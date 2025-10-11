ETV Bharat / technology

ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo Find X9 Series; କଣ ଆଶା କରିବା

ଆସନ୍ତା ମାସ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି Oppo Find X9 ସିରିଜ । ଏହାର ଦାମ କେତେ ରହିବ ଓ କଣ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Oppo Find X9 Series
Oppo Find X9 Series (Image Credit: Oppo India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 2:11 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo Find X9 ସିରିଜ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସ (IMC) 2025ରେ, Oppo ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହା ଆଗାମୀ Find X9 ଲାଇନଅପ୍‌ରେ Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ MediaTek ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ କରିଛି ।

Find X9 ସିରିଜ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ColorOS 16 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଆସିବ । ଏହି ସିରିଜରେ Oppo Find X9 ଏବଂ Find X9 Pro ମଡେଲ୍ ସାମିଲ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର Find X8 ଏବଂ Find X8 Proର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଚୀନରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।

Oppo Find X9 Series
Oppo Find X9 Series (Image Credit: OPPO India)

Oppo Find X9 Series: ନୂଆ ଚିପ୍‌ ଓ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା

ମିଡିଆଟେକ୍‌ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଡାଇମେନସିଟି 9500 ଚିପସେଟ୍‌ରେ ଏକ Arm G1-Ultra GPU ରହିଛି । ଏଥିରେ 4.21GHzରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ କୋର୍, 3.50GHzରେ 3ଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କୋର୍ ଏବଂ 2.70GHzରେ 4ଟି ପରଫରମାନ୍ସ କୋର୍ ରହିଛି । ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୁଳନାରେ 32% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସିଙ୍ଗଲ୍-କୋର୍ ଏବଂ 17% ଉନ୍ନତ ମଲ୍ଟି-କୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହ ଆସିବ । ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା 33% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପାୱାର ଦକ୍ଷତା 42% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଓପୋ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ ।

Oppo Find X9 Series: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଓ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ Chasing Red, Velvet Titanium ଓ Frosty White କଲର ଅପସନ ସହିତ ଆସିବ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଟି ଫଗ୍‌ ବ୍ଲାକ୍‌ ଅପସନ ସହ ଆସିପାରେ । ଏହି ସିରିଜ ହାସେଲବ୍ଲାଡ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ସହ ଆସିପାରେ । Oppo Find X9 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଟିଜ୍‌ ହୋଇଛି । ଫୋନ ସହିତ ଏକ ହାସେଲବ୍ଲାଡ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିଟ୍ ରହିବ, ଯାହା ଏହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

Oppo Find X9 Series: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସଫ୍ଟୱେର

Find X9 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା Vanilla ମଡେଲଟି 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି Pro ଭର୍ସନରେ 7500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିପାରେ । ଉଭୟ ମଡେଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 16 ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏହା ଓପୋର ନିଜସ୍ବ Trinity Engineର ବ୍ୟବହାର କରିବ ।

ମିଡିଆଟେକ୍ ସହିତ ଓପୋର ଏହି ସହଯୋଗ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡାଇମେନସିଟି 9500 ଚିପସେଟ୍‌କୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ । ଏହି ସହଭାଗିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି Find X9 ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହାର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆମେ OPPO Find X8 ଓ Find X8 Proର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ତେବେ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ ₹69,999 ଓ ₹99,999ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ ଫୋନର ଦାମ ଏହା ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy M17 5G; ଦାମ ₹11,999ରୁ ଆରମ୍ଭ

