OpenAI ଲଞ୍ଚ କଲା ChatGPT Pulse; ଦେବ ଦୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପଡେଟ୍
ଓପନଏଆଇ ଏହାର ପ୍ରୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ଲାଗି ChatGPT Pulseକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 26, 2025 at 2:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଓପନଏଆଇ ଗୁରୁବାର ଏହାର ଚାଟବଟ୍ ChatGPTରେ ଏକ ନୂଆ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଫିଚରଟି ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶାଳୀ ବଦଳରେ ସକ୍ରିୟ କରିଛି । ChatGPT Pulse ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫିଚର, ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ୟୁଜରଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ, ମିଟିଂ ଓ ସେହି ଦିନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥାଏ ।
ChatGPT Pulse ଚାଟବଟ୍ଟି କେବଳ ପ୍ରୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ କରଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳୁଥିବା ଅପଡେଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, OpenAIର ସିଇଓ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏହି ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟଜିପିଟି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତା କିଛି ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଟବଟ୍ ଉତ୍ତର ଦିଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉଟପୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଇନପୁଟ୍ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ।
Now in preview: ChatGPT Pulse— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2025
This is a new experience where ChatGPT can proactively deliver personalized daily updates from your chats, feedback, and connected apps like your calendar.
Rolling out to Pro users on mobile today. pic.twitter.com/tWqdUIjNn3
କେମିତି କାମ କରିବ ChatGPT Pulse ?
ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, Pulse ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ୟୁଜରଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ । ଏହା ମେମୋରୀ, ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଡିରେକ୍ଟ ଫିଡବ୍ୟାକ୍, କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ ଜାଣିପାରେ ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ସବୁଠୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଣ । ଏହାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଓପନଏଆଇର କହିବାନୁସାରେ, ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ଫିଚର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର Gmail ଏବଂ Google କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟୁରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଏଜେଣ୍ଟ ଏକ ବୈଠକ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର କିଣିବାକୁ ମନେ ପକାଇପାରିବ, ଏକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସୁପାରିଶ ଦେଖାଇପାରିବ । ୟୁଜର ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଡିଫଲ୍ଟ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ୟୁଜର ଦେଖୁଥିବା ଅପଡେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ର ଶେଷରେ, ଏକ କ୍ୟୁରେଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ୟୁଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ChatGPTକୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ ।
କେଉଁ ୟୁଜରଙ୍କ ମିଳିବ ସୁବିଧା ?
ChatGPT Pulse ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ChatGPT Pro ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ପ୍ରତି ମାସରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଶୁଳ୍କ $200 (₹17,725) ଅଛି । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଏହାକୁ Plus ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ChatGPT Pulse ବ୍ୟବହାର କରି ରେସ୍ତୋରାଁ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।