ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 9 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ ହେବ । ଏହି ପବିତ୍ର, ଆନନ୍ଦଭରା ପର୍ବକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ । ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିବ ସ୍ନେହର ଡୋରି । ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ପାଖରେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ । ତେବେ ଭଉଣୀଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଭାଇ କିଛି ଉପହାର ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଦେବୁ ଯାହାକି 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହି ଅପସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେୟାର ଡ୍ରାୟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍, ସ୍ପିକର୍, ଏୟାରପଡ୍ ଆଦି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ରହିଛି । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଲେ ଭଉଣୀ ଏହାକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏପରି କିଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
Genteel Bluetooth Extendable Selfie Sticks
ଏହି ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆସୁଛି ଏହି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ । ଆଜିକାଲି ଫଟୋ, ଭିଡିଓର ଯୁଗ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିଟି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଖୋଜାପଡ଼େ କ୍ୟାମେରା । ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି କଏଦ ରଖିବା ଲାଗି ବିଶେଷକରି ଝିଅମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଗିଫ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲାଗି ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଦାମ ମାତ୍ର 365 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଏକ ୱେରଲେସ୍ ରିମୋଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆଇଫୋନ, ୱାନପ୍ଲସ, ଭିଭୋ, ସାମସଙ୍ଗ, ଓପୋ ଫୋନକୁ ରଖି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ।
|ଫିଚର
|ବିବରଣୀ
|ଡିଜାଇନ
|ଫୋଲ୍ଡ କରିହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବଡି
|ଲମ୍ବ
|18.8 ସେ.ମିରୁ 99.8 ସେ.ମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରିବ
|କନେକ୍ଟିଭିଟି
|ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରିମୋଟ୍– 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ
|ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟ୍ୟାଣ୍ଡ
|ଭିଡିଓ କଲ୍, ଭ୍ଲଗିଂ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ସୁବିଧା
|ସମର୍ଥିତ ଡିଭାଇସ୍
|iPhone, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo ଓ ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
|ଲୋଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟି
|400 ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ- ମୋବାଇଲ୍ ଓ ହାଲୁକା କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
|ଓଜନ
|ପ୍ରାୟ 113 ଗ୍ରାମ୍
|ମାଟେରିଆଲ୍
|ABS ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍
|ୱାରେଣ୍ଟି
|1 ବର୍ଷ
Zebronics ZEB-County 3W Wireless Speaker
ଜେବ୍ରୋନିକ୍ସର ଏହି ୱେରଲେସ୍ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଦାମ 449 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାନ୍ସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପହାର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସ୍ପିକରରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, USB, SD card, AUX, FM ଓ କଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସାମିଲ । ଏହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
|ଫିଚର୍
|ବିବରଣୀ
|ଡିଜାଇନ
|କ୍ଲାସିକ୍ ବୁମ୍ ବକ୍ସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ + ଧରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍
|ଅଡିଓ ଆଉଟପୁଟ୍
|3W RMS– ଛୋଟ ଘର ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
|କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପ
|ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, USB, Micro SD, AUX
|FM ରେଡିଓ
|ଇନବିଲ୍ଟ୍ FM ରେଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ
|କଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍
|ଆସୁଥିବା କଲ୍ଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ
|ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟାକଅପ୍
|ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍
|ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍
|ପ୍ରାୟ 4–5 ଘଣ୍ଟା
|ଓଜନ ଓ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି
|କମ୍ପାକ୍ଟ ଓ ହାଲୁକା– ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ
|ୱାରେଣ୍ଟି
|1 ବର୍ଷ
Vega Salon Smooth Hair Straightener
ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହେୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଏହି ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ । ଏହାର ଦାମ 593 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅଫର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 563 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବଜେଟ୍ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଥିରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଥାଏ ।
|ଫିଚର
|ବିବରଣୀ
|ହିଟିଂ ପ୍ଲେଟ୍
|ସିରାମିକ୍ କୋଟେଡ୍– କେଶକୁ ସମ ତାପ ଦେଇଥାଏ
|ତାପମାନ ସେଟିଂ
|210°C– ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅନୁଭବ
|ହିଟ୍-ଅପ୍ ଟାଇମ୍
|ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
|ଡିଜାଇନ
|ସ୍ଲିମ୍ ବଡି + ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲକ୍– ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ
|ସ୍ୱିଭେଲ୍ କର୍ଡ୍
|360° ଘୂରିପାରିବ
|ଅଟୋ ଶଟଅଫ୍
|ନାହିଁ– ହାତରେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ
|ଭୋଲ୍ଟେଜ୍
|220–240V, 50Hz– ଭାରତ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
|ଓଜନ
|ପ୍ରାୟ 300 ଗ୍ରାମ୍– ହାଲୁକା ଓ ବହନଯୋଗ୍ୟ
|ୱାରେଣ୍ଟି
|1 ବର୍ଷ
Philips HP8100/60 Hair Dryer
ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ବି ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ଦାମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 678 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଫର୍ ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ 648 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା ବଜେଟ୍ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପହାର ହେବ । ଏଥିରେ 1000W ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ କେଶ ଶୁଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇନଥାଏ । ଏଥିରେ 2 ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହିଟ୍ ସେଟିଂ ଦିଆୟାଇଛି ଓ ଏହା 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
|ଫିଚର
|ବିବରଣୀ
|ରଙ୍ଗ
|ନୀଳ
|ଭୋଲ୍ଟେଜ୍
|1000 ୱାଟ୍
|ହିଟ୍ ସେଟିଂ
|2 ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ହିଟ୍ ସେଟିଂ
|ଥର୍ମୋପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
|କେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
|କର୍ଡ ଲମ୍ବ
|1.5 ମିଟର
|ଡିଜାଇନ
|କମ୍ପାକ୍ଟ ଓ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍– ସହଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍
|ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଲୁପ୍
|ଅଛି
|ରିମୁଭେବଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍
|ଅଛି
|ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଡିଜାଇନ
|ନାହିଁ
|ୱାରେଣ୍ଟି
|2 ବର୍ଷ
Mivi Duopods D4
ଏହି ତାଲିକାରେ ଏକ ଇଅରବଡ୍ ବି ସାମିଲ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ 599 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ଅଫରରେ ଆପଣ 569 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହା 69 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ଏହି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଅରବଡ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେଟାଇମ୍ ମିଳିବ । ଏହାସହିତ 13ମିମି ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ସହିତ Bluetooth v5.3 କନେକ୍ଟିଭିଟି, AI-ENC ଫିଚର, ଲୋ ଲାଟେନ୍ସି ଗେମିଂ ମୋଡ୍ ଓ ଡୁଆଲ କନେକ୍ସନ ମୋଡ୍ ପରି ଅନେକ ଖାସ୍ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
|ଫିଚର୍
|ବିବରଣୀ
|ଡ୍ରାଇଭର୍ ସାଇଜ୍
|13ମିମି ଡାଇନାମିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍– ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାସ୍ ଓ କ୍ଲିଅର ସାଉଣ୍ଡ
|କଲ୍ ଗୁଣାତ୍ମକତା
|AI-ENC (ପରିବେଶ ଶବ୍ଦ ନିରୋଧ)– HD କଲ୍ କ୍ଲାରିଟି
|ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍
|50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେ ଟାଇମ୍
|ଚାର୍ଜିଂ
|USB Type-C ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ
|ବ୍ଲୁଟୁଥ୍
|Bluetooth 5.3– ଦ୍ରୁତ ଓ ସ୍ଥିର କନେକ୍ଟିଭିଟି
|ଡିଭାଇସ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି
|ଏକାସାଥିରେ ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ
|ଗେମିଂ ମୋଡ୍
|ଲୋ-ଲେଟେନ୍ସି ବ୍ୟାଟେଲ ମୋଡ୍– ଟ୍ରିପଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍
|ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର
|IPX4– ଝାଳ ଓ ହାଲୁକା ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ
|ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ
|Active Blue, Cobalt Black, Hazel Green, Lime White
|ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ
|ଇଅରବଡ୍, ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍, USB-C କେବଲ୍, ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍, ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ
|ୱାରେଣ୍ଟି
|1 ବର୍ଷ
ବି.ଦ୍ର: ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ଆପଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ କମ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ବଜାର ଚାହିଦା ଦେଖି ଏହାର ଦାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଅଫର ଯୋଗୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଦାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପକରଣ ମିଳିପାରିବ ।