ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଓପନଏଆଇ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍ ChatGPT ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀର AI ଚାଟବଟ୍ ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଉପାୟ କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ChatGPT କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି OpenAI ଏହି ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ।
ଓପନଏଆଇ ଏକ ବୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଟବଟ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରିବା । ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ନିଜ ମଡେଲକୁ ମାନସିକ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଲାଗି ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଘଟଣାରେ 30 ଦେଶର 90ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି । OpenAI କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ChatGPT ୟୁଜରଙ୍କ କୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ ନକରିବା ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୃତ ନାବାଳକର ପିତାମାତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ OpenAI ଅଭିଭାବକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ବାରା AI ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା OpenAI ଏହାର ଚାଟବଟ୍ ChatGPTରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡିବାକୁ ଯାଉଛି ?
କିଶୋରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
OpenAI ଏହି ପିଢ଼ିର କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ "AI ବାସିନ୍ଦା" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକୀକୃତ କରି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହିତ ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମର୍ଥନ, ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କିଶୋରଙ୍କ ବଡ଼ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଉଭୟ ପରିବାର ଓ କିଶୋରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୀମା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଏହି ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପୂରଣ କରିପାରିବ ।
କେବେ ଆସିବ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ?
ଓପନଏଆଇର କହିବାନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଚାଟଜିପିଟିରେ ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିତାମାତା ଜାଣିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ:
- ଏକ ସହଜ ଇମେଲ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ (ସର୍ବନିମ୍ନ 13 ବର୍ଷ ବୟସ) ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ବୟସ-ଉପଯୁକ୍ତ ମଡେଲ୍ ଆଚରଣ ନିୟମ ସହିତ ChatGPT କିପରି ସେମାନଙ୍କ କିଶୋରଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ପିତାମାତା ।
- ମେମୋରୀ ଏବଂ ଚାଟ୍ ଇତିହାସ ସମେତ କେଉଁ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ।
- ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କିଶୋର ଭାବପ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜଟିଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନଗୁଡ଼ିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ।
16 ବର୍ଷୀୟ ନାବଳକ କରିଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକାରେ ଏଡମ ରେନ୍ ନାମକ ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ ୟୁଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ମୃତ ନାବାଳକର ପିତାମାତା ମ୍ୟାଥୁ ଓ ମାରିୟା ରେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଚାଟଜିପିଟି ଥିଲା । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଓପନଏଆଇ ଓ ଏହାର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାନଫ୍ରାନ୍ସିକୋରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ନାବାଳକ ଜଣକ ଚାଟଜିପିଟିକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଉପାୟ ପଚାରିଥିଲା ।