ଲଞ୍ଚ ହେଲା Renault Kwidର ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ଏଡିସନ; କଣ ନୂଆ ଓ ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Renault Kwid ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ବିଡ୍‌ ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ଏଡିସନ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Renault Kwid 10th Anniversary Edition
Renault Kwid 10th Anniversary Edition (Image Credit: Renault)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 5:17 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେନୋ ଇଣ୍ଡିଆ (Renault India) ଭାରତରେ Kwid ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଏଡିସନ୍‌ର କେବଳ 500 ୟୁନିଟ୍‌କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ କମ୍ପାନୀ । ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣଟି ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଟେକ୍ନୋ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । କିନ୍ତୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ, ଯାନଟି ଏହାର ମାନକ ମଡେଲ ପରି ସମାନ ରହିଛି । ସୀମିତ ବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣ Kwid ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ AMT ଗିଅରବକ୍ସ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

କହି ରଖୁଛୁ କି, 2015 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ପରେ Kwid ଏହାର SUV-ପ୍ରେରିତ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ସହିତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବଜେଟ୍-ସଚେତନ କାର କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ।

Renault Kwid 10th Anniversary Edition: ଦାମ

ଏହି ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ଏଡିସନ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ସେଥିରମଧ୍ୟରୁ ମାନୁଆଲ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹5.14 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି AMT ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹5.63 ଲକ୍ଷ ଅଛି ।

ଭାରିଏଣ୍ଟଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଟାଇପ୍‌ଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
10th Anniversary Editionମାନୁଆଲ୍‌₹ 5.14 ଲକ୍ଷ
AMT (ଅଟୋମେଟିକ୍‌)₹ 5.63 ଲକ୍ଷ

Renault Kwid 10th Anniversary Edition: କଣ ନୂଆ ?

ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଡିଜାଇନ୍ ନିୟମିତ ମଡେଲ୍ ସହିତ ସମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଲୋଜେନ୍ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ହାଲୋଜେନ୍ ଟେଲଲାଇଟ୍ ରହିଛି । ରେନୋ କ୍ବିଡ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଡିସନ୍ କଳା ଚକ କଭର୍, ଡୋର୍‌ରେ ସି-ପିଲର୍‌ରେ 'ଆନିଭର୍ସରୀ' ଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଗ୍ରୀଲ୍‌ରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଇନସର୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ଦେଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କ୍ବିଡ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଡିସନ୍‌କୁ ଏକ ସତେଜ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ସେହିପରି, ଏହି ବାର୍ଷିକୀ ମଡେଲରେ ଦୁଇଟି ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗ ଫିନିଶ୍ ରହିଛି: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳା ଛାତ ସହିତ ଫାୟାରି ରେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଳା ଛାତ ସହିତ ସାଡୋ ଗ୍ରେ । କାରର ଭିତରେ ବା କ୍ୟାବିନରେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିମ୍‌ ଥିବା ସିଟ୍‌, ଲେଦର ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ବିଲ୍ସ ଓ ଡୋର୍‌ ଟ୍ରିମ୍ସରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ୍ସେଣ୍ଟ, ଇଲ୍ୟୁମିନେଟେଡ୍‌ ସ୍କଫ୍‌ ପ୍ଲେଟସ୍‌ ଓ ପଡଲ୍‌ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ସହିତ, ରେନୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ବିଡ୍‌ ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛି ।

Renault Kwid 10th Anniversary Edition: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କ୍ବିଡ୍‌ରେ 1.0-ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି 5-ସ୍ପିଡ୍‌ ମାନୁଆଲ୍‌ ବା AMT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ କାରରେ ଦମଦାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ, 184 ମିମି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଅଟୋ ଓ ଆପଲ୍‌ କାରପ୍ଲେ ସହିତ 8-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି କାରଟି ସିଧାସଳଖ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ALTO K10କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ।

Renault Kwid: ରିଫ୍ରେସଡ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଇନଅପ୍‌

କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍‌ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏଡିସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ Kwid ଲାଗି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Evolution, Techno ଓ Climber ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।

ଭାରିଏଣ୍ଟଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
Authentic MT₹ 4.29 ଲକ୍ଷ
Evolution MT₹ 4.66 ଲକ୍ଷ
Evolution AMT₹ 4.99 ଲକ୍ଷ
Techno MT₹ 4.99 ଲକ୍ଷ
10th Anniversary Edition MT₹ 5.14 ଲକ୍ଷ
Techno AMT₹ 5.48 ଲକ୍ଷ
10th Anniversary Edition AMT₹ 5.63 ଲକ୍ଷ
Climber₹ 5.47 ଲକ୍ଷ
Climber AMT₹ 5.88 ଲକ୍ଷ
Climber DT₹ 5.58 ଲକ୍ଷ
Climber AMT DT₹ 5.99 ଲକ୍ଷ
KWID 10TH ANNIVERSARY EDITION PRICERENAULT KWID VARIANT PRICEରେନଲ୍ଟ କାରରେନଲ୍ଟ କ୍ବିଡ୍‌KWID 10TH ANNIVERSARY EDITION

