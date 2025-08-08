Essay Contest 2025

OpenAI ଲଞ୍ଚ କଲା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5; କଣ ଖାସ୍‌ ଜାଣନ୍ତୁ

OpenAI ଶେଷରେ ଏହାର ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହାକୁ ଏଯାବତ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଆଇ ମଡେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OpenAI Launched its Latest AI Model GPT 5
OpenAI Launched its Latest AI Model GPT 5 (Image Credits: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 10:07 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) ଉପରେ ଗବେଷଣାରତ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ OpenAI ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏହାର ନୂଆ ତଥା ଏଯାବତ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ AI ମଡେଲ GPT-5କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ 'ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଦ୍ରୁତତମ ଓ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ମଡେଲ' ବୋଲି କହିଛି । ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ ଏବେ ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହି ଅପଡେଟ୍‌ ଦ୍ବାରା ChatGPT, API ଓ ଡେଭଲପର ଟୁଲ୍ସରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହି ନୂଆ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଅବସରରେ OpenAI ସିଇଓ ସାମ୍‌ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌ ଭାରତ ବଜାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସାମ୍‌ ଭାରତକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବଜାର ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିଶ୍ବରେ କମ୍ପାନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବଜାର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁଭଳି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI)କୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବେଶ ଜବରଦସ୍ତ । ଭାରତ କମ୍ପାନୀ ଲାଗି ଆମେରିକା ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବଜାର ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଜାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

3 ଅଲଗା ରୂପରେ ଆସିଲା GPT-5

ଗୁରୁବାର OpenAI GPT-5 ଲଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 'କୋଡିଂ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଡେଲ୍' ବୋଲି କହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5କୁ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି GPT-5, GPT-5 mini, ଏବଂ GPT-5 nano । ଏହା ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗତି, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

GPT-5: ଉପଲବ୍ଧତା

ଆମେ ଏହାର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହାକୁ କେବେ ଓ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । GPT-5 ସମସ୍ତ Plus, Pro, Team ଏବଂ ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ChatGPTର ମାଗଣା ଭର୍ସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ମଡେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମା ବିଷୟରେ କହିଲେ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପେଡ୍‌ ୟୁଜରମାନେ ଏହାକୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଅସୀମିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ GPT-5 Proର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେସ ପାଇପାରିବେ । ମାତ୍ର Team, ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ Edu ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଭାବରେ GPT-5 ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାର ସୀମା ରଖିଛି । ସେମାନେ ଥରେ GPT-5 ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ GPT-5 Miniର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାକି ଏକ ଛୋଟ ମଡେଲ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ । ଏହା 7 ଅଗଷ୍ଟରୁ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହି ମଡେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଚଲାଇବା ଲାଗି ମାଗଣା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ GPT-5 ?

ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ChatGPT ଖୋଲିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଆଇ ମଡେଲ GPT-5ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହା ଚାଟଜିପିଟିର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଯେପରିକି GPT-4o, OpenAI o3, OpenAI o4-Mini, GPT-4.1 ଏବଂ GPT-4.5ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ GPT-5 ସେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

GPT -5: କଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏହି ଏଆଇ ମଡେଲ ?

  • ସ୍ମାର୍ଟ ରିଜୋନିଂ ସହ ଏବେ ୟୁଜରଙ୍କ ଜବାବ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
  • ଏହି ମଡେଲ ଏବେ ଜବାବ ସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଦେବ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଜବାବ ଦିଆଯିବନି, ତେବେ ତାହାର କାରଣ କହିବ ଏହି ମଡେଲ ।
  • ଉନ୍ନତ କୋଡିଂ ଓ ଫ୍ରଣ୍ଟଏଣ୍ଡ ଡିଜାଇନରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ।
  • ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ରାଇଟିଂ ଟୁଲ୍‌ ଆସିଛି, ଯାହାକି କାମକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବ ।
  • ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲାଗି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ମଡେଲ । ଅର୍ଥାତ ଏହା ସଠିକ ଓ ଉପଯୋଗୀ ଜବାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
  • ଚାଟ୍‌ କଲର କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ- ପେଡ୍‌ ୟୁଜର୍ସ ଚାଟ୍‌ର ରଙ୍ଗକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ।
  • Preset ବ୍ୟକ୍ତିଗତୀକରଣ ଯେପରିକି ସିନିକ୍‌, ରୋବୋଟ୍‌, ଲିସନର୍‌ ଓ ନର୍ଡ ପରି 4ଟି ଅଲଗା ଅଳଗା ଶୈଳୀରେ ଚାଟ୍‌ କରିବା ଅପସନ ମିଳିବ ।
  • ଜିମେଲ୍‌, ଗୁଗଲ୍‌ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ କନେକ୍ଟେଡ୍‌ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ- ଏହା ପ୍ରୋ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଜିମେଲ୍‌, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ କଣ୍ଟାକ୍ସରେ ଯୋଡ଼ିବ ।
  • ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଖୁବଶୀଘ୍ର ୟୁନିଫାଏଡ୍‌ ଭଏସ ମୋଡ୍‌ ମିଳିବ ।

ପୂର୍ବ ମଡେଲ GPT-4o ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ?

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ମଡେଲ GPT-4o ଠାରୁ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ GPT-5ରେ 45% କମ୍‌ ଭୁଲ୍‌ ଦେଖାଯାଇଛି । ରିଜୋନିଂ କଥା କହିଲେ, GPT-5ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ OpenAIର O3 ତୁଳନାରେ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା 80% କମ୍ । ସେହିପରି, GPT-5 Pro OpenAIର O3-Proକୁ ବଦଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡରେ GPT-5 ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ।

