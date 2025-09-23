ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Perplexityର Comet ବ୍ରାଉଜର; କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ?
Perplexityର Comet ବ୍ରାଉଜର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ୟୁଜର୍ସ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରାଉଜିଂକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 23, 2025 at 3:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଣିକି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେବ ବ୍ରାଉଜିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା । କାରଣ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଭାରତରେ ଏହାର AI-ଚାଳିତ କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ macOS ଏବଂ Windows ଡିଭାଇସରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଏବେ କେବଳ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ପ୍ରୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏଣୁ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏକ X ପୋଷ୍ଟରେ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ସିଇଓ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ AI ବ୍ରାଉଜର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ Windows ଏବଂ Mac ଡିଭାଇସରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ Google Play Storeରେ କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ପାଇଁ ପୂର୍ବ-ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ । କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ଜୁଲାଇ 2025ରେ ବିଶ୍ବୀବ୍ୟାପୀ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।
Today we released @comet to all Perplexity Pro subscribers in India— Aravind Srinivas (@AravSrinivas) September 22, 2025
ଏହାର ଖାସ୍ ଫିଚର ହେଉଛି, ଏହା AI ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରାଉଜିଂରେ ଏକୀକୃତ କରିଥାଏ । ଏହି କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଏକ AI-ଚାଳିତ ସାଇଡବାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଟ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଆପଣ ଏହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡେଲିଭରି ସମୟ ସହଜରେ ତୁଳନା କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡେଲିଭରି କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ।
କେମିତି କରିବେ ପ୍ରି-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ?
ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ X ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ AI-ଚାଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯଦିଓ Google Play Store ଏଯାବତ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ । Apple App Store ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, Comet ବ୍ରାଉଜର ପୂର୍ବରୁ ଏକ wishlist ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ।
କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ?
- ଷ୍ଟେପ୍-1: ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ perplexity.ai/cometକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଷ୍ଟେପ୍-2: ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ଯଥା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ ଅନୁସାରେ Download ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଷ୍ଟେପ୍-3: ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଥିବା ଇନଷ୍ଟଲର୍ ଫାଇଲ୍ ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-4: ଯଦି ଆପଣ Windows ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-5: ଯଦି ଆପଣ Mac ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ Comet ଆଇକନ୍ ଉପରେ Applications ଫୋଲ୍ଡରରେ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ପରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-6: ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିବା ପରେ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ Start ମେନ୍ୟୁ ଓ ମ୍ୟାକ୍ରେ Applications ଫୋଲ୍ଡରରୁ କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଷ୍ଟେପ୍-7: ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା ଏକ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସେଟଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ ।
ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ-ଭିତ୍ତିକ ଏହି ୱେବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କମ୍ପାନୀ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବ ।