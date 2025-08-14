ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଅଲମି P4 ସିରିଜକୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଲାଇନଅପ୍ରେ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ P4 5G ଓ P4 Pro 5G ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରିଭିଲ୍ କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫୋନରେ ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଟି ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି ଚିପ୍ ସହ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରୋ ମଡେଲଟି ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ଚିପ୍ ସହ ଆସିବ ।
Realme P4 5G, Realme P4 Pro 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଚାଇନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ P4 Pro ମଡେଲଟି ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony IMX896 sensor ସେନ୍ସର ରହିବ ଯାହାକି ଅପ୍ଟିକାଲ ଇମେଜ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ (OIS) ଆସିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଫୋନରେ ଉଠୁଥିବା ଫଟୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ OV50D ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ରହିବ । ଏହି ଫୋନଟି 60fpsରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଏହାସହିତ 30fpsରେ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ HDR ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଫୋନରେ ଏଆଇ ସ୍ନାପ ମୋଡରେ ଉଭୟ ଏଆଇ ଟ୍ରାଭେଲ ସ୍ନାପ, ଏଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଇମେରି ସେନ୍ସର, 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ ଲେନ୍ସ ସହିତ ଆସିବ । ଏହି ଫୋନଟି ମଧ୍ୟ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ । ପ୍ରୋ ମଡେଲରେ ମିଳୁଥିବା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଫିଚର୍ସ ଏହି ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ ଲାଗି ଏହି ଫୋନଟି 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବ ।
ନିକଟରେ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସହିତ ଆସିବେ । ରିଅଲମି ପି4 ପ୍ରୋ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 7 ଜେନ୍ 4 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହାଇପରଭିଜନ ଏଆଇ ଜିପିୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଫୋନଟି ଅଧିକ ଗରମ ନ ହେବା ଲାଗି ଏହା ଭିସି କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସିବ । ଏହି ଫୋନର ମୋଟେଇ 7.8ମିମି ରହିବ । ଏହା 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି 80 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଏହି 10ୱାଟ୍ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି 90fpsରେ ବ୍ୟାଟେଲଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଡିଆ 9BGMI) ଗେମପ୍ଲେକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇପାରିବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ P4 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7400 ଅଲଟ୍ରା 5ଜି ଚିପସେଟ୍ ଆସିବ । ଏହା 6.77-ଇଞ୍ଚ ହାଇପରଗ୍ଲୋ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଫୁଲ୍-ଏଚଡି + ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ, 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, HDR10+ ସମର୍ଥନ ଏବଂ 4500 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସହିତ ଆସିବ । ଏଥିରେ 7000mAh ଟାଇଟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ, ଯାହାକି 80ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏହି ଫୋନରେ 11 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BGMI ଖେଳିହେବ । ଏହା ମାତ୍ର 25 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସହ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଓ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ ଆସିଥାଏ । P4 5Gର ଦାମ 30,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିପାରେ ।
