ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ 2032 ସୁଦ୍ଧା ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର କାରଖାନା, ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏହାର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଲାଏନ୍ସ AGM ଆୟୋଜନ କରି ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହା ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଣନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତକୁ ଏକ ସବୁଜ ମହାଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ AGMର ମଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଆଉ କେବଳ ଏକ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା "ବାଲିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ଅଣୁ" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଗିଗା କାରଖାନା
ରିଲାଏନ୍ସ 2026ରେ ଏକ ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷମତା 40 GWh/ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ 100 GWh/ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିକୁ 24x7 ସମର୍ଥନ କରିବ ।
ସୌର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା
ରିଲାଏନ୍ସ ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛରେ ଏକ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା 5,50,000 ଏକର ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସିଙ୍ଗାପୁରର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅପେକ୍ଷା ତିନି ଗୁଣ ବଡ଼ ହେବ । ପ୍ରତିଦିନ 55 MW ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ 150 MWh ବ୍ୟାଟେରୀ କଣ୍ଟେନର ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ । ଏ ବିଷୟରେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସ୍ଥାନ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତାର 10% ପୂରଣ କରିପାରିବ ।"
2032 ସୁଦ୍ଧା 3 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍
ରିଲାଏନ୍ସ 2032 ସୁଦ୍ଧା 3 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏଥିପାଇଁ, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର ଗିଗା କାରଖାନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ଯାହାର କ୍ଷମତା 3 GW/ବର୍ଷ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରିଲାଏନ୍ସ ସବୁଜ ଆମୋନିଆ, ସବୁଜ ମିଥାନଲ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଯାହାକୁ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ ।
ଜାମନଗରରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର
- ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜୈବଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର: ରିଲାଏନ୍ସ ଗୁଜୁରାଟର ଜାମନଗରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜୈବଶକ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହାଇ-ଇଲ୍ଡ ଶକ୍ତି ଫସଲ, ଏନଜାଇମ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ କନସୋର୍ଟିଆ ଉପରେ କାମ କରାଯାଉଛି । ଏହା ବାୟୋଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
- ₹ 75,000 କୋଟି ନିବେଶ: ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ₹ 75,000 କୋଟି ନିବେଶ କରୁଛି । ଏହି ନିବେଶ ଅଧୀନରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗୋଥାନେରେ PVC ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୁଜୁରାଟର ଦହେଜରେ PTA ସୁବିଧାର ବିସ୍ତାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଲିଷ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ହାଜିରାରେ କାର୍ବନ ଫାଇବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଏରୋସ୍ପେଶ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
- ସମନ୍ବିତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର: ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ AGMରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାମନଗର ହେଉଛି ନୂତନ ରିଲାଏନ୍ସ ଏବଂ ନୂତନ ଭାରତର ଚେହେରା । ଏହା କେବଳ ଏକ ରେଖା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଜାମନଗର ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଏକକ-ସାଇଟ୍ ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମନଗର ଏକ ବିଶ୍ବ ସମନ୍ବିତ ନୂତନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିଲାଏନ୍ସ ଏଠାରେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଗିଗା କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ଭଳି ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି କରାଯିବ ।