8,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: କଳା, ସବୁଜ ଏବଂ ହାଲୁକା ଭାଓଲେଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହା ସାମସଙ୍ଗ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇପାରିବ । ସେହିପରି Galaxy F07 4Gର ଦାମ ₹7,699 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପଲବ୍ଧ । ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣିପାରିବେ । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Galaxy M07 4Gର ମୂଲ୍ୟ ₹7,699 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହା ଆମାଜନରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଦାମ ₹6,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ଗୋଟିଏ କଲର ଅପସନ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସମସ୍ତ 3ଟି ଫୋନ 4G RAM ଓ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ ସହ ଆସିଛି ।
|ମଡେଲର ନାମ
|ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ
|ଅଫର ମୂଲ୍ୟ
|କଲର ଅପସନ
|Samsung Galaxy A07
|₹ 8,999
|-
|ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ଲାକ୍, ଲାଇଟ୍ ଭାଓଲେଟ୍
|Samsung Galaxy F07
|₹ 7,699
|₹ 6,999
|ଗ୍ରୀନ୍
|Samsung Galaxy M07
|₹ 7,699
|₹ 6,999
|ବ୍ଲାକ୍