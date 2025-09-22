2027 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ChatGPT-ଆଧାରିତ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ OpenAI: ରିପୋର୍ଟ
ବିଶେଷ କରି ସଫ୍ଟୱେର ବିକଶିତ କରୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ OpenAI 2027 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ChatGPT-ଚାଳିତ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 22, 2025 at 12:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଆଇ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ OpenAI, ChatGPT ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଅନେକ AI ଡିଭାଇସ୍ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଫ୍ଟୱେର ତିଆରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣିକି ହାର୍ଡୱେର ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍, ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ AI-ଚାଳିତ ହାର୍ଡୱେର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, OpenAI ପୂର୍ବରୁ ଆପଲ୍ରେ କାମ କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର ଜନି ଇଭଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର "io" ନାମକ AI ହାର୍ଡୱେର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିଣିଥିଲା । OpenAI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ AI ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହୋଇପାରେ ।
ଦ ଇନଫର୍ମେସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, OpenAI ଆପଲ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାର୍ଡୱେର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାଇନର ଜୋନି ଇଭଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ । ଆପଲ୍ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚୀନରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛି । ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଲ କର୍ମଚାରୀ ଓପନଏଆଇରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଛାଡି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ଏପରିକି ଓପନଏଆଇ ନୂଆ ଡିଭାଇସ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ଚୀନରେ ଥିବା ଆପଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ନେଟୱର୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
କେଉଁ ହାର୍ଡୱେର ଡିଭାଇସ ଆଣିବ OpenAI ?
OpenAI ଅନେକ ନୂତନ ଟେକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିନା ଡିସପ୍ଲେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ପିକର ପରି ହୋଇପାରେ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା, ଏକ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡର ଏବଂ ଏକ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ 2026 ଶେଷ କିମ୍ବା 2027 ପ୍ରାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, OpenAI Luxshare ସହିତ ମିଶିଛି, ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହା Apple ପାଇଁ iPhones ଏବଂ AirPods ତିଆରି କରେ । ଏହି ସହଭାଗୀତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି OpenAIର ବଡ଼ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ Goertek ନାମକ ଆଉ ଏକ Apple ଅଂଶୀଦାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍କୁ AirPods, HomePods ଏବଂ Apple Watches ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । OpenAI ଚାହୁଁଛି ଯେ Goertek ଏହାର ଆଗାମୀ AI-ଚାଳିତ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ସ୍ପିକର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପରି ଅଂଶ ଯୋଗାଇ ଦେଉ।
ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓପନଏଆଇର ହାର୍ଡୱେର ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପକେଟ୍ ଆକାର ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।