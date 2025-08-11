ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ ହେଲା OPPO K13 Turbo Series; ମିଳିବ 7,000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ - OPPO K13 TURBO 5G SERIES LAUNCH

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଓପୋର ନୂଆ K13 Turbo Series ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ K13 Turbo ଓ K13 Turbo Pro ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OPPO K13 Turbo 5G Series Launch
OPPO K13 Turbo 5G Series Launch (Image Credits: OPPO India)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓପୋ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ K13 Turbo series ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ଗେମିଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ K13 Turbo ଓ K13 Turbo Pro ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୁଲିଂ ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ । ଏହାର ବେସ୍‌ ମଡେଲ K13 Turbo ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 8450 ଚିପସେଟ୍‌ ସହ ଆସିଥିବାବେଳେ K13 Turbo Pro ମଡେଲଟି ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8s ଜେନ୍‌ 4 ସହ ଆସିଛି ।

ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଓପୋର ଷ୍ଟର୍ମ ଇଞ୍ଜିନ କୁଲିଂ ସହ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଫୋନ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଫୋନ ଏକ ବଡ଼ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଫିଚର ଯେପରିକି ଟ୍ରିପଲ-ଗ୍ରେଡ୍‌ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଫିଚର ସହ ଆସିଛି । ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଫୋନଟି କିଣିପାରିବେ ।

OPPO K13 Turbo Series: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

  • ଓପୋ କେ13 ଟର୍ବୋ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 8GB + 128GB ଓ 8GB + 256GB ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ ₹27,999₹29,999 ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ 3000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ବେସ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇ ₹24,999ରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
  • ସେହିପରି Pro ମଡେଲଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB + 256GB ଓ 12GB + 256GBରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ ₹37,999 ଓ ₹39,999 ରହିଛି । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹34,999ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
  • ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବିକ୍ରି ଅଗଷ୍ଟ 18, 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଓପୋ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିପାରିବେ ।

OPPO K13 Turbo Series: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ସିରିଜରେ ଥିବା ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ 6.80-ଇଞ୍ଚ 1.5K (1280x2800 ପିକ୍ସେଲ) AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌, 240Hz ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍‌ ଓ 1600 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍‌ ରହିଛି । ଏହାର ବେସ୍‌ ମଡେଲ Oppo K13 Turbo ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଡାଇମେନସିଟି 8450 ଚିପସେଟ୍‌ ସହ ଆସିଥିବାବେଳେ ପ୍ରୋ ମଡେଲ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ 8s ଜେନ୍‌ 4 SoC ସହ ଆସିଛି । ଉଭୟ 12GB RAM ଓ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ସହ ଆସିଛି ।

ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିଲେ ଉଭୟ ମଡେଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-15 ଆଧାରିତ ColorOS 15.0.2 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଉଭୟ ଫୋନ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ଓ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରୋ ମଡେଲ ସହିତ ଭାନିଲା K13 Turbo 80 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି 5G, 4G, Wi-Fi 7, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ 5.4, GPS, NFC ଓ USB ଟାଇପ-ସି ଦିଆଯାଇଛି ।

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଉଭୟ ମଡେଲ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପ୍ରମୁଖ ସେନ୍ସର ଓ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନ୍ସର ସହ ଆସିଛି । ଭିଡିଓ କଲ୍‌ ଓ ସେଲ୍ଫି ଲାଗି ଏଥିରେ 16 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଥର୍ମାଲ୍ ବା ଫୋନକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏକ ଇନ୍‌ବିଲ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍, ଏୟାର ଡକ୍ଟ ଏବଂ ଏକ 7000 ବର୍ଗ ମିମି ବାଷ୍ପ କୁଲିଂ ଚାମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ।

ପାଣି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଉଭୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ IPX6, IPX8 ଓ IPX ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି । ସେହିପରି ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଇନ-ଡିସପ୍ଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ରହିଛି । ଉଭୟ ଫୋନର ଆକାର 162.78×77.22×8.31 ମିମି ଥିବାବେଳେ ବେସ୍‌ ଓ ପ୍ରୋ ମଡେଲର ଓଜନ ଯଥାକ୍ରମେ 207 ଗ୍ରାମ ଓ 208 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।

ବିଶେଷତାOppo K13 TurboOppo K13 Turbo Pro
ଡିସପ୍ଲେ6.80-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED, 120Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ, 240Hz ଟଚ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ, 1,600 ନିଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଇଟନେସ6.80-ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED, 120Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ, 240Hz ଟଚ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ, 1,600 ନିଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଇଟନେସ
ପ୍ରୋସେସରMediaTek Dimensity 8450Snapdragon 8s Gen 4
RAM12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଷ୍ଟୋରେଜ256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମAndroid 15-ଆଧାରିତ ColorOS 15.0.2Android 15-ଆଧାରିତ ColorOS 15.0.2
ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ2 ବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ଓଏସ ଅପଗ୍ରେଡ, 3 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ2 ବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ଓଏସ ଅପଗ୍ରେଡ, 3 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ
ପଛ କ୍ୟାମେରା 50MP ମେନ ସେନ୍ସର + 2MP ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନ୍ସର50MP ମେନ ସେନ୍ସର + 2MP ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନ୍ସର
ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା 16MP16MP
ବ୍ୟାଟେରୀ7000mAh, 80W ୱେୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, ବାଇପାସ ଚାର୍ଜିଂ7000mAh, 80W ୱେୟାର୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, ବାଇପାସ ଚାର୍ଜିଂ
କନେକ୍ଟିଭିଟି5G, 4G, Wi-Fi 7, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ 5.4, GPS, NFC, ୟୁଏସବି ଟାଇପ-ସି5G, 4G, Wi-Fi 7, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ 5.4, GPS, NFC, ୟୁଏସବି ଟାଇପ-ସି
ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସIPX6, IPX8, IPX9IPX6, IPX8, IPX9
ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସରଇନ-ଡିସପ୍ଲେଇନ-ଡିସପ୍ଲେ
ଆକାର162.78×77.22×8.31 ମିମି162.78×77.22×8.31 ମିମି
ଓଜନ207 ଗ୍ରାମ208 ଗ୍ରାମ
