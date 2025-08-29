ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରିଅଲମି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର Realme 15T ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂଆ ଡିଭାଇସ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହାର Realme 15 ସିରିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । Xରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଡିଜାଇନ, ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଡିଭାଇସଟି 3ଟି ରଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ MediaTek Dimensity ଚିପସେଟ୍, AMOLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର ରହିବ, ଯାହା ଏହାକୁ Realme 14T ତୁଳନାରେ ଏକ ଭଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବ ।
ଟିପଷ୍ଟର ଅଭିଷେକ ଯାଦବ ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଫୋନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ସେ ଫୋନର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରହିବ। Realme ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିବ, ଯାହା 10W ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏହା ଦେଶରେ ଥିବା Realme 15 ସିରିଜରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେଉଁଥିରେ Realme 15 ଏବଂ Realme 15 Pro ମଡେଲ ସାମିଲ ।
#LooksGreat from every angle.— realme (@realmeIndia) August 29, 2025
The #realme15T comes in stunning colors with a premium matte finish that feels as good as it looks.
Launching on 2nd September at 12 PM.
#realme15series
Know more: https://t.co/TxfpVVXk5yhttps://t.co/U1Qq2HmMo5 pic.twitter.com/2E5DvTta5O
Realme 15T: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ଓ ଡିଜାଇନ
ରିଅଲମି 15T ଭାରତରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ YouTubeରେ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ । ଯଦି ଆମେ ଏହାର କଲର ଅପସନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ଏଥିରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି: ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ସିଲଭର, ସିଲ୍କ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ସୁଟ୍ ଟାଇଟାନିୟମ । ଏହାର ଡିଜାଇନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଫୋନଟି 7.79ମିମି ମୋଟେଇ ଏବଂ ଓଜନ 181 ଗ୍ରାମ ରହିବ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଆଇଫୋନ ପରି କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଫୋନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଭଲ୍ୟୁମ ରକର୍ସ ଓ ପାୱାର ବଟନ୍ ରହିବ ।
Realme 15T: ଦାମ କେତେ ରହିବ ?
ରିଅଲମି 15Tର ମୂଲ୍ୟ 8GB RAM ଏବଂ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ 20,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ 22,999 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 24,999 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଏହି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।
Realme 15T: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଏକ ବଡ଼ 6.57-ଇଞ୍ଚର AMOLED ପ୍ୟାନେଲ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହ ଆସିପାରେ । ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି 6 ନାନୋମିଟର MediaTek Dimensity 6400 Max ରହିଛି, ଯାହାକି 12GB RAM ଓ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ାହୋଇଛି । ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହାକି 60 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଏହି ଫୋନ ସହିତ ଏକ 80 ୱାଟ୍ ଆଡପ୍ଟର ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଓ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିବ ।
ଏହି ଡିଭାଇସରେ କମ୍ପାନୀ ଏକାଧିକ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ AI Glare Removal, AI Live Photo ରହିବ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଟି ତାପଜ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 6050 ବର୍ଗ ମିଲିମିଟର ବାଷ୍ପ ଶୀତଳୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଦୁଇଟି 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଲା Vivo T4 Pro 5G; ଦାମ ଏତିକି