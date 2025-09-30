ChatGPTରେ ଆସିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ; ଏବେ କିଶୋର ୟୁଜରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର
କିଶୋର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଦିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଚାଟଜିପିଟିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଗୁ କଲା ଓପନଏଆଇ । ପିଲାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉପରେ ରହିବ ପିତାମାତାଙ୍କ ନଜର । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 30, 2025 at 3:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OpenAI ସୋମବାର ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍ ChatGPT ପାଇଁ ନୂତନ ଅଭିଭାବକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ-ଭିତ୍ତିକ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କମ୍ପାନୀ ବିଶେଷ କରି 13ରୁ 18 ବର୍ଷ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ନିୟମ ଆଣିଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ୟୁଜରଙ୍କ ପିତାମାତା ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଚାଟିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲେ ଏହାର ଆଲର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ।
ଆମେରିକାରେ ଜଣେ କିଶୋର AI ଚାଟବଟ୍ରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କଥା କହିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଗତ ମାସରେ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ChatGPTରୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ହେଉଛି ଅଭିଭାବକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ । OpenAI ଏକ AI-ଚାଳିତ ବୟସ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଛି, ଯାହା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ।
Introducing parental controls in ChatGPT.— OpenAI (@OpenAI) September 29, 2025
Now parents and teens can link accounts to automatically get stronger safeguards for teens. Parents also gain tools to adjust features & set limits that work for their family.
Rolling out to all ChatGPT users today on web, mobile soon. pic.twitter.com/kcAB8fGAWG
ChatGPT Parental Controls
ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ, AI ଜାଏଣ୍ଟ ChatGPTରେ ନୂତନ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ୱେବ୍ରେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । OpenAI କହିଛି ଯେ ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ଡେସ୍କଟପ୍ ଆପ୍ କେବେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । ପିତାମାତା କିମ୍ବା ନାବାଳକ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପିତାମାତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା କିଶୋରଙ୍କୁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନାବାଳକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ପିତାମାତା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଶୋରର ସେଟିଂସ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଯଦି ନାବାଳକ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଲିଙ୍କ କରନ୍ତି, ତେବେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ । ଥରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହେବା ପରେ, ପିତାମାତା Control Pageରୁ ଚାଟଜିପିଟି ସହିତ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ ।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ କଟକଣା
ନୂତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକରେ Quiet Hours ସାମିଲ, ଯାହା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ChatGPT ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ । ଅଭିଭାବକମାନେ ଭଏସ୍ ମୋଡ୍, ମେମୋରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫଟୋ କ୍ରିଏଟ୍ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଡେଲ୍ ତାଲିମରୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ବାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା OpenAIର ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ ।
ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପଢିପାରିବେନି ପିତାମାତା
ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚାଟବଟ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । କେବଳ ଯଦି OpenAIର ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ । ଏହି ନୋଟିଫିକେସନରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କିଶୋର ୟୁଜରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପଠାଯିବ ।