ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Poco M7 Plus 5G ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଏକ ବଡ଼ 7000mAh ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା 33W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନଟି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହ ଆସିଛି । ଏହା କ୍ବାଲକମ୍ର Snapdragon 6s Gen 3 SoC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଦେଶରେ ଥିବା Poco M7 5G ଏବଂ Poco M7 Pro 5G ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
Poco M7 Plus 5G : ଦାମ, ସେଲ୍ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଭାରତରେ Poco M7 Plus 5Gର ମୂଲ୍ୟ 6GB + 128GB ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 13,999 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ 8GB + 256GB ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 14,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହା ଦେଶରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 19 ଅଗଷ୍ଟ 12 ଟାରୁ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା Aqua Blue, Carbon Black ଏବଂ Chrome Silver ରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କ୍ରେତାମାନେ HDFC, SBI କିମ୍ବା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ସହିତ ତୁରନ୍ତ 1000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଲଞ୍ଚ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଦାବି କରିପାରିବେ ।
|RAM + ଷ୍ଟୋରେଜ
|ଦାମ
|6GB + 128GB
|₹ 13,999
|8GB + 256GB
|₹ 14,999
" power? we’ve maxed it out. 📈🔥— POCO India (@IndiaPOCO) August 13, 2025
⚡ 7000mah – biggest battery in the segment
📱 6.9" – largest display in the segment
💰 starts @ ₹12,999*
sale goes live 19th aug, 12pm on flipkart!
rt if you’re ready for the biggest battery + biggest screen combo ever! 🔁⚡ pic.twitter.com/mVdIkgACoX
Poco M7 Plus 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.9-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍-HD+ (1080x2340 ପିକ୍ସେଲ୍) ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 288Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ 850 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ସ୍ତର ରହି ଛି। ଡିସପ୍ଲେରେ କମ୍ ନୀଳ ଆଲୋକ, ଫ୍ଲିକର୍-ଫ୍ରି ଏବଂ ସର୍କାଡିଆନ୍ ମାନକ ପାଇଁ ଟ୍ରିପଲ୍ TÜV Rheinland ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି ଏକ Snapdragon 6s Gen 3 ଚିପସେଟ୍ ସହ ଆସିଛି, ଯାହା 8GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4x RAM ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । RAMକୁ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ଏହା 128GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 2.2 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସମର୍ଥନ କରେ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ Android 15-ଆଧାରିତ HyperOS 2.0ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଫୋନଟି ଦୁଇ ବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ OS ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପାଇବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।
Not just a phone. It’s a power statement. 💪— POCO India (@IndiaPOCO) August 13, 2025
The POCO M7 Plus 5G drops with:
📱 6.9" largest-in-segment display
🔋 7000 mah largest-in-segment battery
starts at ₹12,999* 💥
⏳ 19th aug | 12pm | @Flipkart pic.twitter.com/SC8ZPndA5Q
କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, Poco M7 Plus 5Gରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଥମିକ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଏକ ଦ୍ବିତୀୟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ପାଇଁ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଫେସିଂ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି । କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ 1080p/ 30fps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହି ଫୋନର ଆକାର 169.48×80.45×8.40 ମିମି ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଓଜନ 217 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
ଏଥିରେ 7,000mAh ସିଲିକନ୍-କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା 33W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 18W ରିଭର୍ସ ତାରଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 5G, 4G, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.1, Wi-Fi, GPS ଏବଂ ଏକ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ସାମିଲ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ଏକ ସାଇଡ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଧୂଳି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏଥିରେ IP64 ରେଟିଂ ଅଛି ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ଡିସପ୍ଲେ
|144Hz | 6.9-ଇଞ୍ଚ FHD+
|ପ୍ରୋସେସର
|ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 6s ଜେନ୍ 3
|ରାମ୍ + ଷ୍ଟୋରେଜ
|8GB RAM | 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP + ଦ୍ବିତୀୟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|8MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|700mAh
|ଚାର୍ଜିଂ ଦକ୍ଷତା
|33W ତାରଯୁକ୍ତ | 18W ରିଭର୍ସଡ୍ ୱେୟାର୍ଡ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
|Android 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ HyperOS 2