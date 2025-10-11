ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo Find X9 Series; କଣ ଆଶା କରିବା
ଆସନ୍ତା ମାସ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି Oppo Find X9 ସିରିଜ । ଏହାର ଦାମ କେତେ ରହିବ ଓ କଣ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 11, 2025 at 2:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo Find X9 ସିରିଜ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂତନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସ (IMC) 2025ରେ, Oppo ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହା ଆଗାମୀ Find X9 ଲାଇନଅପ୍ରେ Dimensity 9500 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ MediaTek ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି ।
Find X9 ସିରିଜ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ColorOS 16 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଆସିବ । ଏହି ସିରିଜରେ Oppo Find X9 ଏବଂ Find X9 Pro ମଡେଲ୍ ସାମିଲ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର Find X8 ଏବଂ Find X8 Proର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଚୀନରେ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
Oppo Find X9 Series: ନୂଆ ଚିପ୍ ଓ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
ମିଡିଆଟେକ୍ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଡାଇମେନସିଟି 9500 ଚିପସେଟ୍ରେ ଏକ Arm G1-Ultra GPU ରହିଛି । ଏଥିରେ 4.21GHzରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ କୋର୍, 3.50GHzରେ 3ଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କୋର୍ ଏବଂ 2.70GHzରେ 4ଟି ପରଫରମାନ୍ସ କୋର୍ ରହିଛି । ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୁଳନାରେ 32% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସିଙ୍ଗଲ୍-କୋର୍ ଏବଂ 17% ଉନ୍ନତ ମଲ୍ଟି-କୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହ ଆସିବ । ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା 33% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପାୱାର ଦକ୍ଷତା 42% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଓପୋ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିପାରେ ।
Oppo Find X9 Series: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଓ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ Chasing Red, Velvet Titanium ଓ Frosty White କଲର ଅପସନ ସହିତ ଆସିବ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଟି ଫଗ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଅପସନ ସହ ଆସିପାରେ । ଏହି ସିରିଜ ହାସେଲବ୍ଲାଡ୍ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ସହ ଆସିପାରେ । Oppo Find X9 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 200-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫଟୋ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ଟିଜ୍ ହୋଇଛି । ଫୋନ ସହିତ ଏକ ହାସେଲବ୍ଲାଡ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିଟ୍ ରହିବ, ଯାହା ଏହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
It's an exciting time for OPPO.— Billy Zhang (@BillyZhangOPPO) September 24, 2025
Looking back, we celebrated our anniversary, and the #OPPOCommunity also turned 3️⃣ years old!
Now, we look forward to the global launch of the OPPO Find X9 Series, powered by the MediaTek Dimensity 9500 chipset. More details coming soon! pic.twitter.com/0XxKyslq90
Oppo Find X9 Series: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସଫ୍ଟୱେର
Find X9 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା Vanilla ମଡେଲଟି 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି Pro ଭର୍ସନରେ 7500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିପାରେ । ଉଭୟ ମଡେଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ-16 ଉପରେ ଆଧାରିତ ColorOS 16 ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏହା ଓପୋର ନିଜସ୍ବ Trinity Engineର ବ୍ୟବହାର କରିବ ।
ମିଡିଆଟେକ୍ ସହିତ ଓପୋର ଏହି ସହଯୋଗ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡାଇମେନସିଟି 9500 ଚିପସେଟ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସିରିଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ । ଏହି ସହଭାଗିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି Find X9 ଲାଇନଅପ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହାର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆମେ OPPO Find X8 ଓ Find X8 Proର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ତେବେ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ ₹69,999 ଓ ₹99,999ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗାମୀ ଫୋନର ଦାମ ଏହା ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ ।