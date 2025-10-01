ETV Bharat / technology

7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme 15x; ଦାମ ଏତିକି

ରିଅଲମି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme 15xକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 50MP କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Realme 15x 5G
Realme 15x 5G (Image Credit: Realme India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 2:00 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନୀ ରିଅଲମି ଭାରତରେ ଏହାର ନମ୍ବର ସିରିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 1)ରେ Realme 15x ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି MediaTek Dimensity 6300 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । 8.28ମିମି ଘନତା ମାପ କରୁଥିବା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପଛପଟେ ପଲ୍ସ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଏକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ୱେଭ୍ ଡିଜାଇନ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ବଜେଟ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ MediaTek Dimensity 6300 ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଛି ।

Realme 15x: ଦାମ ଓ ଅଫର

  • 8 RAM +256 ଷ୍ଟୋରେଜ: Rs 19,999
  • 8 RAM +128 ଷ୍ଟୋରେଜ: Rs 17,999
  • 8 RAM +128 ଷ୍ଟୋରେଜ: Rs 16,999

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ବଜାରରେ 3ଟି କଲର ଅପସନ Aqua Blue, Marine Blue ଓ Maroon Redରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାର ସେଲ୍‌ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ୱେବସାଇଟ୍‌, ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିପାରିବେ ।

TAGGED:

REALME 15X 5G PRICEREALMEରିଅଲମିରିଅଲମି 15ଏକ୍ସ 5ଜିREALME 15X 5G LAUNCHED

