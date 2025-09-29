ଆସିଲା Realme 15x 5Gର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ; ମିଳିବ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ
ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି Realme 15x 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ । ଏହା ଏକ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 29, 2025 at 10:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Realme 15x 5G ଫୋନର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ 24GB RAM ଏବଂ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଫୋନରେ 50MP କ୍ୟାମେରା ରହିବ। ସେହିପରି, ଫୋନର ବ୍ୟାଟେରୀ 7000mAh ହେବ । ଏହା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଫ୍ଲିପାକାର୍ଟରେ ଫୋନର ଏକ ସମର୍ପିତ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଫୋନର ଅନେକ ଫିଚର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିବ । ଡିସପ୍ଲେରେ 1200 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନଟି 6nm ଅକ୍ଟା-କୋର ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ । ଏହି ଫୋନରେ ଆଉ କଣ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ଓ ଏହାର ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ନିମ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Realme 15x 5G: ଡିଜାଇନ
ରିଅଲମିର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଡିଜାଇନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଟକ୍କର ଦେବ । ଏହାର ପଛ ପ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହିଛି । ଏହାର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ରେ ଏକ Aura Ring Light ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କମ୍ ଆଲୋକରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ । ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଚ-ହୋଲ୍ କଟଆଉଟ୍ ଅଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ । ଏହା ଜଳ, ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କରି IP69 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ।
Realme 15x 5G: କ୍ୟାମେରା
ରିଅଲମି 15x 5G ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନଟି କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ । କାରଣ ଏଥିରେ 50MP Sony AI ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଟେଲିଂ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସଠିକତା ସହିତ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରେ । ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ 50MP ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯାହା ଭ୍ଲଗିଂ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ।
Realme 15x 5G: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହା ପାୱାର ପ୍ୟାକଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 60ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା ବ୍ୟାଟେରୀ କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରେ ।
Realme 15x 5G: ଡିସପ୍ଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
ଫୋନରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆୟାଇଛି, ଯାହାକି ଅଲଟ୍ରା ସ୍ମୁଥ୍ ଭୁଜିଆଲ ଏକ୍ସପରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାସହିତ ଡିସପ୍ଲେର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 1200 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ ସ୍ବଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ସ୍କ୍ରିନର ଆକାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖିନାହିଁ । ସେହିପରି ଏହି ଫୋନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାକୁ ଯୁବ ୟୁଜର ଓ ଗେମିଂ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 6 ଏନଏମ ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକାଧିକ କାମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ।
Realme 15x 5G: RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍
ଏହାର ଷ୍ଟୋରେଜ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ 24GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇନାମିକ୍ ରାମ୍ ଓ 256GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ୟୁଜରମାନେ ବିନା କୌଣସି ଲ୍ୟାଗ୍ ବା ଷ୍ଟୋରେଜ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଗେମିଂ, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଓ ମିଡିଆ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ ।
Realme 15x 5G: ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?
ରିଅଲମି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିଜର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ Realme 15x 5Gର ମୂଲ୍ୟ 15,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିବ । 1 ଅକ୍ଟୋବର, 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ଆପଣ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଦମଦାର କ୍ୟାମେରା ଓ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନର 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଫୋନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଅଫସନ ହୋଇପାରେ ।