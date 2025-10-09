Realme 15 Proର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ 'Game of Thrones' ଏଡିସନ ଲଞ୍ଚ; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ରିଅଲମି ଏହାର ମିଡରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ରିଅଲମି 15 ପ୍ରୋର Game of Thrones ଏଡିସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ ଏଥିରେ କଣ ଖାସ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 9, 2025 at 2:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଅଲମି ଏହାର ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ Realme 15 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଏକ ନୂତନ Game of Thrones ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ଫୋନଟି ସାଧାରଣ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରି ସମାନ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ପଛପଟେ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଥିବାବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆପ୍ରେ କିଛି ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆସିଛି । HBOର Game Of Thrones ସିରିଜରୁ ପ୍ରେରିତ ଏହି ଫୋନଟି କଷ୍ଟମ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UI) ଥିମ୍ ସହ ଆସିଛି ।
ଆପଣ ଫୋନ୍ର ପଛପଟେ Game of Thrones ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ Realme ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଖୋଦିତ ଡ୍ରାଗନ୍ ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
The fire has risen… only the fearless shall wield it. ⚔️— realme (@realmeIndia) October 8, 2025
Witness the #realme15Pro X GOT Edition as the flames awaken, the dragon’s sigil ignites, and your favourite fantasy world comes alive.
Step into the realm and #OwnYourRealPower.
Sale is live now!
Starting from ₹41,999*… pic.twitter.com/pJXBYrspq6
Realme 15 Pro Game Of Thrones Edition: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ରିଅଲମି 15 ପ୍ରୋ 'Game of Thrones' ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ ଚମଡାରେ ତିଆରି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଳା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ପଛ ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବା ଅଗ୍ନି ପରି ଦିଶିଥାଏ ।
Realme 15 Proରେ 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର୍ ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି । 15 Proରେ 80W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଗତି ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି । Realme 15 Pro ମଡେଲ୍ IP66 + IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହ ଆସିଛି । ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଗେମିଂ କୋଚ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଗେମ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
Realme 15 Proରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ ସହିତ 6.8-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିଥାଏ । ଏହା Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ Game of Thrones ସଂସ୍କରଣରେ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ 12GB RAM ମିଳିଥାଏ । ଆପଣ ଏହାକୁ Android 15-ଆଧାରିତ Realme UI 6 ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ପାଇପାରିବେ । ରିଅଲମି କ୍ୟାମେରା ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Snap Mode ଏବଂ AI Motion Control ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିଜାଇନ
|ଏକ୍ସଲୁସିଭ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଓ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍
|କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲରେ 3D ଡ୍ରାଗନ ନଖ ଡିଜାଇନ
|ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲେନ୍ସ ରିଙ୍ଗ
|ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍
|ଡିସପ୍ଲେ
|144Hz | 6.8-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED
|ପ୍ରୋସେସର
|Snapdragon 7 Gen 4
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP + 50MP + 50MP
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|50MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|7,000mAh
|ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା
|80W
|UI ଥିମ୍
|ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୋନ୍ସରୁ ପ୍ରେରିତ “Ice” ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଥିମ୍
|“Dragonfire” ଥିମ୍
The North remembers every detail. So does the #realme15Pro.— realme (@realmeIndia) October 9, 2025
Born of fire and precision, its Triple 50MP AI Camera turns every frame into legend.
Sale is live.
Starting from ₹41,999*
Buy Now: https://t.co/JyRoNqvqR2#OwnYourRealPower#GameofThronesPhone pic.twitter.com/nSmyMLkApS
Realme 15 Pro Game Of Thrones Edition: ଦାମ
ରିଅଲମି 15 ପ୍ରୋ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ₹44,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି 12GB + 512GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ₹3,000ର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଡିଭାଇସ୍ର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ ₹41,999 ହେବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ Realme 15 Pro (ସାଧାରଣ ସଂସ୍କରଣ)ର ସମାନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ₹38,999ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଆଗ୍ରହୀ କ୍ରେତାମାନେ Flipkart, Realmeର ନିଜସ୍ବ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ Realme 15 Pro Game of Thrones ସଂସ୍କରଣ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ କିଣିଲେ ଆଇରନ ଥ୍ରୋନ୍ ଫୋନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରୋନ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଷ୍ଟିକର ଓ ଅନ୍ୟ ଆସେସୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।