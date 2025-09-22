ଏଣିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣିପାରିବେ Royal Enfield ବାଇକ୍; ଆଜିଠୁ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ କିଣିପାରିବେ Royal Enfield ବାଇକ୍ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 22, 2025 at 10:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏଣିକି କେବଳ ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍, ପୋଷାକ ଆଦି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାହକ ସିଧାସଳଖ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ । ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରିବା ପରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ନୂଆ ବାଇକ୍ । ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରର ବ୍ରାଣ୍ଡ Royal Enfield ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ କରିଛି । ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସହିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଏହି ସହଭାଗୀତା ପରେ, ଏବେ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 350 ସିସି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯେପରିକି Bullet 350, Classic 350, Hunter 350, Goan Classic 350 ଏବଂ ନୂତନ Meteor 350 ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ)ରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବା ସମୟରେ କ୍ରେତାମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନେକ ପେମେଣ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରକୃତ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ କିଣିପାରିବେ ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇ, ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ସିଇଓ ବି. ଗୋବିନ୍ଦରାଜନ କହିଛନ୍ତି, "ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡରେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଆରୋହୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋଟରସାଇକେଲିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁଗମ କରିବା । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଅନଲାଇନରେ ସରଳ, ସୁବିଧାଜନକ ଉପାୟରେ କିଣିପାରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।"
କେଉଁ ସହରରେ ଅନଲାଇନରେ କିଣିହେବ ବାଇକ୍ ?
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ 5ଟି ସହର: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ କିଣିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସହରର ଅଧିକୃତ ଡିଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଡେଲିଭରି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀର ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ସୁବିଧା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର କୌଣସି ଡିଲରସିପ୍ ନଥିବା ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ସେବା ଆହୁରି ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ GST ସଂସ୍କାର ଲାଭ
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଇକ୍ କିଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଡିଲରସିପ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରି ସମାନ GST ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, କମ୍ପାନୀ ନୂତନ GST 2.0 ହାର ଯୋଗୁଁ ଏହାର 350cc ରେଞ୍ଜରେ ₹20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ତଥାପି, କମ୍ପାନୀର ବାକି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ₹29,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ Royal Enfield Scram 450, Himalayan 450, Interceptor 650, Continental GT 650, Classic 650 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 650cc ମୋଟରସାଇକେଲ ସାମିଲ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Meteor 350କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ଏହା ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା କଲର ସ୍କିମ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଫିଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏଥିରେ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଟ୍ରିପର ନାଭିଗେସନ୍ ପଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ଭାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ LED ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ ଆସିଷ୍ଟ-ଏଣ୍ଡ-ସ୍ଲିପ୍ କ୍ଲଚ୍ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆସିଛି ।