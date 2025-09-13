ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Realme P3 Lite 5G; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ
ରିଅଲମି ଭାରତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଆଜି ଏକ ନୂଆ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 13, 2025 at 4:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଅଲମି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ Realme P3 Lite 5Gକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Realme P3 Lite 5Gକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିସାରିଛି, ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏପରିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ, 45 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ, ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନର ଦାମ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ ।
Realme P3 Lite 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଡିସପ୍ଲେ ଓ ଡିଜାଇନ: Realme P3 Lite 5Gରେ 6.67 ଇଞ୍ଚ HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 120Hz ଏବଂ ଏହା 625 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଫୋନ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସିବ- ଲିଲି ହ୍ବାଇଟ୍, ପର୍ପଲ୍ ବ୍ଲୋସମ୍ ଏବଂ ମିଡନାଇଟ୍ ଲିଲି ।
ପ୍ରୋସେସର ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ: ଏହି ଫୋନଟି ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300 ଚିପସେଟ୍ରେ କାମ କରିବ । ଏଥିରେ Android-15 ଆଧାରିତ Realme UI 6.0 ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ଫୋନରେ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ମାଇକ୍ରୋ ଏସଡି କାର୍ଡକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ।
କ୍ୟାମେରା: ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଗି ଏହି ଫୋନର ପଛର ଭାଗରେ ଏକ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟମେରା ଓ ଆଗରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଫୋନରେ IP64 ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନଟି ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ: ଏହି ଫୋନରେ ସବୁଠୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ 45 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି: ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ରେ 5G, ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ GPS ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆସିବ । ଅନବୋର୍ଡ ସେନ୍ସର ତାଲିକାରେ ଏକ ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସେନ୍ସର, ଏକ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର, ଏକ ଜିଓମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସେନ୍ସର, ଏକ ଆକ୍ସିଲେରେସନ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏକ G-ସେନ୍ସର ସାମିଲ ହେବ । ଏହାର ଆକାର 76.22×165.7×7.94 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 197 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.67 ଇଞ୍ଚ HD+, ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 120Hz
|ପ୍ରୋସେସର
|ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 6300
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|32MP
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|8MP
|RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ
|4GB+6GB, 128GB
|ସଫ୍ଟୱେର
|Android-15 ଆଧାରିତ Realme UI 6.0
|ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
|6000mAh, 45W
|କନେକ୍ଟିଭିଟି
|5G, ଡୁଆଲ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ GPS ସମର୍ଥନ
Realme P3 Lite 5G: ଦାମ
- ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଫୋନର 4GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ₹ 12,999ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- 6GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹ 13,999 ।
- ଲଞ୍ଚ ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆକ୍ସିସ୍ ଏବଂ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କଲେ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।