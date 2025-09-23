ଲଞ୍ଚ ହେଲା Renault Kwidର ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ଏଡିସନ; କଣ ନୂଆ ଓ ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Renault Kwid ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ବିଡ୍ ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ଏଡିସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 23, 2025 at 5:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେନୋ ଇଣ୍ଡିଆ (Renault India) ଭାରତରେ Kwid ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଏଡିସନ୍ର କେବଳ 500 ୟୁନିଟ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ କମ୍ପାନୀ । ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣଟି ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଟେକ୍ନୋ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । କିନ୍ତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ, ଯାନଟି ଏହାର ମାନକ ମଡେଲ ପରି ସମାନ ରହିଛି । ସୀମିତ ବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣ Kwid ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ AMT ଗିଅରବକ୍ସ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
କହି ରଖୁଛୁ କି, 2015 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ପରେ Kwid ଏହାର SUV-ପ୍ରେରିତ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ସହିତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବଜେଟ୍-ସଚେତନ କାର କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।
Renault Kwid 10th Anniversary Edition: ଦାମ
ଏହି ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ଏଡିସନ୍ରେ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ସେଥିରମଧ୍ୟରୁ ମାନୁଆଲ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹5.14 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି AMT ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹5.63 ଲକ୍ଷ ଅଛି ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଟାଇପ୍
|ଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
|10th Anniversary Edition
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 5.14 ଲକ୍ଷ
|AMT (ଅଟୋମେଟିକ୍)
|₹ 5.63 ଲକ୍ଷ
Renault Kwid 10th Anniversary Edition: କଣ ନୂଆ ?
ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଡିଜାଇନ୍ ନିୟମିତ ମଡେଲ୍ ସହିତ ସମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଲୋଜେନ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ହାଲୋଜେନ୍ ଟେଲଲାଇଟ୍ ରହିଛି । ରେନୋ କ୍ବିଡ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଡିସନ୍ କଳା ଚକ କଭର୍, ଡୋର୍ରେ ସି-ପିଲର୍ରେ 'ଆନିଭର୍ସରୀ' ଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଗ୍ରୀଲ୍ରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଇନସର୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ଦେଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କ୍ବିଡ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଡିସନ୍କୁ ଏକ ସତେଜ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ସେହିପରି, ଏହି ବାର୍ଷିକୀ ମଡେଲରେ ଦୁଇଟି ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗ ଫିନିଶ୍ ରହିଛି: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳା ଛାତ ସହିତ ଫାୟାରି ରେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଳା ଛାତ ସହିତ ସାଡୋ ଗ୍ରେ । କାରର ଭିତରେ ବା କ୍ୟାବିନରେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିମ୍ ଥିବା ସିଟ୍, ଲେଦର ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ବିଲ୍ସ ଓ ଡୋର୍ ଟ୍ରିମ୍ସରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ୍ସେଣ୍ଟ, ଇଲ୍ୟୁମିନେଟେଡ୍ ସ୍କଫ୍ ପ୍ଲେଟସ୍ ଓ ପଡଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ସହିତ, ରେନୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ବିଡ୍ ଲାଇନଅପ୍କୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି ।
Renault Kwid 10th Anniversary Edition: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କ୍ବିଡ୍ରେ 1.0-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ବା AMT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ କାରରେ ଦମଦାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ, 184 ମିମି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଅଟୋ ଓ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ ସହିତ 8-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି କାରଟି ସିଧାସଳଖ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ALTO K10କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ।
Renault Kwid: ରିଫ୍ରେସଡ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଇନଅପ୍
କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏଡିସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ Kwid ଲାଗି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Evolution, Techno ଓ Climber ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
|Authentic MT
|₹ 4.29 ଲକ୍ଷ
|Evolution MT
|₹ 4.66 ଲକ୍ଷ
|Evolution AMT
|₹ 4.99 ଲକ୍ଷ
|Techno MT
|₹ 4.99 ଲକ୍ଷ
|10th Anniversary Edition MT
|₹ 5.14 ଲକ୍ଷ
|Techno AMT
|₹ 5.48 ଲକ୍ଷ
|10th Anniversary Edition AMT
|₹ 5.63 ଲକ୍ଷ
|Climber
|₹ 5.47 ଲକ୍ଷ
|Climber AMT
|₹ 5.88 ଲକ୍ଷ
|Climber DT
|₹ 5.58 ଲକ୍ଷ
|Climber AMT DT
|₹ 5.99 ଲକ୍ଷ