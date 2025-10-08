ETV Bharat / technology

ଟେକ୍‌ ମହାକୁମ୍ଭ IMC 2025ର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପିଏମ ମୋଦି; କହିଲେ 'ଗୋଟେ କପ୍‌ ଚା'ଠୁ ଶସ୍ତା 1GB ଡାଟା'

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ 'IMC 2025'ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

India Mobile Congress 2025
ଟେକ୍‌ ମହାକୁମ୍ଭ IMC 2025ର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପିଏମ ମୋଦି (Image Credit: PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 8, 2025 at 12:28 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯଶୋଭୂମିରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ, ମିଡିଆ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସ (IMC) 2025ର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଅପରେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (COAI) ଦ୍ବାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ, IMC 2025 ଅକ୍ଟୋବର 8ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଥିମ୍‌ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି 'ଇନୋଭେଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ', ଯାହାକି ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନବସୃଜନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ, 7000 ବିଶ୍ବ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ 400 କମ୍ପାନୀରୁ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିଦର୍ଶକ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । 5G/6G, ଏଆଇ, ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବିଲିଟି, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, କ୍ବାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ 100 ଅଧିବେଶନ ଏବଂ 800ଜଣ ସ୍ପିକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ।

ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍‌ ଇଜ୍‌ ହିଅର ଆଣ୍ଡ ନାଓ: ମୋଦି

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିପ୍ଳବରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଅର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତାବ୍ଦୀ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 10-20 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ, "ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍‌ ଇଜ୍‌ ହିଅର ଆଣ୍ଡ ନାଓ" । ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର କିଛି ଷ୍ଟଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଝଲକ ଦେଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ସମୟ ଟେଲିକମ୍ ସଂଯୋଗ, 6G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, AI, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡ୍ରୋନ୍-ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସବୁଜ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଦି ସମେତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।"

'ଭାରତ 6G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ବର ନେତୃତ୍ବ ନେବ'

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ 6G ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ବିଶ୍ବର ନେତୃତ୍ବ ନେବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତିର ଗୁରୁତ୍ବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ରାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଭଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି ଜୀବନଯାପନର ସହଜତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତି ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏପରି ଅଧିକାର ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।"

'ମେକ୍‌ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ପ୍ରମାଣ'

ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସଫଳତା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଦେଶ ଥରେ 2G ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 5G ନେଟୱର୍କ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି । ଆମର ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ 2014 ତୁଳନାରେ 6 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ 8ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୋବାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି । ଆଜି ସେହି କମ୍ପାନୀ ସହିତ 40ଟି କମ୍ପାନୀ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏବେ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ସେହି 5ଟି ଦେଶର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଯାହା ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।"

1GB ଡାଟାର ଦାମ, ଗୋଟେ କପ୍‌ ଚା' ସହ ସମାନ

ଦେଶରେ ଫାଇବର ଓ ଟାୱାର ନେଟୱର୍କର ବିସ୍ତାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିକମ ବଜାର ପାଲଟିଛି । ଭାରତରେ ସ୍କେଲ୍‌ ଓ ସ୍କିଲ୍‌ ଏକାସାଥୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି । ଆଜି ଭାରତରେ 1GB ଡାଟାର ଦାମ ଗୋଟିଏ କପ୍‌ ଚା'ଠାରୁ ବି କମ ରହିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ IMC 2025କୁ ଉଦଘାଟନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବେ "ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣକାରୀ"ରୁ "ବିଶ୍ବର ଡିଜିଟାଲ୍ ପତାକା ବାହକ" ପାଲଟିଛି । ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟେଲିକମ୍ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ସୂଚାଇଲେ ଯେ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟାର ମୂଲ୍ୟ 98% ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 2014ରେ ପ୍ରତି GBର ମୂଲ୍ୟ ₹287 ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ₹9.11କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତରେ 1.2 ବିଲିୟନ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ବର ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20% ଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ବର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଡିଜିଟାଲ ଦେଶ: ସିନ୍ଧିଆ

ଜ୍ୟୋତାରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ବର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଡିଜିଟାଲ ଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଭାରତ ଟେଲିକମ ବିପ୍ଳବୀ 4D ଅର୍ଥାତ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଡେମୋଗ୍ରାଫି, ଡିଜିଟାଲ-ଫଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍‌ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏବେ 1GB ଡାଟାର ମୂଲ୍ୟ 9 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଶସ୍ତା ହୋଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ 99.9% ଜିଲ୍ଲା ଏବେ 5G ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ।

ଭାରତରେ 120 କୋଟି ମୋବାଇଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବର

ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପାଦଚିହ୍ନ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଏବେ 1.2 ବିଲିୟନ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ଡିଜିଟାଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି । ଦେଶରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତା 6 କୋଟିରୁ 944 ନିୟୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସିନ୍ଧିଆ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ବ ଡିଜିଟାଲ୍ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

