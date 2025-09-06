ETV Bharat / technology

ଚାକିରି ଦେବ OpenAI; 2026 ସୁଦ୍ଧା ଲିଙ୍କଡଇନ୍‌ ପରି ଆଣୁଛି ଜବ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

ଓପନଏଆଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ଜବ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ଲିଙ୍କଡଇନ୍‌ ପରି ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OpenAI to Launch AI Jobs Network
2026 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ଜବ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣୁଛି OpenAI (Image Credits: OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଟଜିପିଟି ନିର୍ମାତାକାରୀ କମ୍ପାନୀ OpenAI ଏକ ନୂତନ AI-ଚାଳିତ ଚାକିରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯାହାକୁ OpenAI Jobs Platform ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ମେଳ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 2026 ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ କରି LinkedIn ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ ।

OpenAI ଏହାର AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖି ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ AI ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ତରରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବୃତ୍ତିଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରିଟିଏ ଖୋଜିପାରିବେ । OpenAI ୱାଲମାର୍ଟ ଏବଂ ଜନ୍ ଡିୟର ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ କାମ କରୁଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଚାକିରି ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରର ଚାକିରି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ।

OpenAI ଜବ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ

ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଫିସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣୁଛି ଓପନଏଆଇ । କମ୍ପାନୀ ଟେକ୍ସାସ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍‌ ବିଜନେସ୍‌ ଗ୍ରୁପ ପରି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ଏକାଧିକ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିବା ଚାକିରି ଅନ୍ବେଷଣକାରୀ ସହଜରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ମୁତାବକ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ।

AI ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଓପନଏଆଇ

ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର AI ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ 'OpenAI ଏକାଡେମୀ' ନାମକ ଏହାର ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛି । ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ AI ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ChatGPT ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । OpenAI 2030 ସୁଦ୍ଧା 10 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ AI ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ।

କର୍ମସ୍ଥଳରେ AI ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ OpenAIର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଯୁଗ ଚାଲିଛି । ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଖାସ୍‌ କରି ୟୁବପିଢିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ କାମ କରିବାକୁ କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍‌ କଲେଣି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର କର୍ମସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାକିରି ଅନ୍ବେଷଣକାରୀଙ୍କୁ ଏଆଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଓପନଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।

OpenAI ବିଶ୍ବାସ କରେ ଯେ AI, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା କେବଳ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । AIର ଲାଭକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ OpenAI ଚାକିରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଓପନଏଆଇର ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଶେଷ କରି ଲିଙ୍କଡଇନ୍‌ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରେ AI, କିନ୍ତୁ ନର୍ସଙ୍କ ନୁହେଁ: ଗୁଗଲ୍‌ ଡିପମାଇଣ୍ଡ ସିଇଓ

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAI JOB PLATFORMJOB PLATFORM LIKE LINKEDINAI JOBS NETWORKଓପନଏଆଇ ଜବ୍‌ ପ୍ଲାଟଫର୍ମOPENAI TO LAUNCH AI JOB PLATFORM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.