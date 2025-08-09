Essay Contest 2025

ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରିଅଲମିର P4 Series ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଉ କଣ ଖାସ୍‌ ରହିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Realme P4 Series Teased
Realme P4 Series Teased (Image Credits: Realme India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 9, 2025 at 1:57 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Realme ଏକ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ନୂଆ ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ନୂଆ ସିରିଜର ଅଧିକାଂଶ ବିବରଣୀ ଗୁପ୍ତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡର P ସିରିଜର ଅଂଶ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରିଅଲମିର ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଏକ ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା Realme P4 Pro 5G ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜ ଚଳିତ ମାସ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ କଣ ଖାସ୍‌ ରହିବ ଓ ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

Realme P4 Series: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍‌ରେ ରିଅଲମି ପି-ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ହେବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଫୋନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ । ଯଦି ଆମେ ଲଞ୍ଚ ସମୟ କଥା କହିବା ଏଥିରେ କେବଳ 'Coming Soon' ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଚଳିତ ମାସ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍‌ରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ରିଅଲମିର ଲାଟେଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ ବିକ୍ରି ଲାଗି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଠାରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

Realme P4 Series: କଣ ଆଶା କରିବା

ରିଅଲମି ନିଜର ପୂର୍ବ P-ସିରିଜଠାରୁ ଏହି ଫୋନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ ସନଲାଇଟ୍‌-ରେଡି ଡିସପ୍ଲେ, ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ, ଏଆଇ-ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ଓ ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିବ । Realme କହିଛି ଯେ P1 5G ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ଯାହା 120Hz AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା । ସେହିପରି, Realme P3x 5Gକୁ 'ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ' MediaTek Dimensity 6400 ଚିପସେଟ୍ ଫୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Realme P3 Pro 5G ଭାରତରେ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା Snapdragon 7s Gen 3 SoC ଏବଂ ଏକ କ୍ବାଡ୍-କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

ଗ୍ରୀକବେଞ୍ଚରେ ରିଅଲମିର ଆଗାମୀ ଫୋନ

ନିକଟରେ ଗ୍ରୀକବେଞ୍ଚରେ ରିଅଲମିର ଏକ ଅଘୋଷିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସ୍ପଟ୍‌ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମଡେଲ ନମ୍ବର RMX5116 ଥିଲା । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା ରିଅଲମିର ଏହି ଆଗାମୀ ଫୋନ Realme P4 Pro 5G ହୋଇପାରେ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଅକ୍ଟା-କୋର ଚିପସେଟ୍‌ ଓ 1.84GHz ଅପରେଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ବେନ୍ସି ସହ ଆସିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହା ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 ଜେନ୍‌ 4 ଚିପସେଟ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କେତ କରୁଥିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଦ୍ବାରା ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

Realme P4 Pro 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.8-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED 4D କର୍ଭଡ୍‌-ଡିସପ୍ଲେ ସହ 7000mm² VC କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ, 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM, 80ୱାଟ୍‌ SuperVOOC ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 7000mAh ଟାଇଟାନ ବ୍ୟାଟେରୀ, 50MP Sony IMX896 ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 2MP ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ଓ 16MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 8GB + 128GB ମଡେଲ ଲାଗି ଦାମ 25,000 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ । ଏହା ବେସ୍‌ ମଡେଲ Realme P4 5G ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

