7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco M7 Plus 5G; ଦାମ ଏତିକି - POCO M7 PLUS LAUNCH

ପୋକୋ ଏମ7 ପ୍ଲସ୍‌ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେଲା ଲଞ୍ଚ । ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 50MP ପ୍ରାଇମେରି ରିଅର କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

POCO M7 Plus Smartphone Launch
POCO M7 Plus Smartphone Launch (Image Credits: POCO India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Poco M7 Plus 5G ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଏକ ବଡ଼ 7000mAh ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା 33W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହା କ୍ବାଲକମ୍‌ର Snapdragon 6s Gen 3 SoC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦେଶରେ ଥିବା Poco M7 5G ଏବଂ Poco M7 Pro 5G ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

Poco M7 Plus 5G : ଦାମ, ସେଲ୍‌ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଭାରତରେ Poco M7 Plus 5Gର ମୂଲ୍ୟ 6GB + 128GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 13,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ 8GB + 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହା ଦେଶରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 19 ଅଗଷ୍ଟ 12 ଟାରୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା Aqua Blue, Carbon Black ଏବଂ Chrome Silver ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କ୍ରେତାମାନେ HDFC, SBI କିମ୍ବା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ସହିତ ତୁରନ୍ତ 1000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଲଞ୍ଚ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଦାବି କରିପାରିବେ ।

RAM + ଷ୍ଟୋରେଜଦାମ
6GB + 128GB₹ 13,999
8GB + 256GB₹ 14,999

Poco M7 Plus 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.9-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍-HD+ (1080x2340 ପିକ୍ସେଲ୍) ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 288Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ 850 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସ୍ତର ରହି ଛି। ଡିସପ୍ଲେରେ କମ୍ ନୀଳ ଆଲୋକ, ଫ୍ଲିକର୍-ଫ୍ରି ଏବଂ ସର୍କାଡିଆନ୍ ମାନକ ପାଇଁ ଟ୍ରିପଲ୍ TÜV Rheinland ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ।

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି ଏକ Snapdragon 6s Gen 3 ଚିପସେଟ୍ ସହ ଆସିଛି, ଯାହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x RAM ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । RAMକୁ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ଏହା 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 2.2 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସମର୍ଥନ କରେ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Android 15-ଆଧାରିତ HyperOS 2.0ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଫୋନଟି ଦୁଇ ବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପାଇବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, Poco M7 Plus 5Gରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଥମିକ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫେସିଂ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି । କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ 1080p/ 30fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ଫୋନର ଆକାର 169.48×80.45×8.40 ମିମି ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଓଜନ 217 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।

ଏଥିରେ 7,000mAh ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା 33W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 18W ରିଭର୍ସ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 5G, 4G, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1, Wi-Fi, GPS ଏବଂ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ସାମିଲ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଏକ ସାଇଡ୍‌-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏଥିରେ IP64 ରେଟିଂ ଅଛି ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ144Hz | 6.9-ଇଞ୍ଚ FHD+
ପ୍ରୋସେସରସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6s ଜେନ୍‌ 3
ରାମ୍‌ + ଷ୍ଟୋରେଜ8GB RAM | 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP + ଦ୍ବିତୀୟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା
ଆଗ କ୍ୟାମେରା8MP
ବ୍ୟାଟେରୀ700mAh
ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା33W ତାରଯୁକ୍ତ | 18W ରିଭର୍ସଡ୍‌ ୱେୟାର୍ଡ
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମAndroid 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 2
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା Vivo V60 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ; 50MP ZEISS କ୍ୟାମେରା ସହ ମିଳିବ ଆଇକନିକ୍‌ ରିଅର ଡିଜାଇନ

