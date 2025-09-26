ETV Bharat / technology

ଆସିଗଲା Oppo Reno 14 5Gର ଦିୱାଲି ଏଡିସନ୍‌; ବଦଳିବ ଫୋନର ରଙ୍ଗ

ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଏହି ଅବସରରେ ଓପୋ ଏହାର Reno 14 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଦିୱାଲି ଏଡିସନ୍‌କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଦାମ କେତେ ରହିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
Oppo Reno 14 5G Diwali Edition (Image Credit: Oppo India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ ଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ଭାରତରେ ଏହାର Oppo Reno 14 5Gର ଦିୱାଲି ଏଡିସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏଡିସନ ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ପରି ସମାନ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଫୋନଟି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପ୍ରେରିତ ନୂଆ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ ଡିଜାଇନରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା GlowShift ସହ ଆସିଛି ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, GlowShift ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜରଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସହାୟତାରେ ଫୋନର ରିଅର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଏହାଦ୍ବାରା Reno 14 5Gର ବ୍ୟାକ୍‌ ପ୍ୟାନେଲ କଳାରୁ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଗୋଟିଏ ରାମ୍‌ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଫେଷ୍ଟିଭ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦିୱାଲି ଗୋଲ୍ଡ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ।

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: ଡିଜାଇନ

ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଜାଇନ ଭାରତୀୟ ମୋଟିଫ୍ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ କଳା ଏବଂ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଡିଜାଇନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଦୀପକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନି-ଆକୃତିର ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା GlowShift ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ଆସିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ର ରଙ୍ଗ କଳାରୁ ସୁନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ କଳା ଦେଖାଯାଏ, 29-34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହାଲକା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ର ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 6.59-ଇଞ୍ଚର 1.5K OLED ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ଓ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ 7i ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସହ ଆସିଛି । ଏହା ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 8350 ଚିପସେଟ୍‌ ଓ 8GB of RAM ଓ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଆସିଛି । ଏହା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ (3.5x ଅପ୍ଟିକାଲ ଜୁମ୍‌), 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା ୱାଇଡ୍‌ ସେନ୍ସର ସହ ଆସିଛି । ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏଥିରେ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 80W SuperVOOC ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଫୋନଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 15 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏଥିରେ ଏଆଇ ଫିଚର୍ସ ଭାବେ ଗୁଗଲ୍‌ ଜେମିନି ଓ ଅନ୍ୟ ଏଆଇ ଏଡିଟିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି IP66 + IP68 + IP69 ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ଏହାର ମୋଟେଇ 7.42 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 187 ଗ୍ରାମ ଅଛି ।

ବିଶେଷତା

ବିବରଣୀ

ଡିସପ୍ଲେ120Hz | 6.59-ଇଞ୍ଚ 1.5K OLED
ପ୍ରୋସେସରମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 8350
RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ8GB RAM + 256GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP ମୁଖ୍ୟ + 50MP 3.5x ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫଟୋ + 8MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍‌
ଆଗ କ୍ୟାମେରା50MP
ବ୍ୟାଟେରୀ6,000mAh
ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା80W
IP ରେଟିଂIP66 + IP68 + IP69
ଅପେରଟିଂ ସିଷ୍ଟମAndroid 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 15
ମୋଟେଇ ଏବଂ ଓଜନ7.42 ମିମି, 187 ଗ୍ରାମ

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଗୋଟିଏ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ ସହ ଆସିଛି, ଯାହାର ଦାମ 39,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଉତ୍ସବ ଅଫରର ଅଂଶ ସ୍ରୂପ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ 36,999 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା Oppoର ୱେବସାଇଟ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଏବଂ କିଛି ଅଫଲାଇନ୍ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ 6 ମାସର ବିନା ମୂଲ୍ୟର EMIରେ ଡିଭାଇସ୍ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି କାର୍ଡରେ ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ଉପଲବ୍ଧ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଟାବଲେଟ୍‌ Galaxy Tab A11; ଦାମ ଏତିକି

