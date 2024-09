ETV Bharat / technology

24GB RAM ସହିତ ରିଲିଜ ହେବ One plusର ଏହି ମୋବାଇଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ - One Plus 13 Launching soon

By ETV Bharat Tech Team Published : 48 minutes ago

One Plus 13 Launch Date ( ANI )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ OnePlus 13 ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ବଜାରକୁ ଗରମ କରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅପଡେଟ୍ ଏହାର RAM ବିଷୟରେ ଆସୁଛି । ଯଦି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ, OnePlus 13ରେ 24GB LPDDR5X RAM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି RAM ସହିତ ଡିଭାଇସ୍ ବଜାରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍ପେସରେ ପଛରେ ଛାଡିଦେବ । ଜଣାଶୁଣା ଟିପଷ୍ଟର 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଚାଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍' ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ବାଲକମ୍‌ର ସ୍ନାପଡ୍ରାଗନ୍ 8 ଜେନ 4 ଚିପସେଟ ଦ୍ବାରା 24GB RAM ସହିତ ଚାଳିତ ୱାନପ୍ଲାସ 13 ପ୍ରଥମ ଉପକରଣରେ ଏକମାତ୍ର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ହେବ।

Also Read: ୱାଟରପ୍ରୁଫ ରେଟିଂ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ କଲା Motorola; ଆଉ କଣ ଖାସ୍‌ - Motorola Edge 50 Neo launched ଏହା Xiaomi 15 Pro ଏବଂ Honor Magic 7 Pro ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗାମୀ ଫ୍ଲାଗସିପ୍‌ର ସାଧାରଣ ମେମୋରୀ ଅଫର୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । OnePlus 13 ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ଯାହା ଉଭୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମର୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ RAM ସହିତ ପ୍ରିମିୟମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 6,000ରୁ 6,500 ୟୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ 70,000 ରୁ 76,000 ଟଙ୍କା) ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଡିସପ୍ଲେ, କ୍ୟାମେରା ଓ ଅନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ:- OnePlus 13 କେବଳ ଏହାର RAM ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର 1440x3168 ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ଏବଂ 120Hz ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍‌ ସହିତ 6.8-ଇଞ୍ଚ OLED ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ।

ଏହାର ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ କ୍ବାଡ-ମାଇକ୍ରୋ-କର୍ଭଡ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ, ଯାହା ଉନ୍ନତ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଡିସପ୍ଲେରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅନଲକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, OnePlus 13 ଏକ ନୂତନ ୱିଗନ ଲେଦର ଫିନିସ ସହିତ ଆସିପାରେ ।

କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ । ଆଗ କ୍ୟାମେରାରେ 32 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେନସର ଥିବାବେଳେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ 50MP ସେନ୍ସର ସହିତ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ LYT-808 ସେନ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ଏବଂ ଟେଲିଫୋଟୋ ଲେନ୍ସରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ରେଜୋଲୁସନ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଚାର୍ଜିଂ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ:- OnePlus 13ରେ 6,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିବ, ଯାହାକି 100W ୱାୟର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଓ 50W ୱେୟରଲେସ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ।

ଏହି ମୋବାଇଲରେ 0916 ଟର୍ବୋ ହେପ୍ଟିକ ମୋଟର ସୁବିଧା ରହିଛି ।