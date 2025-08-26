ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ କାର ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (26 ଅଗଷ୍ଟ)ରେ ଗୁଜରାଟର ହଂସଲପୁରରେ ଥିବା ମାରୁତି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏହି କାରକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି SUV କେବଳ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜାପାନ ଏବଂ ୟୁରୋପ ସମେତ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ ।
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାରକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଏକ୍ସପୋ-2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ 7ରୁ 8 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା ବିକ୍ରି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ବଜାରରେ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ।
ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇବେ ମୋଦି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ TDS ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ହଂସଲପୁର କାରଖାନାରେ ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ଉତ୍ପାଦନର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ବାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହାକୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ରଣନୈତିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (BEV) ୟୁରୋପ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ସମେତ 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ, ଯାହା ଭାରତକୁ ସୁଜୁକିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବ । ତୋଶିବା, ଡେନସୋ ଏବଂ ସୁଜୁକି ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ବାରା EV ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ 80%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Maruti eVitara: କଣ ଖାସ୍ ?
ମାରୁତି ଇ-ଭିଟାରା ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜରେ 500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ 7-ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା,ଅଟୋ-ହୋଲ୍ଡ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ଓ ଲେଭଲ-2 ADAS ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହାସହିତ ପେନାରୋମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ମାରୁତି ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUVକୁ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି ।
ଏଥିରେ ଏକ ଛୋଟ 49kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଯାହା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆକ୍ସଲରେ ଏକ ମୋଟର ସହିତ 144hp ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ 61kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଏକ ମୋଟର ସେଟଅପ୍ରେ 174hp ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଦିଏ । ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଡୁଆଲ୍-ମୋଟର ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
କେବେ ଲଞ୍ଚ ?
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମାରୁତିର ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ଇ-ଭିଟାରାର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏହି SUV ସାରା ବିଶ୍ବରେ ରପ୍ତାନି ହେବ। ମାରୁତି ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଏହି SUVକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟ ₹20 ଲକ୍ଷରୁ ₹25 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଡେଲିଭରି ହୋଇପାରେ । ଲଞ୍ଚ ସହିତ "e for me" ନାଁରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କ ରୋଲଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯାହାକି 200 Nexa ଡିଲରସିପ୍ରେ DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍-ଆପ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଚାର୍ଜର୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।