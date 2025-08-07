Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଉଣୀକୁ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ? ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ - RAKSHA BANDHAN GIFTS UNDER 500

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 500ଟଙ୍କା ଭିତରେ କିଛି ବଢିଆ ଅପସନ...

Raksha Bandhan 2025
Raksha Bandhan 2025 (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2025 at 12:23 PM IST

4 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 9 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ ହେବ । ଏହି ପବିତ୍ର, ଆନନ୍ଦଭରା ପର୍ବକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ । ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ ସ୍ନେହର ଡୋରି । ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ପାଖରେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ । ତେବେ ଭଉଣୀଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଭାଇ କିଛି ଉପହାର ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେବୁ ଯାହାକି 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଏହି ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେୟାର ଡ୍ରାୟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍‌, ସ୍ପିକର୍‌, ଏୟାରପଡ୍‌ ଆଦି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ରହିଛି । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଲେ ଭଉଣୀ ଏହାକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏପରି କିଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

Genteel Bluetooth Extendable Selfie Sticks

Genteel Bluetooth Extendable Selfie Sticks
Genteel Bluetooth Extendable Selfie Sticks (Image Credits: Genteel)

ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆସୁଛି ଏହି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍‌ । ଆଜିକାଲି ଫଟୋ, ଭିଡିଓର ଯୁଗ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଟି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଖୋଜାପଡ଼େ କ୍ୟାମେରା । ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି କଏଦ ରଖିବା ଲାଗି ବିଶେଷକରି ଝିଅମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଗିଫ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲାଗି ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର 365 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍‌ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଏକ ୱେରଲେସ୍‌ ରିମୋଟ୍‌ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ରାଇପଡ୍‌ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଇଫୋନ, ୱାନପ୍ଲସ, ଭିଭୋ, ସାମସଙ୍ଗ, ଓପୋ ଫୋନକୁ ରଖି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ।

ଫିଚରବିବରଣୀ
ଡିଜାଇନଫୋଲ୍ଡ କରିହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବଡି
ଲମ୍ବ18.8 ସେ.ମିରୁ 99.8 ସେ.ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରିବ
କନେକ୍ଟିଭିଟିବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରିମୋଟ୍– 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ
ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡଭିଡିଓ କଲ୍, ଭ୍ଲଗିଂ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ସୁବିଧା
ସମର୍ଥିତ ଡିଭାଇସ୍iPhone, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo ଓ ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
ଲୋଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟି400 ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ- ମୋବାଇଲ୍ ଓ ହାଲୁକା କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ଓଜନପ୍ରାୟ 113 ଗ୍ରାମ୍
ମାଟେରିଆଲ୍ABS ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍
ୱାରେଣ୍ଟି1 ବର୍ଷ

Zebronics ZEB-County 3W Wireless Speaker

Zebronics ZEB-County 3W Wireless Speaker
Zebronics ZEB-County 3W Wireless Speaker (Image Credits: Zebronics)

ଜେବ୍ରୋନିକ୍ସର ଏହି ୱେରଲେସ୍‌ ପୋର୍ଟେବଲ୍‌ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଦାମ 449 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାନ୍ସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପହାର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସ୍ପିକରରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, USB, SD card, AUX, FM ଓ କଲ୍‌ ଫଙ୍କସନ୍‌ ସାମିଲ । ଏହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଫିଚର୍ବିବରଣୀ
ଡିଜାଇନକ୍ଲାସିକ୍ ବୁମ୍ ବକ୍ସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ + ଧରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍
ଅଡିଓ ଆଉଟପୁଟ୍3W RMS– ଛୋଟ ଘର ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପବ୍ଲୁଟୁଥ୍, USB, Micro SD, AUX
FM ରେଡିଓଇନବିଲ୍ଟ୍ FM ରେଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ
କଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଆସୁଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ
ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟାକଅପ୍ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍
ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ପ୍ରାୟ 4–5 ଘଣ୍ଟା
ଓଜନ ଓ ପୋର୍ଟେବିଲିଟିକମ୍ପାକ୍ଟ ଓ ହାଲୁକା– ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ
ୱାରେଣ୍ଟି1 ବର୍ଷ

Vega Salon Smooth Hair Straightener

Vega Salon Smooth Hair Straightener
Vega Salon Smooth Hair Straightener (Image Credits: Vega)

ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍‌ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ । ଏହାର ଦାମ 593 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଫର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 563 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜେଟ୍‌ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଥିରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ ।

ଫିଚରବିବରଣୀ
ହିଟିଂ ପ୍ଲେଟ୍ସିରାମିକ୍ କୋଟେଡ୍– କେଶକୁ ସମ ତାପ ଦେଇଥାଏ
ତାପମାନ ସେଟିଂ210°C– ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅନୁଭବ
ହିଟ୍-ଅପ୍ ଟାଇମ୍ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଡିଜାଇନସ୍ଲିମ୍ ବଡି + ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲକ୍– ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ
ସ୍ୱିଭେଲ୍ କର୍ଡ୍360° ଘୂରିପାରିବ
ଅଟୋ ଶଟଅଫ୍ନାହିଁ– ହାତରେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଭୋଲ୍ଟେଜ୍220–240V, 50Hz– ଭାରତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ଓଜନପ୍ରାୟ 300 ଗ୍ରାମ୍– ହାଲୁକା ଓ ବହନଯୋଗ୍ୟ
ୱାରେଣ୍ଟି1 ବର୍ଷ

Philips HP8100/60 Hair Dryer

Philips HP8100/60 Hair Dryer
Philips HP8100/60 Hair Dryer (Image Credits: Philips)

ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ବି ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ଦାମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 678 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଫର୍‌ ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ 648 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା ବଜେଟ୍‌ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପହାର ହେବ । ଏଥିରେ 1000W ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ କେଶ ଶୁଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍‌ ହୋଇନଥାଏ । ଏଥିରେ 2 ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍‌ ହିଟ୍‌ ସେଟିଂ ଦିଆୟାଇଛି ଓ ଏହା 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

ଫିଚରବିବରଣୀ
ରଙ୍ଗନୀଳ
ଭୋଲ୍ଟେଜ୍1000 ୱାଟ୍
ହିଟ୍ ସେଟିଂ2 ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହିଟ୍ ସେଟିଂ
ଥର୍ମୋପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
କର୍ଡ ଲମ୍ବ1.5 ମିଟର
ଡିଜାଇନକମ୍ପାକ୍ଟ ଓ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍– ସହଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌
ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଲୁପ୍ଅଛି
ରିମୁଭେବଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ଅଛି
ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଜାଇନନାହିଁ
ୱାରେଣ୍ଟି2 ବର୍ଷ

Mivi Duopods D4

Mivi Duopods D4
Mivi Duopods D4 (Image Credits: Mivi)

ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ଇଅରବଡ୍‌ ବି ସାମିଲ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 599 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ଅଫରରେ ଆପଣ 569 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା 69 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହି ମେଡ୍‌ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଅରବଡ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେଟାଇମ୍‌ ମିଳିବ । ଏହାସହିତ 13ମିମି ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ସହିତ Bluetooth v5.3 କନେକ୍ଟିଭିଟି, AI-ENC ଫିଚର, ଲୋ ଲାଟେନ୍ସି ଗେମିଂ ମୋଡ୍‌ ଓ ଡୁଆଲ କନେକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ ପରି ଅନେକ ଖାସ୍‌ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

ଫିଚର୍ବିବରଣୀ
ଡ୍ରାଇଭର୍ ସାଇଜ୍13ମିମି ଡାଇନାମିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍– ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାସ୍ ଓ କ୍ଲିଅର ସାଉଣ୍ଡ
କଲ୍ ଗୁଣାତ୍ମକତାAI-ENC (ପରିବେଶ ଶବ୍ଦ ନିରୋଧ)– HD କଲ୍ କ୍ଲାରିଟି
ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍
ଚାର୍ଜିଂUSB Type-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ Bluetooth 5.3– ଦ୍ରୁତ ଓ ସ୍ଥିର କନେକ୍ଟିଭିଟି
ଡିଭାଇସ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିଏକାସାଥିରେ ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ
ଗେମିଂ ମୋଡ୍ଲୋ-ଲେଟେନ୍ସି ବ୍ୟାଟେଲ ମୋଡ୍‌– ଟ୍ରିପଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍
ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରIPX4– ଝାଳ ଓ ହାଲୁକା ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ
ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପActive Blue, Cobalt Black, Hazel Green, Lime White
ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଇଅରବଡ୍, ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍, USB-C କେବଲ୍, ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍, ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ
ୱାରେଣ୍ଟି1 ବର୍ଷ

ବି.ଦ୍ର: ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଆପଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ କମ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ବଜାର ଚାହିଦା ଦେଖି ଏହାର ଦାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଅଫର ଯୋଗୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଦାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ମିଳିପାରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 4ଟି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ ରାକ୍ଷୀ ?

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 9 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ ହେବ । ଏହି ପବିତ୍ର, ଆନନ୍ଦଭରା ପର୍ବକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ । ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ ସ୍ନେହର ଡୋରି । ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ପାଖରେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ । ତେବେ ଭଉଣୀଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଭାଇ କିଛି ଉପହାର ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେବୁ ଯାହାକି 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଏହି ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେୟାର ଡ୍ରାୟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍‌, ସ୍ପିକର୍‌, ଏୟାରପଡ୍‌ ଆଦି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ରହିଛି । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଲେ ଭଉଣୀ ଏହାକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏପରି କିଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

Genteel Bluetooth Extendable Selfie Sticks

Genteel Bluetooth Extendable Selfie Sticks
Genteel Bluetooth Extendable Selfie Sticks (Image Credits: Genteel)

ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆସୁଛି ଏହି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍‌ । ଆଜିକାଲି ଫଟୋ, ଭିଡିଓର ଯୁଗ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଟି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଖୋଜାପଡ଼େ କ୍ୟାମେରା । ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି କଏଦ ରଖିବା ଲାଗି ବିଶେଷକରି ଝିଅମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଗିଫ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲାଗି ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର 365 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍‌ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଏକ ୱେରଲେସ୍‌ ରିମୋଟ୍‌ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ରାଇପଡ୍‌ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଇଫୋନ, ୱାନପ୍ଲସ, ଭିଭୋ, ସାମସଙ୍ଗ, ଓପୋ ଫୋନକୁ ରଖି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ।

ଫିଚରବିବରଣୀ
ଡିଜାଇନଫୋଲ୍ଡ କରିହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବଡି
ଲମ୍ବ18.8 ସେ.ମିରୁ 99.8 ସେ.ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରିବ
କନେକ୍ଟିଭିଟିବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରିମୋଟ୍– 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ
ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡଭିଡିଓ କଲ୍, ଭ୍ଲଗିଂ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ସୁବିଧା
ସମର୍ଥିତ ଡିଭାଇସ୍iPhone, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo ଓ ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
ଲୋଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟି400 ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ- ମୋବାଇଲ୍ ଓ ହାଲୁକା କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ଓଜନପ୍ରାୟ 113 ଗ୍ରାମ୍
ମାଟେରିଆଲ୍ABS ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍
ୱାରେଣ୍ଟି1 ବର୍ଷ

Zebronics ZEB-County 3W Wireless Speaker

Zebronics ZEB-County 3W Wireless Speaker
Zebronics ZEB-County 3W Wireless Speaker (Image Credits: Zebronics)

ଜେବ୍ରୋନିକ୍ସର ଏହି ୱେରଲେସ୍‌ ପୋର୍ଟେବଲ୍‌ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଦାମ 449 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାନ୍ସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପହାର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସ୍ପିକରରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, USB, SD card, AUX, FM ଓ କଲ୍‌ ଫଙ୍କସନ୍‌ ସାମିଲ । ଏହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଫିଚର୍ବିବରଣୀ
ଡିଜାଇନକ୍ଲାସିକ୍ ବୁମ୍ ବକ୍ସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ + ଧରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍
ଅଡିଓ ଆଉଟପୁଟ୍3W RMS– ଛୋଟ ଘର ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପବ୍ଲୁଟୁଥ୍, USB, Micro SD, AUX
FM ରେଡିଓଇନବିଲ୍ଟ୍ FM ରେଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ
କଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଆସୁଥିବା କଲ୍‌ଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ
ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟାକଅପ୍ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍
ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ପ୍ରାୟ 4–5 ଘଣ୍ଟା
ଓଜନ ଓ ପୋର୍ଟେବିଲିଟିକମ୍ପାକ୍ଟ ଓ ହାଲୁକା– ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ
ୱାରେଣ୍ଟି1 ବର୍ଷ

Vega Salon Smooth Hair Straightener

Vega Salon Smooth Hair Straightener
Vega Salon Smooth Hair Straightener (Image Credits: Vega)

ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍‌ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ । ଏହାର ଦାମ 593 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଫର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 563 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜେଟ୍‌ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଥିରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ ।

ଫିଚରବିବରଣୀ
ହିଟିଂ ପ୍ଲେଟ୍ସିରାମିକ୍ କୋଟେଡ୍– କେଶକୁ ସମ ତାପ ଦେଇଥାଏ
ତାପମାନ ସେଟିଂ210°C– ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅନୁଭବ
ହିଟ୍-ଅପ୍ ଟାଇମ୍ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଡିଜାଇନସ୍ଲିମ୍ ବଡି + ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲକ୍– ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ
ସ୍ୱିଭେଲ୍ କର୍ଡ୍360° ଘୂରିପାରିବ
ଅଟୋ ଶଟଅଫ୍ନାହିଁ– ହାତରେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଭୋଲ୍ଟେଜ୍220–240V, 50Hz– ଭାରତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
ଓଜନପ୍ରାୟ 300 ଗ୍ରାମ୍– ହାଲୁକା ଓ ବହନଯୋଗ୍ୟ
ୱାରେଣ୍ଟି1 ବର୍ଷ

Philips HP8100/60 Hair Dryer

Philips HP8100/60 Hair Dryer
Philips HP8100/60 Hair Dryer (Image Credits: Philips)

ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ବି ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ଦାମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 678 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଫର୍‌ ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ 648 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା ବଜେଟ୍‌ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପହାର ହେବ । ଏଥିରେ 1000W ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ କେଶ ଶୁଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍‌ ହୋଇନଥାଏ । ଏଥିରେ 2 ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍‌ ହିଟ୍‌ ସେଟିଂ ଦିଆୟାଇଛି ଓ ଏହା 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ ।

ଫିଚରବିବରଣୀ
ରଙ୍ଗନୀଳ
ଭୋଲ୍ଟେଜ୍1000 ୱାଟ୍
ହିଟ୍ ସେଟିଂ2 ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହିଟ୍ ସେଟିଂ
ଥର୍ମୋପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
କର୍ଡ ଲମ୍ବ1.5 ମିଟର
ଡିଜାଇନକମ୍ପାକ୍ଟ ଓ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍– ସହଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌
ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଲୁପ୍ଅଛି
ରିମୁଭେବଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ଅଛି
ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଜାଇନନାହିଁ
ୱାରେଣ୍ଟି2 ବର୍ଷ

Mivi Duopods D4

Mivi Duopods D4
Mivi Duopods D4 (Image Credits: Mivi)

ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ଇଅରବଡ୍‌ ବି ସାମିଲ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 599 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ଅଫରରେ ଆପଣ 569 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା 69 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହି ମେଡ୍‌ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଅରବଡ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେଟାଇମ୍‌ ମିଳିବ । ଏହାସହିତ 13ମିମି ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ସହିତ Bluetooth v5.3 କନେକ୍ଟିଭିଟି, AI-ENC ଫିଚର, ଲୋ ଲାଟେନ୍ସି ଗେମିଂ ମୋଡ୍‌ ଓ ଡୁଆଲ କନେକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ ପରି ଅନେକ ଖାସ୍‌ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

ଫିଚର୍ବିବରଣୀ
ଡ୍ରାଇଭର୍ ସାଇଜ୍13ମିମି ଡାଇନାମିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍– ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାସ୍ ଓ କ୍ଲିଅର ସାଉଣ୍ଡ
କଲ୍ ଗୁଣାତ୍ମକତାAI-ENC (ପରିବେଶ ଶବ୍ଦ ନିରୋଧ)– HD କଲ୍ କ୍ଲାରିଟି
ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍
ଚାର୍ଜିଂUSB Type-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ Bluetooth 5.3– ଦ୍ରୁତ ଓ ସ୍ଥିର କନେକ୍ଟିଭିଟି
ଡିଭାଇସ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିଏକାସାଥିରେ ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ
ଗେମିଂ ମୋଡ୍ଲୋ-ଲେଟେନ୍ସି ବ୍ୟାଟେଲ ମୋଡ୍‌– ଟ୍ରିପଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍
ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରIPX4– ଝାଳ ଓ ହାଲୁକା ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ
ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପActive Blue, Cobalt Black, Hazel Green, Lime White
ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଇଅରବଡ୍, ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍, USB-C କେବଲ୍, ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍, ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ
ୱାରେଣ୍ଟି1 ବର୍ଷ

ବି.ଦ୍ର: ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଆପଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ କମ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ବଜାର ଚାହିଦା ଦେଖି ଏହାର ଦାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଅଫର ଯୋଗୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଦାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ମିଳିପାରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 4ଟି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ ରାକ୍ଷୀ ?

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2025RAKSHA BANDHAN GIFTS FOR SISTERRAKHI PURNIMA 2025 GIFT IDEASରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 2025RAKSHA BANDHAN GIFTS UNDER 500

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.