ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ର iPhone ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଚଳିତ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ iPhone ଲାଇନଅପ୍ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ବିଦ୍ୟମାନ iPhone ଲାଇନଅପ୍ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା 2025ରେ iPhone 17 Airର ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ 2026ରେ ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ iPhone ଆସିବ ।
ସେହିପରି 2027ରେ, ଆପଲ୍ ଏକ ବକ୍ର-ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା iOSରେ ଉପସ୍ଥିତ ନୂତନ Liquid Glass ଡିଜାଇନକୁ ପରିପୂରକ କରିବ । ଆଇଫୋନ୍ର ଏହି ସଂସ୍କରଣ iPhone 20 ଭାବରେ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । 2025ରୁ ଆଇଫୋନ ଲାଇନଅପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 2027ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଫୋନର 20 ତମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଆଇଫୋନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛି iPhone 17 Air
ଆପଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମ୍ପାନୀ 4ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max ସାମିଲ ହେବ । ଗ୍ରାହକ ଏହି ବର୍ଷର ଆଇଫୋନ ଲାଇନଅପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଆଇଫୋନ୍ 17 ଏୟାର୍ । ଆପଲ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ Plus ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇଫୋନ୍ 16 ପ୍ଲସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲସ୍ ମଡେଲ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର ମଡେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ।
I believe Apple has at least considered/tested a new case for the slimmer iPhone this year that surrounds the edges but doesn’t cover the back. It’s a similar concept to the iPhone 4 Bumpers from 2010. https://t.co/6HYKmUUKSP pic.twitter.com/VzQGTFlOIg— Mark Gurman (@markgurman) August 24, 2025
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, iPhone 16e ବଦଳରେ iPhone 17e ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସରେ ଆପଲ୍ର ନିଜସ୍ବ C1 ମୋଡେମ୍ ଚିପ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆପଲ୍ ଏକ ନୂଆ "ବମ୍ପର କେସ୍" ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ, ଯାହା କେବଳ ଧାରକୁ କଭର କରିବ, ପଛ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛି କି ଆପଲ୍ 2010 ମସିହାରେ iPhone 4 ସହିତ ଏପରି ଏକ କେସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି ।
2026ରେ ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2026ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଏକ ପୁସ୍ତକ ପରି ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏକ ମିନି ଟାବଲେଟ୍ ପରି ହୋଇଯିବ । ଏଥିରେ ଚାରୋଟି କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା କଭର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ, ଗୋଟିଏ ଭିତର ଡିସପ୍ଲେରେ ଏବଂ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରହିବ । ଏଥିରେ ଫେସ୍ଆଇଡି ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ର ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଟଚ୍ଆଇଡି ରହିବ ।
ଏଥିରେ ସିମ୍ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସ୍ଲଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ eSIM ସେଟ୍ଅପ୍ ରହିବ । ଏହାର ଡିଜାଇନ Samsung Galaxy Z Fold ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଲ୍ର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ କ୍ରିଜ୍-ଫ୍ରି ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିବ ଏବଂ ଇନ୍-ସେଲ୍ ଟଚ୍ ଟେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଫୋଲ୍ଡରେ କୌଣସି ରେଖା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।
2027ରେ କର୍ଭଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିବ iPhone 20
2027 ଆଇଫୋନର 20ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳିତ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ, ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ 20 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଇଫୋନରେ ଅନେକ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଡିଜାଇନ ବଦଳରେ ଏକ ବକ୍ର-ଗ୍ଲାସ୍ ପରି ଡିଜାଇନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଡିଜାଇନ iOSର ନୂତନ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ନାମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଇଫୋନର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ, 2027ରେ iPhone 19 ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ନାମକରଣ ହେଉଥିବା ଆଇଫୋନର ଢାଞ୍ଚାକୁ କମ୍ପାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ।