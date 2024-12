ETV Bharat / technology

ଜିନିଷ ହଜିଲେ ଖୋଜି ଦେବ JioTag Go; ଉପକୃତ ହେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ୟୁଜର - JIOTAG GO FOR ANDROID USERS

India's first Bluetooth Tracker 'JioTag Go' ( Credit- Reliance Jio )

By ETV Bharat Tech Team Published : 1 hours ago

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ବୁଧବାର ନୂଆ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍‌ ଗୋ (JioTag Go) ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଟ୍ରାକର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଗୁଗଲ୍‌ର ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇଁ ଡିଭାଇସ ନେଟୱର୍କକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । Find My Device ଆପ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍‌ ଗୋ'କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ ଅର୍ଥାତ ଟ୍ୟାଗ୍‌ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଚାବି ଓ ପର୍ସ ଆଦି ପାଇପାରିବେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଉ କି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ । ଉକ୍ତ ଜିନିଷଟି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନାକେଦମ ହେଉ । ବିଶେଷ କରି ଚାବି, ପର୍ସ, ଟିଭି ରିମୋଟ ଆଦି ହଜିଯାଏ । ଆକାରରେ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହା ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ JioTag Goକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ । ଟ୍ୟାଗ୍‌କୁ ଉକ୍ତ ଜିନିଷରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇଁ ଡିଭାଇସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ସହଜରେ ମିଳିଯିବ । ଉପକୃତ ହେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ୟୁଜର:- JioTag Go ଟ୍ରାକର କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ । ଆଇଓଏସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ JioTag Air ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସେହି ଡିଭାଇସ JioTag Go ଭଳି ସମାନ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଲ୍‌ର Find My networkକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ସୂଚନା ଥାଉ କି JioTag Airର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 1,499 ଟଙ୍କା ।

JioTag Go: ଦାମ ଓ କେଉଁଠୁ କିଣିବେ ଭାରତରେ JioTag Goର ଦାମ Rs 1,499 ରହିଛି ।

ଏହାକୁ ଆପଣ ଆମାଜନ, ଜିଓମାର୍ଟ ଇ-ଷ୍ଟୋର, ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଓ My Jio ଷ୍ଟୋରକୁ କିଣିପାରିବେ ।

ଏହି ନୂଆ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଟ୍ରାକର ମାର୍କେଟରେ 4ଟି ରଙ୍ଗ- ଧଳା, କଳା, କମଳା ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । JioTag Go: ଫିଚର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍‌ ଗୋ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍-ସକ୍ଷମ ଟ୍ରାକର ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ ଅଛି । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାମ କରିପାରେ । କୌଣସି ସିମ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଟ୍ରାକର୍ ଏହାର ସେମି-ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅବସ୍ଥାନ ଦେଖାଇପାରେ । ବ୍ଲୁଟୁଥ୍-ସକ୍ଷମ JioTag Go ଏକ C2032 ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । JioTag Go ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 9 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ? ଆପଣ JioTag Goର ସେଟଅପ୍‌ କରିବା ଲାଗି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେପକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ: Step 1: ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ Google Find My Device ଆପ୍‌ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ।

ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ Google Find My Device ଆପ୍‌ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ । Step 2: ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନିକଟରେ JioTag Go ଟର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନରେ ଫାଷ୍ଟପେୟାର ପପଅପ୍ ଦେଖାଯିବା ପରେ 'କନେକ୍ଟ' ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନିକଟରେ JioTag Go ଟର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନରେ ଫାଷ୍ଟପେୟାର ପପଅପ୍ ଦେଖାଯିବା ପରେ 'କନେକ୍ଟ' ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ । Step 3: ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ତ୍ତାବାଳୀରେ ରାଜି ତେବେ 'Agree and continue' ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।

ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ତ୍ତାବାଳୀରେ ରାଜି ତେବେ 'Agree and continue' ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ । Step 4: 'Done' ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆପଣ Google Find My Device ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର JioTag Goକୁ ଖୋଜିପାରିବେ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ Jio ଆଣିଲା ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର; ₹2025 ଟଙ୍କାରେ 200ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ