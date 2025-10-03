ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ହେଲା ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିର Comet AI ବ୍ରାଉଜର୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏବେ ଏହାର AI-ଆଧାରିତ କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 3, 2025 at 12:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହାର AI-ଚାଳିତ ବ୍ରାଉଜର 'କୋମେଟ୍'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ମାଗଣା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏହି ବ୍ରାଉଜର Google Chrome ଏବଂ Safari ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରାଉଜିଂ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇ ବ୍ରାଉଜର କୋମେଟ୍ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା, ଏହାର ୱେଟଲିଷ୍ଟ ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ Pro ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ୟୁଜରଙ୍କୁ ବହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ହୋଇଛି ।
AI କମ୍ପାନୀ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋମେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଏହାର ଉନ୍ନତ କ୍ଷମତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ମାଗଣା କୋମେଟ୍ AI ବ୍ରାଉଜର ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କେଉଁ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ବ୍ରାଉଜରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ-ପକ୍ଷ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ହେବ। ତଥାପି, ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଦେୟଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟତା ମଡେଲ୍ Comet Plus ଆଣିବ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ "ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଏବଂ ସୂଚନା ଉତ୍ସ" ରହିବ ।
କୋମେଟ୍ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ରାଉଜର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 6ରୁ 18 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ Perplexity AI କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ୟୁଜରଙ୍କ କୌତୁହଳତା ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରାଉଜର ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଜ୍ଞାପନ, କ୍ଲିକ୍କୁ ଦୂର କରେ । ଏହା ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର, ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Comet is now available to everyone in the world.— Perplexity (@perplexity_ai) October 2, 2025
In the last 84 days, millions have joined the Comet waitlist looking for a powerful personal AI assistant and new ways to use the internet.
The internet is better on Comet. pic.twitter.com/te82RnzssJ
Comet AI Browser: ଖାସ୍ ଫିଚର
କୋମେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ହେଉଛି Comet Assistant । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇ-କମର୍ସ ଅଫର, ମିଟିଂ ଏବଂ କୋଡିଂ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ପର୍ପେଲକ୍ସିଟି ଅନୁସାରେ, ଚାଟବଟ୍ ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି । ତେଣୁ, ସେମାନେ କୋମେଟ୍ରେ ନୂତନ ଟୁଲ୍ ଯୋଡିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି Email Assistant, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ପରିଚାଳନା କରେ, ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଏ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଆଜି କୋମେଟ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ Background Assistants ନାମକ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ To-Do ତାଲିକାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରେ ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୋବାଇଲ ଭର୍ସନ
କୋମେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଡେସ୍କଟପ୍ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୋବାଇଲ୍ ଭର୍ସନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ କେବଳ ଏକ ବ୍ରାଉଜର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ AIର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆଣିବ । ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ-ମୁକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭଏସ୍-ଆଧାରିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପର୍ପଲେକ୍ସିଟି Comet Plus କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ବିଶ୍ବସ୍ତ ଖବର ପ୍ରକାଶକମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ କୋମେଟ୍ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।