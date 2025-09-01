ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OnePlus ଏହାର ନୂତନ ଟାବଲେଟ୍ Pad ର ଆଧିକାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଫର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଆଗ୍ରହୀ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ, ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଫର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। OnePlus Pad 3 ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ OnePlus 13s ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏହାର ବିକ୍ରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
OnePlus Pad 3: ଦାମ, କଲର ଅପସନ ଓ ଅଫର୍
ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏହି ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ: 12GB RAM + 256GB ଏବଂ 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 47,999 ଟଙ୍କା ଏବଂ 52,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ସହିତ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଟାବଲେଟ୍କୁ 42,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: ଷ୍ଟର୍ମ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଫ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ସିଲଭରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଦାମ
|12GB RAM + 256G
|₹ 47,999
|16GB RAM + 512GB
|₹ 52,999
OnePlus Pad 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ OnePlusର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ୱାନପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପ୍, ୱାନପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଷ୍ଟୋର୍, ଆମାଜନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମେତ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା Croma, Reliance Digital ଏବଂ Vijay Sales ଭଳି କିଛି ଖୁଚୁରା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଏହାର ଲଞ୍ଚ ଅଫରର ଅଂଶ ଭାବରେ, OnePlus କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି, 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ EMI ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆସେସୋରିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ଟାବଲେଟ୍ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ Stylo 2 ପେନ୍ ଏବଂ ଏକ Folio କେସ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ପାଇବେ ।
OnePlus Pad 3: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍ଟି ଜୁନ 5 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହା Android 15-ଆଧାରିତ OxygenOS 15ରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ 13.2-ଇଞ୍ଚ 3.4K (2400x3392 ପିକ୍ସେଲ୍) LCD ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯାହା 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା 540Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ଏବଂ 600 ନିଟ୍ସ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଟାବଲେଟ୍ଟି TÜV Rheinland Eye Care 4.0 ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା Snapdragon 8 Elite SoC ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ, Adreno 830 GPU ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସରେ 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPDDR5T RAM ଏବଂ 512GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UFS 4.0 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, OnePlus Pad 3ରେ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସାମ୍ନା ଭାଗରେ, ଏହା ଏକ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ 8ଟି ସ୍ପିକର ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ, ଏଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ 5.4, ୱାଇ-ଫାଇ 7, ଏବଂ ଏକ USB ଟାଇପ୍-ସି ପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଫେସ୍ ଅନଲକ୍ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ଏହି ଟାବଲେଟ୍ରେ 12,140mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 80W SuperVOOC ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମୋଡ୍ରେ 72 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀଟି 92 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 1-100 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଆକାର 289.61×209.66×5.97 ମିମି ଏବଂ ଓଜନ 675 ଗ୍ରାମ ରହିଛି ।
|ଡିସପ୍ଲେ
|13.2-ଇଞ୍ଚ LCD LTPS, 144Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍, 900 ନିଟ୍ସ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍
|ସ୍ପିକର୍
|8 ସ୍ପିକାର୍ (4 ଉଫର୍ + 4 ଟ୍ୱିଟର୍)
|ଓଜନ
|675 ଗ୍ରାମ୍
|ମୋଟେଇ
|5.97 ମିମି
|ପ୍ରୋସେସର
|Snapdragon 8 Elite ମୋବାଇଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
|GPU
|Adreno 830 (1.1GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ )
|RAM
|12GB LPDDR5x / 16GB LPDDR5T
|ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅପସନ୍
|256GB / 512GB UFS 4.0
|ପଛ କ୍ୟାମେରା
|13 MP
|ସେଲଫି କ୍ୟାମେରା
|8 MP
|ବ୍ୟାଟେରୀ
|12,140mAh
|ଚାର୍ଜିଂ
|80W ଫାଷ୍ଟ ୱେୟାର୍ଡ୍ ଚାର୍ଜିଂ
|ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍
|Oxygen OS 15 (Android 15 ଆଧାରିତ)