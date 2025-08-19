ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଓମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Redmi 15 5G ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ବଜେଟ ଫୋନଟି Redmi 15 4Gର 5G ଭର୍ସନ ଅଟେ । Redmi 15 4G ଫୋନଟି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ 7,000mAh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ, Redmi 15 5G ଫୋନର ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ବ ଅଟେ । ଏବଂ ଏହି ବିଭାଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ରେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ ।
ତେବେ Redmi 15 5Gରେ 18W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଆକ୍ସେସୋରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ 50MP ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ । Snapdragon 6s Gen 3 ଚିପ୍ ସେଟ ସହିତ 6.9 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଓ 144 Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ ରହିବ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦର, ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ।
Redmi 15 5G: ଦାମ୍
Redmi 15 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଦାମ୍ 6GB RAM + 128GB ପାଇଁ 14,999 ଟଙ୍କା ରହିବ । ଏହାର 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ମଡେଲ ପାଇଁ ଏହାର ଦାମ 15,999 ଟଙ୍କା ରହିବ । ଏହା ସହିତ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନର ଦାମ 16,999 ଟଙ୍କା ରହିବ । ଏହା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
|ଷ୍ଟୋରେଜ
|ଦାମ୍
|6GB RAM + 128GB
|14,999 ଟଙ୍କା
|8GB RAM + 128GB
|15,999 ଟଙ୍କା
|8GB RAM + 256GB
|16,999 ଟଙ୍କା
Redmi 15 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 3ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
- ମିଡନାଇଟ ବ୍ଲାକ (Midnight Black)
- ଫ୍ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ (Frosted White)
- ସ୍ୟାଣ୍ଡି ପର୍ପଲ (Sandy Purple)
ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମାଜନ, ସାଓମି ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ ଓ ଅଫଲାଇନରେ ରିଟେଲ ଷ୍ଟୋରମାନଙ୍କରୁ କିଣିପାରିବେ ।
Redmi 15 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଫିଚରର୍ସ:
ଡିସପ୍ଲେ:
Redmi 15 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.9 ଇଞ୍ଚ HD+ ଏଲସିଡି(LCD) ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 144HZ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ ରହିବ । ତେବେ ଏହି ଡିସପ୍ଲେ TÜV Rheinland ଲୋ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ ସହିତ, ଫ୍ଲିକର ରହିତ ହେବ । ଏହା ସର୍କେଡିଆନ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହିତ ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ।
ଚିପ୍ ସେଟ:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟିରେ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ପ୍ରୋସେସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ 8GB RAM ଠାରୁ 256GB RAM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଅସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଫୋନରେ HyperOS 2.0 ବିଶିଷ୍ଟ Android 15 ସହିତ 2ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OS ଅପଗ୍ରେଡ ଓ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ବିରିଟି ଅପଡେଟ ମିଳିବ । ଏଥିରେ Gemini AI ଆଦି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ।
ଏହି ନୂଆ ବଜେଟ ଫୋନରେ AI ଆଧାରିତ 50MP ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 2MP ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନସର ଓ ଏଲଇଡି (LED) ଫ୍ଲାସ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ 8MPର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ସହିତ AI Erase ଓ AI Sky ଭଳି ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.9 ଇଞ୍ଚ HD+ ଏଲସିଡି(LCD) ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ 144HZ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ
|ପ୍ରୋସେସର
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 2.0
|ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
|7000mAh, 18W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଓ 33W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଓ 2MP ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନସର
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|8MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା
Redmi 15 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 7,000mAh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଭଲ ଅନୁଭବ ଦେବ । ଏହି ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପରେ ଆପଣ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ସବୁ ଆପ୍ସର ମଜା ନେଇ ପାରିବେ ।
- ସ୍ପୋର୍ଟିଫାଇରେ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ - 55.6 ଘଣ୍ଟା
- ୟୁଟ୍ୟୁବ - 23.5 ଘଣ୍ଟା
- ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ- 17.5 ଘଣ୍ଟା
- BGMI ଗେମିଂ - 12.7 ଘଣ୍ଟା
18 Wର ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ 33W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ବିଶେଷତ୍ବ ରହିଛି । IP64 ସର୍ଟିଫିକେଶନ ସହିତ ଏହା ଫୋନ ଧୂଳି ଓ ପାଣି ନିରୋଧୀ(dust and water resistance) ଅଟେ ।
