ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଏଆଇ ଯୁଗରେ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଡେଲ । ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ ସହିତ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ପ୍ରଥମ AI କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହାର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ପବ୍ଲିସରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
Comet Plus କଣ ?
କମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିର ଏଆଇ ବ୍ରାଉଜର 'କମେଟ୍' ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସେବା । ପ୍ରତି ମାସରେ $5 ଦେଇ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏକ ସଂଗୃହୀତ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ପ୍ରୋ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ । କମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ପବ୍ଲିସରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିୟମିତ କ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଉତ୍ତରରେ ଆସେ କିମ୍ବା AI ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ପର୍ପେଲକ୍ସିଟି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ $42.5 ନିୟୁତ ରଖିଛି । କମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ, 80% ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି 20% କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଭର କରିବ ।
କାହିଁକି Comet Plus ଆଣିଲା ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ?
ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପ୍ରକାଶକମାନେ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜରମାନେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିବାରୁ, ଟ୍ରାଫିକରୁ ରାଜସ୍ବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପର୍ପଲେକ୍ସିଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହି ମଡେଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ମଡେଲ ଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଓ ପବ୍ଲିସର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ମଡେଲ ଦ୍ବାରା ୟୁଜର ଅଧିକୃତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ପବ୍ଲିସରମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ।
କଣ ଏଥିରେ ଖାସ୍ ?
- ଷ୍ଟାଣ୍ଡଏଲୋନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଡେଲ: କମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଏଲୋନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଡେଲ । ଯଦି କେହି ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିର ମାଗଣା ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମାସକୁ 5 ଡଲାର ଅର୍ଥାତ 400 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ମାଗଣା: ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିର ପ୍ରୋ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଜନାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ କିଣିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମାଗଣାରେ କମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପାଇବେ । ତଥାପି, ପ୍ରୋ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସର ଲାଭରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ।
- ରାଜସ୍ବର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପବ୍ଲିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ: କମେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ AI ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡିକୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ।
