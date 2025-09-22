ଦୁଇ iPhone Airକୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବ କି ଆପଲ୍ ? ଲିକ୍ ହେଲା ଡିଜାଇନ
ଆପଲ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏକ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହାର ଡିଜାଇନ ଦୁଇଟି iPhone Airକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଭଳି ହୋଇପାରେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 22, 2025 at 4:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରେ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପର ଡିଜାଇନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରିପୋର୍ଟର ମାର୍କ ଗୁରମ୍ୟାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଲ୍ର ଆଗାମୀ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଆଇଫୋନ୍ ଏୟାର୍ ମଡେଲ୍ର ମିଶ୍ରଣ ପରି ହୋଇପାରେ ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନର ଡିଜାଇନ ଦୁଇଟି ଆଇଫୋନ ଏୟାର୍ ମଡେଲ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ । ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଲ୍ ଏହାର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରନ୍ ଭାବରେ iPhone Air ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରେ । କୁପର୍ଟିନୋ ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଚୀନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କିଛି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
iPhone Fold: କଣ ଆଶା କରିବା ?
କମ୍ପାନୀ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନରେ ଏକ ବହୁ ପତଳା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ କେବଳ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ କରିବ । ଏହାକୁ ଆପଲ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଆଇଫୋନ 7.8 ଇଞ୍ଚ ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ 5.5 ଇଞ୍ଚ କଭର୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ ସାମସଙ୍ଗ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଏକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ OLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିପାରେ ।
ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଟି ରିଅର ଡୁଆଲ-ଲେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ ଓ ଏକ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ । ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କହିଲେ, ଏହି ଆଗାମୀ ଡିଭାଇସ୍ରେ ସାଇଡ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ରହିବ । iPhone Foldରେ iOS 27ର ଏକ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କରଣ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଧାରଣ ଆଇଫୋନ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ହେବ ।
iPhone Fold: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଲ୍ର ଆଗାମୀ ଆଇଫୋନ ଫୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ $2,000 (ପ୍ରାୟ 1.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଗୁଗଲ୍ ଓ ଭିଭୋ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିବା ପ୍ରିମିୟମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଫୋନ ଭଳି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବ । ଏହାର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମଲାଇନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଶା କରାଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ iPhone 18 ସିରିଜ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ସେହିପରି କମ୍ପାନୀ ବାର୍ଷିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଡିଭାଇସର ଖୁଲାସା କରିପାରେ ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆପଲ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ପତଳା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ iPhone Airକୁ iFixit ଦ୍ବାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ YouTube ଭିଡିଓରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ 5.6 ମିମି ଘନ ଡିଭାଇସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଫୋନ ଉପାଦାନ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଡିଭାଇସକୁ ମରାମତି ସ୍କୋର ଲାଗି 10ରୁ 7 ମିଳିଥିଲା ।