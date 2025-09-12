ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo F31 ସିରିଜ; ମିଳିବ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ
ଓପୋ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ Oppo F31 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Oppo ନିକଟରେ ଭାରତରେ F31 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଲାଇନଅପ୍ରେ ତିନୋଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ- Oppo F31, F31 Pro ଏବଂ F31 Pro+ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ F31 ସିରିଜର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ତଥାପି ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ Pro ସିରିଜ ଅଧିକାଂଶ ହାର୍ଡୱେର୍ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆସିବ । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ଦମଦାର AI ଟ୍ରାନ୍ସେଲନସ ଫିଚର ଆସୁଛି, ଯାହାକି କଲ୍ରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବର ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ 29ଟି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବ ।
OPPO F31 ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ SGSଠାରୁ ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ପାଇଁ A+ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ଥିର ଫ୍ରେମ୍ ରେଟ୍, ରେସପନ୍ସିଭ୍ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆନିମେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏହା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆର୍ମର ବଡି ସହିତ ଆସିଛି । ହାତରୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା, ଧୂଳି ଓ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ IP69, IP68 ଓ IP66 ରେଟିଂ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
With its 7000mAh Large Battery, the #OPPOF31Series5G powers through long hours without pause. Plus, Reverse Wired Charging makes it a reliable power backup for emergency top-ups.

କଲ୍କୁ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରିବ ଅନୁବାଦ
F31 ସିରିଜ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନେକ AI-ଚାଳିତ ଟୁଲ୍ ସହିତ ଆସୁଛି । AI VoiceScribe ଟୁଲ୍ଟି ମିଟିଂ କିମ୍ବା କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମେତ 29ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅନୁବାଦ, ଉପଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । AI କଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Googleର Gemini ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ, OPPO Docs ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା, ଅନୁବାଦ କରିବା କିମ୍ବା ପୁନଃଲେଖନ କରିବା ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରେ । ସେହିପରି ଏଥିରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଅସଞ୍ଜତ ପାଠ୍ୟକୁ ପୁନଃଗଠନ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ ।
The OPPO Dialer on the #OPPOF31Series5G filters out spam calls with smart caller labelling, ensuring only important calls get through.

Oppo F31 Series: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ
ଓପୋ ନିଜର ଆଗାମୀ F31 ସିରିଜକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସମୟରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନୂଆ ସିରିଜ ଭାରତରେ Oppo F29 seriesର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Oppo F31 Series: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଓପୋର ଏହି ନୂଆ ସିରିଜ ଲାଗି କମ୍ପାନୀର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ, ସିରିଜର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ Snapdragon 7 Gen 3 ଚିପସେଟ୍ ଉପରେ ଚାଲିବ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ AnTuTu ବେଞ୍ଚମାର୍କିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡିଭାଇସଟି 890,000ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଛି । Oppo F31 Pro ସିରିଜ୍ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ରେଟିଂରେ 40-ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ 20,000ରୁ 30,000 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହି ସିରିଜ 80W ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । OPPO ଦାବି କରୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ 30 ମିନିଟରେ 58% କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ । ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ତାରଯୁକ୍ତ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନକୁ ସିଧାସଳଖ ପାୱାର ପଠାଯିବା ପାଇଁ ବାଇପାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଗରମ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଏହି ସିରିଜର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, F31 Pro+ ମଡେଲଟି 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଓ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ଲାଗି ଏକ 50MP ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, 2MP ମୋନୋକ୍ରୋମ୍ ସେନ୍ସର ସହିତ ଆସିପାରେ । F31 Pro ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସମାନ OIS ଅପ୍ଟିକାଲ ଜୁମ୍ ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଆସିବ । ସେହିପରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ F31 ଏକ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ଓ ଦୁଇଟି 2-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେନ୍ସ ଏବଂ 16-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିପାରେ । ସିରିଜ ସମସ୍ତ ଫୋ 30fpsରେ 4K ଭିଡିଓକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏହା 4K ଅଣ୍ଡରୱାଟର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
Oppo F31 Series: ସମ୍ଭବତଃ ଦାମ
ଅନେକ ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, Oppo F31 5Gର ଦାମ 20,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିପାରେ । ସେହିପରି F31 Pro 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 30,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିବ ଏବଂ ସିରିଜର ଟପ୍ ମଡେଲ F31 Pro+ 5Gର ଦାମ 35,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ରହିପାରେ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଟି ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଆସିପାରେ ।
