ୱାନପ୍ଲସ ଲଞ୍ଚ କଲା 'OnePlus AI'; ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ମିଳିବ Plus Key ଓ Plus Mind ଫିଚର୍ସ - ONEPLUS NEW AI FEATURES

ୱାନପ୍ଲସ ଲଞ୍ଚ କଲା 'OnePlus AI' ( Image Credits: OnePlus )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 28, 2025 at 5:30 PM IST 2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରି 'OnePlus AI'କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାସହିତ ଆଲର୍ଟ ସ୍ଲାଇଡରକୁ 'ପ୍ଲସ୍ କୀ' ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହାକି ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ବଟନ୍ ହେବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ OnePlus 13s ପ୍ରଥମ ଡିଭାଇସ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲସ୍-କୀ ଏବଂ ନୂତନ OnePlus AI ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବହନ କରିବ । ଏ ନେଇ ୱାନପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନଓସ ଓ ଏଆଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆର୍ଥର ଲାମ୍ କହିଛନ୍ତି, "OnePlus AIର ମୂଳଦୁଆ ଆମ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ମିତ । ୟୁଜରମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି AI ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ, ଖେଳିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ । ସେଥିପାଇଁ OnePlus AI ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ୟୁଜରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମର ୟୁଜରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଚାହିଦା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ AI ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।" AI Plus Key (Image Credits: OnePlus) Plus Key: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଆଇ ଫିଚର ଫୋନର ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଆଲର୍ଟ ସ୍ଲାଇଡର ଏବେ ପ୍ଲସ୍ କୀ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଯାହାଦ୍ବାରା ସାଉଣ୍ଡ ମୋଡ୍ ସ୍ବିଚ୍ କରିବା, କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବା କିମ୍ବା ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇହେବ।

ଏହି ଅପଡେଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି AI Plus Mind, ଯାହା ପ୍ଲସ୍-କୀ କିମ୍ବା ତିନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କରୁଥିବା ସ୍ବାଇପ୍‌କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍‌ କରେ । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୂଚନା- ଯେପରିକି ଇଭେଣ୍ଟ, ବୁକିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ସାଧାରଣ ସେଭିଂ ବ୍ୟତୀତ, AI Plus Mind ସେଭ୍‌ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟବହାର କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଏହା ଏକ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମେସେଜରୁ ଇଭେଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ବାହାର କରି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯୋଡିପାରେ ।

ସେହିପରି AI ସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି, ୟୁଜରମାନେ କଥା ଆକାରରେ କହି ଫୋନରେ ସେଭ୍‌ କରିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, OnePlus ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ AI Plus Mindରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ସର୍ଟିଂ ଫିଚର ଯୋଡିବ ବୋଲି କହିଛି । AI Plus Key (Image Credits: OnePlus)

OnePlus AI: ଏହି ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ ଚାଲିଛି କାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଏଆଇ ଟୁଲ୍‌ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଡେଭଲପିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏଆଇ ସହିତ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: AI VoiceScribe: ପ୍ରମୁଖ ମେସେଜିଂ, ଭିଡିଓ ଏବଂ କନଫରେନସିଂ ଆପ୍‌ରେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମିଟିଂ ରେକର୍ଡ, ସାରାଂଶ ଏବଂ ଅନୁବାଦ କରିବ ।

ପ୍ରମୁଖ ମେସେଜିଂ, ଭିଡିଓ ଏବଂ କନଫରେନସିଂ ଆପ୍‌ରେ କଲ୍ କିମ୍ବା ମିଟିଂ ରେକର୍ଡ, ସାରାଂଶ ଏବଂ ଅନୁବାଦ କରିବ । AI କଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ: OnePlus 13sରେ ଡାଏଲର୍ ଆପ୍ କଲ୍‌ର ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ସାରାଂଶ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅନୁବାଦ ପରି ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ।

OnePlus 13sରେ ଡାଏଲର୍ ଆପ୍ କଲ୍‌ର ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ସାରାଂଶ ଏବଂ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅନୁବାଦ ପରି ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିବ। AI ଅନୁବାଦ: ପାଠ୍ୟ, ଲାଇଭ୍ ଭଏସ୍, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନୁବାଦକୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍‌ରେ ମିଶ୍ରଣ କରେ।

ପାଠ୍ୟ, ଲାଇଭ୍ ଭଏସ୍, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନୁବାଦକୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍‌ରେ ମିଶ୍ରଣ କରେ। AI ସର୍ଚ୍ଚ: ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଇଲ୍, ସେଟିଂସ୍, ନୋଟ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାମୂଳକ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, AI ପ୍ଲସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଏକତ୍ର କାମ କରେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଇଲ୍, ସେଟିଂସ୍, ନୋଟ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାମୂଳକ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, AI ପ୍ଲସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଏକତ୍ର କାମ କରେ। AI ରିଫ୍ରେମ୍: ଫଟୋ ସିନ୍‌କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଏବଂ ଏକାଧିକ କ୍ରିଏଟିଭ୍‌ ଫ୍ରେମିଂ ଅପସନ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ।

ଫଟୋ ସିନ୍‌କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଏବଂ ଏକାଧିକ କ୍ରିଏଟିଭ୍‌ ଫ୍ରେମିଂ ଅପସନ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। AI Best Face 2.0: ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ଫଟୋରେ କାହାର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାକୁ ଠିକ୍‌ କରିପାରିବ ଏହି ଫିଚର । Google Gemini ସହିତ ଏକୀକରଣ ୱାନପ୍ଲସ୍‌, ଗୁଗଲ୍‌ର AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ Gemini ସହିତ ଏକୀକରଣ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଫରେ ଏବେ ଜେମିନି ୱାନପ୍ଲସ୍‌ର ଆପ୍‌ ଯେପରିକି ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲକ୍‌, ଗୁଗଲ୍‌ ଆପ୍ସରେ କାମ କରିବ । ଜେମିନି ଲାଇଭ୍ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା କ’ଣ ଦେଖେ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନରେ କ’ଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଗୋପନୀୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ୱାନପ୍ଲସ୍‌ ପ୍ରାଇଭେଟ୍‌ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଲାଉଡ୍‌ (PCC) ସହିତ ନିଜ ୟୁଜରଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଫୋକସ୍‌ କରିଛି । ସେନ୍ସିଟିଭ୍‌ ଟାସ୍କ ଲାଗି ଡିଭାଇସରେ AI ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ । ଯଦି କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ PCC ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ । କେଉଁ ଡିଭାଇସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ? କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ AI Plus Mind ପ୍ରଥମେ OnePlus 13sରେ 5 ଜୁନ୍, 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ OnePlus 13 ସିରିଜ ଡିଭାଇସ ପାଇଁ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପରେ ଅଧିକ ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: WWDC ପାଇଁ ଆପଲ୍‌ର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍‌; ଆଣିପାରେ ନୂଆ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍‌ 'Solarium'