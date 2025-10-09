ETV Bharat / technology

Realme 15 Proର ସ୍ପେଶିଆଲ୍‌ 'Game of Thrones' ଏଡିସନ ଲଞ୍ଚ; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ

ରିଅଲମି ଏହାର ମିଡରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ରିଅଲମି 15 ପ୍ରୋର Game of Thrones ଏଡିସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ ଏଥିରେ କଣ ଖାସ ଜାଣନ୍ତୁ...

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones edition
Realme 15 Pro 5G Game of Thrones edition (Image Credit: Realme India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 2:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଅଲମି ଏହାର ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜ Realme 15 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଏକ ନୂତନ Game of Thrones ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ଫୋନଟି ସାଧାରଣ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରି ସମାନ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ପଛପଟେ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଥିବାବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆପ୍‌ରେ କିଛି ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆସିଛି । HBOର Game Of Thrones ସିରିଜରୁ ପ୍ରେରିତ ଏହି ଫୋନଟି କଷ୍ଟମ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ (UI) ଥିମ୍‌ ସହ ଆସିଛି ।

ଆପଣ ଫୋନ୍‌ର ପଛପଟେ Game of Thrones ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ Realme ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଖୋଦିତ ଡ୍ରାଗନ୍ ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Realme 15 Pro Game Of Thrones Edition: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ରିଅଲମି 15 ପ୍ରୋ 'Game of Thrones' ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହାର ବ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ୟାନେଲ ଚମଡାରେ ତିଆରି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଳା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ପଛ ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବା ଅଗ୍ନି ପରି ଦିଶିଥାଏ ।

Realme 15 Proରେ 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଲେନ୍ସ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର୍ ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି । 15 Proରେ 80W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଗତି ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି । Realme 15 Pro ମଡେଲ୍ IP66 + IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହ ଆସିଛି । ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଗେମିଂ କୋଚ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଗେମ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

Realme 15 Pro 5G Game of Thrones edition
Realme 15 Pro 5G Game of Thrones edition (Image Credit: Realme India)

Realme 15 Proରେ 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ ସହିତ 6.8-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିଥାଏ । ଏହା Snapdragon 7 Gen 4 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ Game of Thrones ସଂସ୍କରଣରେ 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ 12GB RAM ମିଳିଥାଏ । ଆପଣ ଏହାକୁ Android 15-ଆଧାରିତ Realme UI 6 ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ପାଇପାରିବେ । ରିଅଲମି କ୍ୟାମେରା ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Snap Mode ଏବଂ AI Motion Control ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିଜାଇନଏକ୍ସଲୁସିଭ୍‌ ବ୍ଲାକ୍‌ ଓ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍‌
କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲରେ 3D ଡ୍ରାଗନ ନଖ ଡିଜାଇନ
ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲେନ୍ସ ରିଙ୍ଗ
ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ୟାନେଲ୍‌
ଡିସପ୍ଲେ144Hz | 6.8-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED
ପ୍ରୋସେସରSnapdragon 7 Gen 4
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP + 50MP + 50MP
ଆଗ କ୍ୟାମେରା50MP
ବ୍ୟାଟେରୀ7,000mAh
ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା80W
UI ଥିମ୍‌ଗେମ୍‌ ଅଫ୍‌ ଥ୍ରୋନ୍ସରୁ ପ୍ରେରିତ “Ice” ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ ଥିମ୍‌
“Dragonfire” ଥିମ୍‌

Realme 15 Pro Game Of Thrones Edition: ଦାମ

ରିଅଲମି 15 ପ୍ରୋ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ₹44,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି 12GB + 512GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ₹3,000ର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଡିଭାଇସ୍‌ର ପ୍ରଭାବୀ ମୂଲ୍ୟ ₹41,999 ହେବ ।

ଅନ୍ୟପଟେ Realme 15 Pro (ସାଧାରଣ ସଂସ୍କରଣ)ର ସମାନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ₹38,999ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଆଗ୍ରହୀ କ୍ରେତାମାନେ Flipkart, Realmeର ନିଜସ୍ବ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ Realme 15 Pro Game of Thrones ସଂସ୍କରଣ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ କିଣିଲେ ଆଇରନ ଥ୍ରୋନ୍‌ ଫୋନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗେମ୍‌ ଅଫ୍‌ ଥ୍ରୋନ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଷ୍ଟିକର ଓ ଅନ୍ୟ ଆସେସୋରିଜ୍‌ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଲା Moto G06 Power ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; ଦାମ ₹7,499

