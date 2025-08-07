Essay Contest 2025

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Poco M7 Plus 5G; ଏତିକି ରହିପାରେ ଦାମ - POCO M7 PLUS 5G INDIA LAUNCH

ପୋକୋର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Poco M7 Plus 5G ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Poco M7 Plus 5G
Poco M7 Plus 5G (Image Credits: POCO India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୋକୋ ଏମ7 ପ୍ଲସ୍‌ 5ଜି (Poco M7 Plus 5G) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା କମ୍ପାନୀର M7-ସିରିଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଭାବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ସିରିଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Poco M7 5G ଓ Poco M7 Pro 5G ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ମିଡରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ସିଲିକନ୍‌ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ ।

Poco M7 Plus 5G: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ବିବରଣୀ

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଭାରତର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦିଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହାର ଅନେକ ଫିଚରକୁ ଭାରତରେ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି । ଏହା ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପୋକୋ ଫୋନର ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏକ ଡେଡିକେଟେଡ୍‌ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍‌ରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଲଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ବିକ୍ରି ଲାଗି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସିରିଜର ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।

Poco M7 Plus 5G: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

କମ୍ପାନୀର ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.9ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ, 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି Snapdragon 6s Gen 3 ଚିପସେଟ୍‌ ରହିପାରେ । ଅପ୍ଟିକ୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍‌ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 50MP ପ୍ରାଇମେରି ସେନ୍ସର ରହିବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍‌ ଲାଗି 8MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିପାରେ ।

ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଫୋନଟି 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହ ଆସିବ ଯାହାକି ସିଲିକନ୍‌ କାର୍ବନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ '7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କାଟେଗୋରୀର ପତଳା ଫୋନ' ଟ୍ୟାଗ୍‌ ସହିତ ବିଜ୍ଞାପିତ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫୋନଟି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ସହିତ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଭିଗେସନ, 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍‌, 27 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲି ଓ 144 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫଲାଇନ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍‌ ଦେଇଥାଏ ।

ବିଶେଷତାବିବରଣୀ
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା7000mAh (ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ)
ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଶେଷତାସବୁଠାରୁ ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ୍ ଯାହାରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି
ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍144 ଘଣ୍ଟା ଅଫଲାଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର27 ଘଣ୍ଟା
ନାଭିଗେସନ୍12 ଘଣ୍ଟା
ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ24 ଘଣ୍ଟା
ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ18W ୱାୟାର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ
ଡିସପ୍ଲେ6.9ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ
ପ୍ରୋସେସରSnapdragon 6s Gen 3
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP
ଆଗ କ୍ୟାମେରା8MP
ଚାର୍ଜିଂ33 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧତାIP64 ରେଟିଂ (ଅନୁମାନିତ)

ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆସିବ । ଏହାସହିତ ଏହି ଫୋନକୁ ଅନ୍ୟ ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଓ iOS ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ସମେତ IoT ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, IoT ଡିଭାଇସ୍ ମାନେ ଏମିତି ଉପକରଣ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ସହିତ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡିକରେ ସେନ୍ସର, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ ।

