ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କାର କଲେକ୍ସନରେ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି; କିଣିଲେ ଟେସଲାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ Model-Y
ନିକଟରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟେସଲାର ପ୍ରଥମ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର Model-Yର ମାଲିକ ହେଲେ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 10, 2025 at 10:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତକୁ ଏକାଧିକ ଥର ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥର ଫିଲ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ କାର କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟେସଲାର ନୂଆ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାର Model-Y କିଣିଛନ୍ତି ରୋହିତ ।
ଭାରତରେ ଟେସଲା କାର ବିକ୍ରୟ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଟେସଲା ମଡେଲ୍-Y କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟରେ '3015' ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ରଖେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ରୋହିତଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ 30 ଡିସେମ୍ବର ରୋହିତଙ୍କ ଝିଅ ସମାଇରାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ରୋହିତଙ୍କ ପୁଅ ଆହାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 15 ନଭେମ୍ବର ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ '45' ହେଉଛି, ଯାହାକି ରୋହିତଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର । ରୋହିତ ଏହି କାର ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ରାସ୍ତାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକାଧିକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପରିକି ଟେସଲା କମ୍ପାନୀ ସିଇଓ ଏଲନ ମସ୍କ ରୋହିତ ଟେସଲା କାର ଚଲାଉଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
Elon Musk retweeted this and the official Tesla account quoted my tweet of Rohit Sharma driving their company’s new car 🥵🔥— 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) October 10, 2025
- FACE OF WORLD CRICKET!! pic.twitter.com/Lz1Ec5TcYs
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ Tesla କାରର ଦାମ
ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ଟେସଲା ମଡେଲ Y କାରଟି ଭାରତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ₹59.89 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ₹73.89 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ମୁମ୍ବାଇରେ ବେସ୍ ମଡେଲର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ₹60.49 ଲକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଡେଲର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ₹74.43 ଲକ୍ଷ ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି କାର 4ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାର ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 500ରୁ 622 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ରୋହିତଙ୍କ କାର କଲେକ୍ସନ
ଏବେ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲଗଜରୀ କାର ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଗତିର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ Lamborghini Urus SE, Land Rover Range Rover HSE Long Wheelbase, Mercedes Benz S-Class, Mercedes Benz GLS 400d, BMW M5, Skoda Octavia ଏବଂ Toyota Fortuner ଭଳି କାର ଅଛି।
Rohit Sharma in his new Tesla car. pic.twitter.com/VEVXlx7M3Z— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 8, 2025
ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି ମହଙ୍ଗା କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟେସଲା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାର ମଡେଲ-ୱାଇ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କାର କମ୍ପାନୀ ଟେସଲା ଏହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ କାର ସଂଗ୍ରହରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
Tesla Model-Y: ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ମଡେଲ-Y ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ପଛ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ପ୍ରାୟ 295 bhp ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ 0-100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ, SUV 622 କିଲୋମିଟର WLTP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିପାରିବ । ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ମଡେଲ-Yର ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଉଭୟ ଭାରିଏଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 201 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ।
- RWD: ଏଥିରେ 60 କିଲୋୱାଟ୍ LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବାବେଳେ ଏହା 500କିମି ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାବାଦ ମାତ୍ର 5.9 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିମି ବେଗ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରେ । ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ 59.98 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ରହିଛି ।
- LR RWD: ଦ୍ବିତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆହୁରି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ଏହାର ରେଞ୍ଜ 622 କିମି ରହିଛି । ଏହା ମାତ୍ର 5.6 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିମି ବେଗ ଧରିପାରେ । ଏହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 67.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Tesla Model-Y: ଫିଚର୍ସ
ଟେସଲା ମଡେଲ-Yର ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଏକ 15.3-ଇଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଯାତ୍ରୀ ସିଟ୍, ପାୱାର୍ଡ ଟୁ-ୱେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ହିଟେଡ୍ ପଛ ସିଟ୍, 9-ସ୍ପିକର୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ୍, 8-ଇଞ୍ଚ ପଛ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାରଟି ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ପାୱାର୍ଡ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଏସି ଭେଣ୍ଟ, 8ଟି ବାହ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, ପାନାରୋମିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଛାତ ଆଦି ଅନେକ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତରେ ଗ୍ରାହକମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ (ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ) ଫିଚର ସହିତ ଟେସଲା ମଡେଲ୍ Y କାରକୁ କିଣିପାରିବେ।
ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଇମରଜେନ୍ସି ବ୍ରେକିଂ, ADAS, 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ସାମିଲ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ 6ଟି କଲର ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ Stealth Grey ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଡ୍ରେ ଆସିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାରକୁ ପ୍ରିମିୟମ ଫିନିଶ୍ ଯେପରିକି Pearl White, Diamond Black, Glacier Blue, Quicksilver ଓ Ultra Redରେ କିଣିପାରିବେ ।
କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରୋହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଗସ୍ତରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଭାରତର ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନୁହଁନ୍ତି । ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ରୋହିତ, କୋହଲିଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ନଜର ଆସିବେ ।