ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୋକୋ ଏମ7 ପ୍ଲସ୍ 5ଜି (Poco M7 Plus 5G) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା କମ୍ପାନୀର M7-ସିରିଜର ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଭାବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀର ଏହି ସିରିଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Poco M7 5G ଓ Poco M7 Pro 5G ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ମିଡରେଞ୍ଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ ।
Poco M7 Plus 5G: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ବିବରଣୀ
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଭାରତର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦିଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହାର ଅନେକ ଫିଚରକୁ ଭାରତରେ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି । ଏହା ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ପୋକୋ ଫୋନର ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏକ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଲଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ବିକ୍ରି ଲାଗି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସିରିଜର ଲାଇନଅପ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।
Poco M7 Plus 5G: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
କମ୍ପାନୀର ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.9ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ, 144Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି Snapdragon 6s Gen 3 ଚିପସେଟ୍ ରହିପାରେ । ଅପ୍ଟିକ୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଡୁଆଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 50MP ପ୍ରାଇମେରି ସେନ୍ସର ରହିବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଲାଗି 8MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିପାରେ ।
ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଫୋନଟି 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହ ଆସିବ ଯାହାକି ସିଲିକନ୍ କାର୍ବନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ '7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କାଟେଗୋରୀର ପତଳା ଫୋନ' ଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ବିଜ୍ଞାପିତ କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫୋନଟି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ସହିତ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଭିଗେସନ, 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍, 27 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍କ୍ରୋଲି ଓ 144 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫଲାଇନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥାଏ ।
|ବିଶେଷତା
|ବିବରଣୀ
|ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା
|7000mAh (ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ)
|ବ୍ୟାଟେରୀ ବିଶେଷତା
|ସବୁଠାରୁ ସ୍ଲିମ୍ ଫୋନ୍ ଯାହାରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି
|ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍
|144 ଘଣ୍ଟା ଅଫଲାଇନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍
|ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର
|27 ଘଣ୍ଟା
|ନାଭିଗେସନ୍
|12 ଘଣ୍ଟା
|ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
|24 ଘଣ୍ଟା
|ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ
|18W ୱାୟାର୍ଡ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ
|ଡିସପ୍ଲେ
|6.9ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ
|ପ୍ରୋସେସର
|Snapdragon 6s Gen 3
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|50MP
|ଆଗ କ୍ୟାମେରା
|8MP
|ଚାର୍ଜିଂ
|33 ୱାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ
|ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧତା
|IP64 ରେଟିଂ (ଅନୁମାନିତ)
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆସିବ । ଏହାସହିତ ଏହି ଫୋନକୁ ଅନ୍ୟ ଫୋନକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଓ iOS ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ସମେତ IoT ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, IoT ଡିଭାଇସ୍ ମାନେ ଏମିତି ଉପକରଣ ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ସହିତ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡିକରେ ସେନ୍ସର, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ ।