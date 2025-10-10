ETV Bharat / technology

ୱେୟାର୍ଡ ଇଅରଫୋନ ଲଭରଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର; OnePlus ଆଣିଲା Type-C ଇଅରଫୋନ୍ସ

ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ତାର ଥିବା ଇଅରଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର । ୱାନପ୍ଲସ ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ Type-C ଇଅରଫୋନ୍ସ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

OnePlus Type C earphones
OnePlus ଆଣିଲା Type-C ଇଅରଫୋନ୍ସ (Image Credit: OnePlus India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 5:32 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୱାନପ୍ଲସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ଶସ୍ତା ଅଡିଓ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ତାରଯୁକ୍ତ ଇଅରଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ ନୂଆ Type-C Wired Earphonesକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଇଅରଫୋନ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ବଜେଟ୍‌ରେ ଏକ ଭଲ ଇଅରଫୋନଟିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏଥିଲାଗି ୟୁଜରଙ୍କୁ ଆଉ 3.5 ମିମି ଅଡିଓ ପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଟାଇପ-ସି ଏଣ୍ଡ ସହିତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଇଅରଫୋନର ନାମ 'ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ହାଫ୍‌ ଇନ-ଇଅର ୱେୟାର୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଇଅରଫୋନ୍ସ ଟାଇପ-ସି' ରଖିଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜର ଗୋଲାକାର ଅଡିଓ କନେକ୍ଟର ସହ ଆସୁଥିବା ଇଅରଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଲାକାର ହୋଲ୍‌ ବା 3.5ମିମି ଅଡିଓ ପୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ 3.5ମିମି ଅଡିଓ ପୋର୍ଟର ତାରଯୁକ୍ତ ଇଅରଫୋନ କିଣନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ସନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗନ୍ତି । ଏହା ବଦଳରେ ଏକ କନେକ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ୱେୟାର୍ଡ ଇଅରଫୋନ ଲଭର୍‌ ତେବେ ଆପଣ ୱାନପ୍ଲସର ଏହି ନୂଆ ଇଅରଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

OnePlus Type C earphones
OnePlus Type C earphones (Image Credit: OnePlus India)

OnePlus Type-C Earphones: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ

ନୂତନ ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ଟାଇପ-ସି ଇଅରଫୋନଗୁଡ଼ିକ ହାଫ୍-ଇନ୍-ଇଅର ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି ଅର୍ଥାତ ଏଥିରେ ସିଲିକନ୍ ଇୟରଟିପ୍ସ ସାମିଲ ନାହିଁ । ଏହି ଡିଜାଇନ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ Apple EarPods ପରି ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଏହାର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ । ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇଅରଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡିଜାଇନ ଭଲ ହୋଇପାରେ ।

ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ଏହି ଇଅରଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ 14.2ମିମି ଡାଇନାମିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଶବ୍ଦ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଏକ ଇନଲାଇନ୍ ମାଇକ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ବଟନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ସହଜରେ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା କାଟିବାକୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଡିଓ ଡିକୋଡିଂ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଟାଇପ-C ପୋର୍ଟରେ ଉନ୍ନତ ଅଡିଓ ଗୁଣବତ୍ତା ମିଳିପାରିବ ।

OnePlus Type-C Earphones: ଦାମ

ୱାନପ୍ଲସ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୋର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଟାଇପ-ସି ଇଅରଫୋନର ଦାମ ₹1299 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଏହାକୁ ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ଅଫିସିଆଲ୍‌ ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ କିଣିପାରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Samsung Galaxy M17 5G; ଦାମ ₹11,999ରୁ ଆରମ୍ଭ

