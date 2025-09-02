ETV Bharat / technology

50MP ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Realme 15T ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦାମ ଏତିକି

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରିଅଲମି ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme 15Tକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ 50MP ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଓ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Realme 15T
Realme 15T (Image Credits: Realme India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 12:35 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Realme 15T ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 60W SuperVOOC ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଏବଂ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

ଏହା 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ସହିତ ଏକ MediaTek Dimensity 6400 SoC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହା ଗରମ ଅପଚୟ ପାଇଁ 6050 ବର୍ଗ ମିମି ଏୟାରଫ୍ଲୋ ବାଷ୍ପ ଚାମ୍ବର (VC) କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP66, IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।

Realme 15T: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଡିଜାଇନ: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନାନୋ-ସ୍କେଲ୍ ମାଇକ୍ରୋକ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇନ୍ ଫିନିଶ୍ ସହିତ ଏକ ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ 4R ଡିଜାଇନ ରହିଛି । ମାତ୍ର 7.79 ମିମି ପତଳା ଏବଂ 181 ଗ୍ରାମ ହାଲୁକା ସହିତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଏବଂ ହାଲୁକା ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ।

ଡିସପ୍ଲେ: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.57-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 4000nit 4R Comfort+ AMOLED ଡେବ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । 93% ସ୍କ୍ରିନ୍-ଟୁ-ବଡି ଅନୁପାତ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ସ୍ଲିମ୍ ବେଜେଲ୍ସ (1.67 / 1.73 / 1.73 / 2.23 ମିମି) ସହିତ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । 1.07 ବିଲିୟନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ 2160Hz PWM ଡିମିଂ ସହିତ 10-ବିଟ୍ ରଙ୍ଗ ଗଭୀରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଡିସପ୍ଲେ ଗେମିଂ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କିମ୍ବା ବାହାର ବ୍ରାଉଜିଂ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆଖି ଆରାମ ସହିତ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

Realme 15T
Realme 15T (Image Credits: Realme India)

କ୍ୟାମେରା: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଡୁଆଲ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲାଗିସପ୍‌ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ଏଆଇ ଏଡିଟ୍‌ ଜେନି, ଏଆଇ ସ୍ନାପ୍‌ ମୋଡ୍‌, ଏଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍‌, ଏଆଇ ଇରେଜର, ଏଆଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଇମେଜ ମ୍ୟାଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି । ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋ ଓ ଏଡିଟିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ କହିଛି ।

ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ: ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ବଡ଼ 7000mAh ଟାଇଟାନ୍‌ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏହି ଶିଳ୍ପର ସବୁଠୁ ପତଳା ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି । ଏହା ଅଧା ଚାର୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦିନ ଚଲାଇହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ 60 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 10W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା: MediaTek Dimensity 6400 Max 5G ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ସୁଗମ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଏଥିରେ ଥର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ 6050ମିମି² AirFlow VC କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଲୋଡ୍ ତଳେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । IP66/68/69 ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଫୋନଟି ଧୂଳି ଏବଂ ଗରମ ପାଣି ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।

ଡିସପ୍ଲେ6.57-ଇଞ୍ଚ AMOLED
ପ୍ରୋସେସରMediaTek Dimensity 6400 Max 5G
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମAndroid 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ Realme UI 6
ରିଅର କ୍ୟାମେରା50MP + 2MP
ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା50MP
ବ୍ୟାଟେରୀ, ଚାର୍ଜିଂ7000mAh, 60W
ଆକାର7.79 ମିମି ମୋଟେଇ, 181 ଗ୍ରାମ୍‌
କନେକ୍ଟିଭିଟି5G, 4G, Wi-Fi, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ 5.3, GPS ଓ USB ଟାଇପ-ସି ପୋର୍ଟ

Realme 15T: ଦାମ ଓ ଅଫର୍‌

ରିଅଲମି 15ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତିନିଟି ରାମ୍‌ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 8GB + 128GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲାଗି 20,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB + 256GB ଓ 12GB + 256GBର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ 22,999 ଓ 24,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏବେ ଫୋନଟି ପ୍ରିଅର୍ଡର ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ବିକ୍ରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ରିଅଲମି ଇଣ୍ଡିଆ ଇ-ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଫଲାଇନ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଭାରିଏଣ୍ଟବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟଅଫର ମୂଲ୍ୟ
8GB + 128GB₹ 20,999₹ 18,999
8GB + 256GB₹ 22,999₹ 20,999
12GB + 256GB₹ 24,999₹ 22,999

କ୍ରେତାମାନେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡର EMI କାରବାର ଉପରେ 2000 ଟଙ୍କା (ଅନଲାଇନ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ) ରିହାତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଇପ୍ କାରବାର ଉପରେ 1,000 ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ 10 ମାସର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ EMI ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । Realme 15T ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ପ୍ରି-ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମାଗଣା Realme Buds T01 TWS ଇୟରଫୋନ୍ ପାଇବେ ।

ସେହିପରି ଅଫଲାଇନ କ୍ରେତାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଉପରେ 2000 ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ଏହାସହିତ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ଏବଂ 9 ମାସର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଇଏମଆଇ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହିସବୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ତାଲିକାରେ iPhone 17 ବି ସାମିଲ

