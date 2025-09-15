Oppo F31 Pro+, F31 Pro ଓ F31 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ; ଦାମ ଏତିକି

ETV Bharat / technology

ଓପୋ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ F31 ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ 3ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Oppo F31 Series
Oppo F31 Series (Image Credit: Oppo India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 1:03 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ନୂଆ F31 5G ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Oppo F31, F31 Pro ଓ F31 Pro+ ସାମିଲ । ଏହି ସିରିଜ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ 5ଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । F31ର ଦୁଇଟି ମଡେଲ ମିଡିଆଟେକ୍‌ Dimensity 6300/7300 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ Pro ମଡେଲଟି Snapdragon 7 Gen 3 ଚିପସେଟ୍‌ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ 80W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 7000mAh ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Oppo F31 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ସିରିଜର ଏହି ବେସ୍‌ ମଡେଲ 6.5 AMOLED ଡିସପ୍ଲେ, 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ସହିତ ଆସିଛି । ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି ଏଥିରେ MediaTek Dimensity 6300 ଏନର୍ଜି ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଭେପର କୁଲିଂ ଚାମ୍ବର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ଡିଭାଇସଟି 8GB RAM ଓ 256GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଯାହାକି 80 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏହା ColorOS 15 ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଡିଭାଇସରେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ଓଏସ ଅପଡେଟ୍‌ ଓ 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

Oppo F31 5G
Oppo F31 5G (Image Credit: Oppo India)

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 50MP OIS କ୍ୟାମେରା, 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଛି । ସେଲ୍ଫି ଲାଗି ଫୋନର ସାମ୍ନା ପଟେ 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନଟି ପାଣି ଭିତରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମୋଡ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Oppo F31 Pro 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ଡିଭାଇସଟି 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.5-ଇଞ୍ଚ AMOLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଡିଭାଇସଟି MediaTek Dimensity 7300 Energy ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 5219 ମିମି²SuperCool VC ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଥାଏ । ଡିଭାଇସଟି 12GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR4X RAM ଏବଂ 256GB UFS 3.1 ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ସମାନ 7000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 80W ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ।

Oppo F31 Pro
Oppo F31 Pro (Image Credit: Oppo India)

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନ୍ସର ସହ ଆସିଛି । ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ ଲାଗି ଏଥିରେ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଏହା ଉଭୟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ରିଅର କ୍ୟାମେରାରେ 4K ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

Oppo F31 Pro Plus 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ସେହିପରି ସିରିଜର ସବୁଠୁ ଟପ୍‌ ମଡେଲ F31 Pro+ଟି 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ସମର୍ଥନ ସହିତ 6.8-ଇଞ୍ଚ AMOLED ପ୍ୟାନେଲ ସହ ଆସିଛି । ଏଥିରେ Snapdragon 7 Gen 3 ଚିପସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି SuperCool VC ସିଷ୍ଟମ ପାଇଥାଏ । ଏଥିରେ 256GB UFS 3.1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ଓ 12GB LPDDR4X RAM ରହିଛି । ପୂର୍ବ ଦୁଇ ମଡେଲ ପରି ଟପ୍‌ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଆସିଛି, ଯାହାକି 80 ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

Oppo F31 Pro Plus
Oppo F31 Pro Plus (Image Credit: Oppo India)

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଗି ଫୋନରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଓ 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେନ୍ସର ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ଲାଗି 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ।

Oppo F31 5G Series: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଓପୋର ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, OPPO F31 5Gର ବେସ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 22,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 24,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମଡେଲକୁ ମିଡନାଇଟ୍‌ ବ୍ଲୁ, କ୍ଲାଉଡ୍‌ ଗ୍ରୀନ ଓ ବ୍ଲୁମ୍‌ ରେଡ୍‌ କଲର ଅପସନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି । ସେହିପରି OPPO F31 Pro 5Gର ବେସ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ 8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 26,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 28,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 30,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହି ଫୋନଟି Desert Gold ଓ Space Grey ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

ଏହି ସିରିଜର ସବୁଠୁ ଟପ୍‌ ମଡେଲ Oppo F31 Pro+ 8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ ଭାରିଏଣ୍ଟର 32,999 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜର ମୂଲ୍ୟ 34,999 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହା ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 3ଟି କଲର ଅପସନ: Gemstone Blue, Himalayan White ଓ Festive Pinkରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି ।

Oppo F31 Pro 5G ଏବଂ F31 Pro+ 5G ମଡେଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫଲାଇନ୍ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର, Oppoର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର, Flipkart ଏବଂ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ମାତ୍ର ମାନକ Oppo F31 5G ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ସମାନ ଖୁଚୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ମଡେଲ୍‌ଭାରିଏଣ୍ଟଦାମକଲର ଅପସନ
OPPO F31 5G8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 22,999Midnight Blue, Cloud Green ଓ Bloom Red
8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 24,999
OPPO F31 Pro 5G8GB RAM + 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 26,999Desert Gold ଓ Space Grey
₹ 28,999
8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ
12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 30,999
Oppo F31 Pro+ 5G8GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 32,999Gemstone Blue, Himalayan White ଓ Festive Pin
12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ₹ 34,999
