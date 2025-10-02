OpenAI ଆଣିଲା ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ Sora-2; କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତୁ
ଓପନଏଆଇ ଏହାର Sora ଆପ୍ରେ ନୂଆ ମଡେଲ ସୋରା-2କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେକ୍ସଟ୍ରୁ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।
Published : October 2, 2025 at 11:01 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ Sora 2କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଭିଡିଓ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ । ଚାଟଜିପିଟି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ମଡେଲ୍ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ଏବଂ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ରିଲିଜ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ Sora ମଡେଲ୍ ପରେ ଆସିଛି । Veo 3 ପରି, Sora 2 ମଧ୍ୟ ଅଡିଓକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଉନ୍ନତ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗତିବିଧି ବହନ କରେ ଏବଂ ହାଇପର-ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନୂତନ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଟିକାଲ୍ AI ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ।
OpenAI ଏକାଧିକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା Sora 2 ଏଆଇ ମଡେଲର ନୂତନ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି । ୟୁଜର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସେୟାର କରି ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ସୋରା 2 ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବର ଏବଂ ମୁହଁ ସହିତ ଏକ AI ଅବତାର (Cameo) ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ଏକ ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ଅବତାର କହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଆପଣ କହିପାରିବେ, "ମୁଁ ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଡୁଛି," ଏବଂ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅବତାରର ଏକ AI ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
Sound on. pic.twitter.com/QHDxq6ubGt— OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025
ଓପନଏଆଇ Sora 2 ଲଞ୍ଚ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ଟ୍ବିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅନେକ କ୍ରିଏଟର AI ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକପ୍ରିୟ YouTuber iJustine ଏହା ବିଷୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମିଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବରରେ କଥା କହୁଛି । Sora ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ OpenAI ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଇଜିପ୍ଟର ପିରାମିଡ୍ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏପରି ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
Sora 2: ଉପଲବ୍ଧତା
- Sora 2 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ମାଗଣା ହେବ ।
- ChatGPT ପ୍ରୋ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ sora.comରେ ପରୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ Sora 2 Pro ମଡେଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ।
- Sora 2 ପ୍ରୋ ଖୁବଶୀଘ୍ର Sora ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- ଭବିଷ୍ୟତରେ Sora 2 API ମାଧ୍ୟମରେ ରିଲିଜ ହେବ।
- ଏହି ଆପ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ sora.com ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରହିବ ।
Sora 2: କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ?
- Sora iOS ଆପ୍ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ।
- ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଖୋଲିବା ସମୟରେ Push ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ ।
- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଲଆଉଟ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
- ଅତିରିକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।
- ଏକ Invite ପାଇବା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ sora.com ମାଧ୍ୟମରେ Sora 2 ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ।
This is the Sora app, powered by Sora 2.— OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025
Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos.
See inside the Sora app👇 pic.twitter.com/GxzxdNZMYG
ଲୋକମାନେ ଏହି OpenAI ଆପ୍ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଗୁଗଲ୍ରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ "Sora App"କୁ ଗୁଗଲ୍ରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆପ୍ ବିଷୟରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।