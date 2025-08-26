ETV Bharat / technology

ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ କାର e-Vitaraକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି - PM MODI FLAGGED OFF EVITARA

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ କାର e-Vitaraକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Maruti Suzuki
ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ କାର e-Vitaraକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି (PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 3:02 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ହଂସଲପୁର ସ୍ଥିତ ସୁଜୁକି ମୋଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ କାର ଇ-ଭିଟାରାକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (BEV) ୟୁରୋପ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଉନ୍ନତ ବଜାର ସମେତ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ । ଏହା ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଏହାର ଦାମର ଖୁଲାସା ହେବ ।

ଇ-ଭିଟାରାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍‌କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅନ୍ବେଷଣରେ ଏକ 'ବିଶେଷ ଦିନ' ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ର ଉତ୍ପାଦନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଦେଶର ବ୍ୟାଟେରୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସହିତ, ଭାରତ ଏବେ ସୁଜୁକିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ମୋଦି ଗୁଜୁରାଟର TDS ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହାଇବ୍ରିଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଭାରତର ବ୍ୟାଟେରୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଟୋଶିବା, ଡେନସୋ ଏବଂ ସୁଜୁକିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମେକ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏବଂ 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ' ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଏବଂ ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କେଇଚି ଓନୋଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା । ମେଡ୍-ଇନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ BEVର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଶର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଶର ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ।

ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ କାର e-Vitaraକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି (ANI/DD)

କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ କାର ଇ-ଭିଟାରା

ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ୟୁରୋପରେ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଇ-ଭିଟାରା ପ୍ରଥମେ ପରିଚିତ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏକ୍ସପୋ ସମୟରେ ଇ-ଭିଟାରାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା । କମ୍ପାନୀର 4ଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବାର୍ଷିକ 2.6 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ 25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3.32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାନ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ 19.01 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ।

Maruti Suzuki e-Vitara: ଫିଚର୍ସ

ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରା ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ 7-ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍‌, 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା,ଅଟୋ-ହୋଲ୍ଡ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍‌ ଓ ଲେଭଲ-2 ADAS ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହାସହିତ ପେନାରୋମିକ୍‌ ସନରୁଫ୍‌, ଅଟୋମେଟିକ୍‌ କ୍ଲାଇମେଟ୍‌ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍‌ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ମାରୁତି ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUVକୁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ।

ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ 49kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଯାହା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆକ୍ସଲରେ ଏକ ମୋଟର ସହିତ 144hp ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ 61kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଏକ ମୋଟର ସେଟଅପ୍‌ରେ 174hp ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଦିଏ । ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025 ରେନଲ୍ଟ କାଇଗର କାର୍‌; ଦାମ କେତେ ଓ ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ

