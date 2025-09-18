ମେଟା ଲଞ୍ଚ କଲା Ray-Ban ଜେନେରେସନ 2 ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା; ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଚାଲିବ 8 ଘଣ୍ଟା
ବଜାରକୁ ଆସିଲା ମେଟାର ଆଉ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା । ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ Ray-Ban Meta (Gen 2) ନାଁରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ କଣ ଖାସ ଓ ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 18, 2025 at 10:49 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ମେଟା 'Meta Connect 2025' ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ୍, Meta (Gen 2)କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରେ-ବାନ୍ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିଛି । ଏହା 2023ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମେଟା ଗ୍ଲାସ୍ର ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ । ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଏକ HD କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ (Athletes) ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଚଷମା ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ 3K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ Oakley HSTN ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ପରି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସକୁ Ray-Ban Meta Gen 2 କୁହାଯାଉଛି । ନୂତନ ମଡେଲରେ ସମାନ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଫିଚର ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18)ଠାରୁ ଅର୍ଡର କରାଯାଇପାରିବ ।
Ray-Ban Meta (Gen 2): ବ୍ୟାଟେରୀ
ନୂତନ Meta Ray-Ban ଚଷମାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ମଡେଲଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ ଅଛି । ପୂର୍ବ ମଡେଲର 4 ଘଣ୍ଟା ତୁଳନାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ, 20 ମିନିଟ୍ରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହୁଏ । ପୂର୍ବ ମଡେଲରେ ଏଥିଲାଗି 22 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା । ଏହି କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 48 ଘଣ୍ଟା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ କେସର 32 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ।
Ray-Ban Meta (Gen 2): କ୍ୟାମେରା ଓ ଭିଡିଓ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ଚଷମାଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମେରା ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଷମା ସାହାଯ୍ୟରେ 30fpsରେ 3K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ । 30fpsରେ 1440p ଭିଡିଓ ଏବଂ 60fpsରେ 1200p ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରିବ । ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମେଟା ହାଇପରଲାପ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଲୋ-ମୋସନ୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ AI ଚଷମାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Ray-Ban Meta (Gen 2): ଅଡିଓ ଫିଚର୍ସ
ମେଟା 'Conversation Focus' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଅଡିଓ ଫିଚର ଆଣିଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବରକୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ଲାଇଭ୍ ଅନୁବାଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି । ଜର୍ମାନ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସମର୍ଥିତ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ । ଏହି ନୂତନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ ।
Ray-Ban Meta (Gen 2): ଦାମ କେତେ ?
- ରେ-ବାନ୍ ମେଟା ଜେନ୍ 2 ଚଷମା Wayfarer, Skyler ଏବଂ Headliner ପରି 3ଟି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
- ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ $379 (ପ୍ରାୟ 33,000 ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ । ଯଦି Polarised ଓ Transition ଲେନ୍ସ ସହିତ ଏହାକୁ ଚଷମାକୁ କିଣାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ 409 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 36,019 ଟଙ୍କା) ଓ 459 ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 40,422)ରେ ମିଳିବ ।
- ଏହାର ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
- ନୂତନ ମଡେଲ ସମାନ ଡିଜାଇନ ବଜାୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚାହାଁନ୍ତି ।
- ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଚଷମାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ $299 (ପ୍ରାୟ 26,000 ଟଙ୍କା) ରହିଛି ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 2026ରେ ନିଜର ଏଆଇ ଚଷମା ଲଞ୍ଚ କରିବ Snap; ମେଟାକୁ ଦେବ ଟକ୍କର