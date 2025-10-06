ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15 5G; ଭାରତରେ କେତେ ରହିବ ଦାମ ?
ୱାନପ୍ଲସ୍ର ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15 5G ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ରହିବ ଓ କଣ ଖାସ୍ ଏଥିରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 6, 2025 at 10:46 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: OnePlus ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 15 5Gକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିକ୍ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଏହାର ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ କେବେ ରହିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତା ଜାଣିବା ।
OnePlus 15 5G: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲଞ୍ଚ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 91ମୋବାଇଲ୍ସ ହିନ୍ଦୀର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘରୋଇ (ଚୀନ) ବଜାରରେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ OnePlus 13ର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
The calm has ended. #OnePlus15 in Sand Storm is coming soon. pic.twitter.com/6IhJY66xOs— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 29, 2025
OnePlus 15 5G: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ (ସମ୍ଭାବ୍ୟ)
ଦମଦାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି:
ୱାନପ୍ଲସ ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା Pete Lauଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କମ୍ପାନୀ OnePlus DetailMax Engineର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ୱାନପ୍ଲସ 15 ଏହି କ୍ୟାମେରା ଚିପ୍ ଇଞ୍ଜିନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଟିଜର ଫଟୋ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମିଳିବ । ଏହା ବର୍ଗାକାରରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ଲେନ୍ସ ଭୂଲମ୍ବାକାର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବେ । ଏହାର ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ସେନ୍ସର ଓ ଏଲଇଡି ଫ୍ଲାସ୍ ଲଗାଯିବ ।
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ OIS ସେନ୍ସର ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହାସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ ଆଙ୍ଗଲ ଲେନ୍ସ ଓ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ 3x ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ସେଲ୍ଫି ଓ ଭିଡିଓ କଲିଂ ଲାଗି ଏଥିରେ 32-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା:
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆସିବ । ଏହି 3 ନାନୋମିଟରରେ ତିଆରି 8-କୋର ମୋବାଇଲ ସିପିୟୁ, ଯାହାକି 3.63 GHz ସ୍ପିଡ୍ ସହ 6 ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୋର୍ ଏବଂ 4.6 GHz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ ପ୍ରାଇସ୍ କୋର ସାମିଲ । କ୍ବାଲକମ୍ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଏଲିଟ୍ ଜେନ୍ 5 ଚିପସେଟ୍ରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହେକ୍ସାଗନ୍ NPU ରହିଛି, ଯାହା 37% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ କାମ କରେ ।
ଏଥିରେ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ 5G କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ X85 5G ମୋଡେମ୍ RF ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି କ୍ବାଲକମ୍ ଚିପସେଟ୍ CPU ପାୱାର ଦକ୍ଷତାକୁ 35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ । ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ 3.8 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ AnTuTu ସ୍କୋର ହାସଲ କରିପାରେ । ଏହି ମୋବାଇଲ ହେଭି ଗେମ୍ସକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରେ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିସପ୍ଲେ:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରେମରେ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ମାଇକ୍ରୋ-ଆର୍କ ଅକ୍ସିଡେସନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫୋନର ଫ୍ରେମ୍ କଞ୍ଚା ଆଲୁମିନିୟମ ଅପେକ୍ଷା 3.4 ଗୁଣ ଅଧିକ କଠିନ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ ଅପେକ୍ଷା 1.5 ଗୁଣ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହେବ । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ OnePlus 15 ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଏହି ଫୋନରେ 1.15 ମିମି ଅଲଟ୍ରା-ନାରୋ ବେଜେଲ୍ ଥାଇପାରେ । ସ୍କ୍ରିନକୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ସିଲ୍ଡ ସୁପର ସେରାମିକ୍ ଗ୍ଲାସର ଏକ ସ୍ତର ସହିତ ଆବୃତ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.78-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ 1.5K ସ୍କ୍ରିନ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି OLED LTPO ପ୍ୟାନେଲରେ ତିଆରି ହେବ । ଫୋନର ଡିସପ୍ଲେରେ 165Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ଓ 6000 ନିଟ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ର ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ । ଏହି ଫୋନରେ ଅନଲକିଂ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାଗି ଏଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଇନ୍-ଡିସପ୍ଲେ ସେନ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯଇପାରେ ।
A force of nature. #OnePlus15 in Sand Storm. Coming soon. pic.twitter.com/ML16CSMwvo— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 30, 2025
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ:
ଏବେ ବିଦ୍ୟମାନ OnePlus 13 ଓ 13R ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କମ୍ପାନୀ 6000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ OnePlus 15ରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ 6500mAh ବା 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇପାରେ । ଏହି ମୋବାଇଲରେ ଲିଥିଅମ-ସିଲିକନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ତାତିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ଏହାସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେବ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ଲାଗି 120W SuperVOOC ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ 50W AirVOOC ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମର୍ଥନ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ମିଳିପାରେ ।
RAM ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ୍:
ଏହି ଫୋନରେ ଦ୍ରୁତ ରାମ୍ ମେମୋରୀ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହାର ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 12GB RAM ମିଳିପାରେ । ସେହିପରି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମଡେଲରେ 16GB ଏବଂ ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 24GB RAM ଦିଆଯାଇପାରେ । ସେହିପରି ବେସ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 256GB ମେମୋରୀ ଏବଂ ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ ଦିଆଯାଇପାରେ । OnePlus 15 5G ଫୋନଟି LPDDR5X RAM ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, LPDDR5X ଦ୍ବାରା ସ୍ମୁଥ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । ୟୁଜର ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ଆପ୍ ଚଲାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ ସ୍ବିଚ୍ କରିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ।
ଦ୍ରୁତ RAM ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଆଗାମୀ OnePlus 5G ଫୋନକୁ UFS4.1 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିପାରେ । ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତା ଫ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଡେଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପାୱାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ମେମୋରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ । ଏହାର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ କ୍ଷମତା 5G ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ।
ଦାମ କେତେ ରହିପାରେ ?
OnePlus 15 5G ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹ 70,000ରୁ ₹ 75,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ଫଳରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି Samsung, Apple ଏବଂ Xiaomi ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ୍ ଫୋନ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କରିପାରେ । ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ OnePlus 13 କଥା କହିବା, ତେବେ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹ 63,999 ରହିଛି ।