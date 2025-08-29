ETV Bharat / technology

RIl AGM 2025: ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଓ ପିସି, ଜିଓ ଫ୍ରେମ୍ସ, ଏଆଇ ଲିପ୍ ସିଙ୍କ୍ ଡବ୍

'ଜିଓ ଭାରତରେ AI ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ କରିବ । ଆମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠି AI' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି RIL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ।

Akash Ambani
ଜିଓ ସେବାରେ ନୂଆ ଟୁଲ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ (Reliance Updates)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (RIL) 48ତମ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା (AGM)ରେ ଅନେକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି । RIL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ Google ଏବଂ Meta ସହିତ ଏକ ନୂତନ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ 'Reliance Intelligence' ସହିତ ସହଭାଗିତା ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ AI ଦେଶୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ।

କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ, Jio Fiber, Jio AirFiber, Jio True 5G ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ Jio PC କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । Reliance Jio Infocomm ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନ ସେବା ପାଇଁ Jio Frames ଏବଂ ନୂତନ ଟୁଲ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । RILର 48ତମ AGMରୁ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Jio PC

RIl AGM 2025
JioPC (Reliance Updates)

ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଜିଓପିସି ଲଞ୍ଚ କରି ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ କ୍ଲାଉଡ୍-ଆଧାରିତ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ପିସି ସେଟଅପ୍ ଆଣିଥିଲା । ଏହି ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଜିଓ ସେଟଟପ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ କୀ-ବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାଉସ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ସେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଗୁଆ ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

Jio Frames

RIl AGM 2025
ଜିଓ ଫ୍ରେମରେ କ୍ୟାମେରା, ସ୍ପିକର ଏବଂ ଏଆଇ କ୍ଷମତା ରହିଛି (Reliance Updates)

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଓ ଫ୍ରେମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ AI-ଚାଳିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଭାରତ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ, ଯାହା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି AI-ଚାଳିତ ସହଯୋଗୀ ଯାହାକୁ ଭାରତ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରେ, କାମ କରେ ଏବଂ ଖେଳେ ତାହା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।" ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ । ଏହା ପୁସ୍ତକ ସାରାଂଶ, ରେସିପି ଗାଇଡ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା, କଲ୍ କରିବା, ସଂଗୀତ ଚଲାଇବା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବ ।

ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରକୁ ଆସିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Riya

RIl AGM 2025
ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରକୁ ଆସିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Riya (Reliance Updates)

ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ Riya ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଭଏସ୍-ସକ୍ଷମ ସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାରେ ସହଜ କରିଥାଏ । ଏ ନେଇ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶୋ'ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାଇଲାଇଟ୍ ରିଲ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଖୋଜିଥାଏ ।"

ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ପାଇଁ Voice Print

ଏଆଇ-ଚାଳିତ ଭଏସ୍ କ୍ଲୋନିଂ ଏବଂ ଲିପ୍ ସିଙ୍କ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 'ଭଏସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ'କୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତାରକାମାନେ କେବଳ ଡବ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପ୍ ସିଙ୍କ୍ ସହିତ ନିଜ ସ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହେବେ ।"

RIl AGM 2025
JioLenz (Reliance Updates)

JioLenZ ଓ MaxView 3.0

JioLenZ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଦେଖିବା କୋଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍, ଠିକ୍ ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।" ନୂତନ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ମ୍ୟାକ୍ସଭ୍ୟୁ 3.0 ଏକ ଉନ୍ନତ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।

