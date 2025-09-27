ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ BSNLର 'ସ୍ବଦେଶୀ 4G ନେଟୱର୍କ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି; ଯୋଡ଼ିହେବେ 26,700 ଗାଁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ BSNLର 'ସ୍ବଦେଶୀ 4G ନେଟୱର୍କ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶାର 2472 ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେଲି-ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶନିବାର) ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ BSNLର 'ସ୍ବଦେଶୀ' 4G ଷ୍ଟାକ୍ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଭାରତ ଏବେ ଟେଲିକମ୍ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲବ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (BSNL)ର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ 92,600ଟି 4G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାଇଟ୍ ସମେତ 97,500ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ 4G ଟାୱାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ 37,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । 'ସ୍ବଦେଶୀ' 4G ଷ୍ଟାକ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦ୍ବାରା ଭାରତ ଡେନମାର୍କ, ସ୍ବିଡେନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ବଦେଶୀ ଟେଲିକମ୍ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି । ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ବଦେଶୀ 4ଜି ନେଟୱର୍କ ରୋଲଆଉଟ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଯୋଡ଼ିହେବ ଓଡ଼ିଶାର 2472 ଗାଁ
ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 2472ଟି ଗ୍ରାମ ସମେତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ, ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳର 26,700ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇପାରିବେ । ଏହା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ । ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ସବୁଜ ଟେଲିକମ୍ ସାଇଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଏହି 4ଜି ସେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 5G, ଏପରିକି 6Gକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରିବ ।
ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା: ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ନେତୃତ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ଲାଗି ଏକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ 4G ସେବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । BSNL ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଟେଲିକମ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ଏକଦା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାଦ୍ବାରା ବେଶ ଉପକୃତ ହେବେ । ଆମ ବୀର ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।"
ମୋଦି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ବରେ 2G, 3G ଓ 4G ଆରମ୍ଭ ହୋଇାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବହୁ ପଛରେ ଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଥଟ୍ଟାମଜା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ । ମାତ୍ର ଆଜି BSNL ଆଜି ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ସ୍ବଦେଶୀ 4ଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବିକଶିତ କରିଛି ।
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସମାବେଶନ
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତରେ ଥିବା ଦୂରସଞ୍ଚାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କେବଳ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଥିଲା । ଏହାଦ୍ବାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଦ୍ବୀପ, ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ 4ଜି ନେଟୱର୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି ଦୂରତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ।
- ଶିକ୍ଷା: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଯୋଗଦେଇପାରିବେ । ଏହାସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆକ୍ସେସ ପାଇପାରିବେ ।
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ: ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଏବେ ଏକ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ପରିବାର ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଭିଡିଓ ପରାମର୍ଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏବେ ସ୍ବଦେଶୀ 4ଜି ନେଟୱର୍କ ଦ୍ବାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।
- କୃଷି: ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ 4ଜି ନେଟୱର୍କ ଦ୍ବାରା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣିପାଗ, ମଣ୍ଡି ଦର ଓ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବେ ।
- ଉଦ୍ୟୋଗ: ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯେପରିକି UPI ଓ ଇ-କମର୍ସ ଏବେ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।
'ସ୍ବଦେଶୀ 4G ନେଟୱର୍କ'ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ବଦେଶୀ ପଦକ୍ଷେପ । ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିମାଟିକ୍ସ (C-DOT) ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ ନେଟୱର୍କର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିଥିଲା । ରେଡିଓ ଆକ୍ସେସ୍ ନେଟୱର୍କ (RAN) ଏବଂ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ତେଜସ୍ ନେଟୱର୍କସ୍ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ।
ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ (TCS) ସମସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହାର CNOPS ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ସମଗ୍ର ସେଟଅପ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ବିଦେଶୀ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4G ସମାଧାନ ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଭାରତର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ।
ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା
ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ 4ଜି ନେଟୱର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ବାଛିବା ପଛରେ ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସତ୍ତ୍ବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନୁନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଦଶନ୍ଧିର ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛି । ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାର୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ । ପୂର୍ବ ଭାରତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ଓଡ଼ିଶା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି । ଏହି ଦଶନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।"