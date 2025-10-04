ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo Find X9 ସିରିଜ୍; BISରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ମଡେଲ୍
ଓପୋ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ନୂଆ Find X9 ସିରିଜକୁ ଭାରତରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ BISରେ ମଡେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 4, 2025 at 3:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo ନିଜ ଫ୍ଲାଗିସପ୍ ଫୋନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସିରିଜ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି Find X9 ସିରିଜ । ଏହା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନଅପ୍ରେ ଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି । Oppo Find X9 ସିରିଜ୍ରେ Find X9 ଏବଂ Find X9 Pro ମଡେଲ ସାମିଲ, ଏହି ଲାଇନଅପ୍କୁ ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାର୍ଟିଫିକେସନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ CPH2797 ଏବଂ CPH2791 ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର BIS ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର NBTC ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ Oppo ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଚୀନରେ ଏହି ଫୋନ ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଫୋନକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, Find X9ର ମଡେଲ ନମ୍ବର CPH2797 ଓ Find X9 Pro କୁ CPH2791ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ BIS ଡାଟାବେସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମଡେଲ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଉଭୟ ମଡେଲ ଭାରତରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଏହି ନୂତନ ଫୋନ ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
The OPPO Find X9 Series is launching globally! 🚀— Pete Lau (@PeteLau) September 22, 2025
Powered by the @MediaTek Dimensity 9500 and complemented by our self-developed Trinity Engine, our next flagship delivers groundbreaking performance and efficiency. Can't wait to share more soon 😉 pic.twitter.com/CQnyRRZIED
Oppo Find X9 Series: କଣ ଆଶା କରିବା ?
ଏହି ଫୋନ ସିରିଜର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Oppo ଏଥର କିଛି ନୂଆ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଟିଜର ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଫୋନର ରଙ୍ଗ ଏବଂ କିଛି ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । Oppo Find X9 ସିରିଜକୁ 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି Velvet Titanium, Frost White, ଏବଂ Mist Black । ସେହିପରି Find X9 Pro କେବଳ Velvet Titanium ଏବଂ Frost White କଲର ଅପସନ ସହିତ ଆସିପାରେ । ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନରେ ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ MediaTek Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ରହିବ । ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ Android 16-ଆଧାରିତ ColorOS 16 ଚାଲିବ, ଯାହା ଲାଟେଷଷ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେବ ।
ଏହି ଆଗାମୀ ଓପୋ ଫୋନ ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଏହି ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନୀ f/2.1 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 200MP ପେରିସ୍କୋପ୍ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ପଛ ପଟେ 70ମିମି ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ସାମିଲ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନର ମାନକ ମଡେଲରେ 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ 6.59-ଇଞ୍ଚ OLED ଡିସପ୍ଲେ, ଅଲଟ୍ରା-ନାରୋ ବେଜେଲ୍ ଏବଂ ଏକ "R-ଆଙ୍ଗଲ୍" ବକ୍ର ଡିଜାଇନ ରହିବ ।
ଫୋନର ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Sony LYT808 ପ୍ରାଥମିକ ସେନ୍ସର, ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ Samsung JN5 ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ, ଏକ Sony LYT600 ପେରିସ୍କୋପ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏକ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମଲ୍ଟି-ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେନ୍ସ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଏକ 32MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?
Oppo Find X9 ସିରିଜର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ କଥା କହିବା, ତେବେ Oppo Find X8ର ଦାମ ₹69,999 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ପ୍ରୋ ମଡେଲ Oppo find X8 Proର ଦାମ ₹99,999 ଥିଲା ।