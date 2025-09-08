ସାରା ଭାରତରେ ଡାଉନ୍ ହେଲା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍, ମେସେଜ ପଠାଇବାରେ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା
ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲା ଡାଉନ୍ । ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଓ ମେସେଜ ପଠାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 8, 2025 at 3:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ହେଲା ଅଚଳ । ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଉପଭୋକ୍ତା ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏପରି ଡାଉନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ଡାଉନଡିଟେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ 3.17ଟା ସୁଦ୍ଧା ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଅଚଳ ନେଇ 437ଟି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ୱେବ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ୟୁଜର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା 437ଟି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ, 46 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସର୍ଭର୍ ସଂଯୋଗ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାବେଳେ 29 ପ୍ରତିଶତ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ 26 ପ୍ରତିଶତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଡାଉନଡିଟେକ୍ଟର କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଭ୍ରାଟ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦିନର ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ ।
ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ୟୁଜର
ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "#WhatsApp ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି!!" ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "WhatsApp ୱେବ୍ ଡାଉନ୍ ?" ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ "ହଁ, ଏହା କେବଳ ତୁମର ନୁହେଁ । ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ WhatsApp ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି !"
#WhatsApp down pic.twitter.com/GyK3Qe3Fsj— Vajid A P (@vajid_a_p) September 8, 2025
ବିଭ୍ରାଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, "ହଁ, ମୋର WhatsApp ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି ।" ତଥାପି, ମେଟା ଏହି ବାଧା ପଛରେ କାରଣ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ ।
September 8, 2025
Is WhatsApp down?— Sandesh Samant - संदेश सामंत (@sandesh_samant) September 8, 2025
ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିଲା ଡାଉନ୍
ଏହି ବର୍ଷ ମେଟା-ମାଲିକାନାଧୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଅଫଲାଇନ୍ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଏପ୍ରିଲରେ, WhatsAppରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମେସେଜ ପଠାଇପାରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲେ । ଡାଉନ୍ଡିଟେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ଅତି କମରେ 81 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାରେ ସମସ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ।
ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ, ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ବିଭ୍ରାଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ WhatsApp ୱେବ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ କଲ୍ରେ ସଂଯୋଗ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା WhatsApp ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରିନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କଲ୍ କରିପାରିନଥିଲେ । ଡାଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ସେହି ଦିନ 9000ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ।