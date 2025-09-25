ETV Bharat / technology

Qualcomm ଆଣିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋସେସର; ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟ କାମ କରିବ ଫୋନ୍‌

କ୍ବାଲକମ୍‌ ନିଜର ନୂଆ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍‌ର ଖୁଲାସା କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଲ୍‌ର A19 Pro ଚିପସେଟ୍‌କୁ ଟକ୍କର ଦେବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Snapdragon 8 Elite Gen 5
Qualcomm ଆଣିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରୋସେସର Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Image Credit: Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 5:30 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Qualcomm ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୋସେସର Snapdragon 8 Elite Gen 5 ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ପ୍ରୋସେସର ଗତ ବର୍ଷର Snapdragon 8 Eliteକୁ ବଦଳାଇବ । ଏହି ପ୍ରୋସେସରରେ ଉନ୍ନତ AI ସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ରକେଟ୍ ଗତିରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରୋସେସରକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 ସିରିଜ୍ ଏବଂ iQOO 15ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ସମ୍ମିଟ 2025ରେ କ୍ବାଲକମ୍‌ ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯଦି ଆପଣ କ୍ବାଲକମ୍‌ର ନୂତନ ଚିପସେଟ୍‌ Snapdragon 8 Elite Gen 5ର ନାମକରଣକୁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଚିପସେଟ୍‌ଟି ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8-ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ଜେନେରେସନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 ଓ Gen 3କୁ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି । ଏହାପରେ ଗତବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ Gen 4 ସ୍ଥାନରେ Snapdragon 8 Eliteକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଚିପସେଟ୍‌ ବାସ୍ତବରେ Gen 4 ଥିଲା, ହେଲେ ଏହାର ନାମକୁ ବଦଳାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଏପରି ପାଇଁ ହୋଇଥାଇପାରେ, କାରଣ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଚୀନରେ '4' ନମ୍ବରକୁ ଅଶୁଭ ମାନିଥାନ୍ତି । ହୁଏତ କମ୍ପାନୀ ଚାଇନିଜ ବଜାରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି Gen 4 ଚିପସେଟ୍‌କୁ Snapdragon 8 Elite ରଖିଥିଲା ।

Snapdragon 8 Elite Gen 5: ପାୱାର ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ

କ୍ବାଲକମ୍‌ର ଏହି ନୂତନ ଚିପସେଟ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚମତ୍କାର ଅଛି । ଏଥିରେ କ୍ବାଲକମ୍‌ର ତୃତୀୟ ପିଢି Oryon CPU ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲି କହୁଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ନୂଆ ଚିପସେଟ୍‌ର ସିପିୟୁର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା 20% ଦ୍ରୁତତମ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଥିବା Adreno GPU ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଗେମରମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ 23 ଗୁଣା ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । କ୍ବାଲକମ୍‌ AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୂଆ ଚିପସେଟ୍‌କୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏକ ବ୍ଲଗ୍‌ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ Hexagon NPUର ଏଆଇ ପ୍ରୋସେସିଂ 37% ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ ଦ୍ବାରା ମୋବାଇଲ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

Snapdragon 8 Elite Gen 5
ଏହି ନୂଆ ଚିପସେଟ୍‌ର ସିପିୟୁର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା 20% ଦ୍ରୁତତମ (Image Credit: Qualcomm)

ଉନ୍ନତ ହେବ AI ଫିଚର୍ସ

ମୋବାଇଲର ଗେମିଂ, କ୍ୟାମେରା ଓ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ଟି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏଆଇର ଅତି ନିକଟତର କରିଥାଏ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖେ ଓ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍‌ରେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହି ନୂଆ ଚିପସେଟ୍‌ ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କେବଳ କଲିଂ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁବିଧା ସହିତ ୟୁଜରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ।

Apple A19 Proକୁ ଦେବ ଟକ୍କର !

ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଉଛି ଯେ କ୍ବାଲକମ୍‌ର ଏହି ନୂତନ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍‌ଟି ଆପଲ୍‌ର A19 Proକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ।

କେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆସିବ ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ ?

ଚାଇନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ରାଣ୍ଡ Realme ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ Realme GT 8 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କ୍ବାଲକମ୍‌ର Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ହେବ । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ରେ AnTuTu ସ୍କୋର 4 ମିଲିଅନ ବା 40 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ଚିପସେଟ୍‌ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ Samsung, Sony, vivo, Xiaomi, Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG ଓ ZTE ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସାମିଲ ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତତମ ଚିପସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା Samsung Galaxy S26 ଓ OnePlus 15 ସିରିଜରେ ଏହି ଚିପସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଗୁଗଲ୍‌ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି Android Laptop; ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ ସମ୍ମିଟ୍‌ରେ କଲା ଘୋଷଣା

